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उत्तराखंड चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. अभी तक चारों धाम में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026
उत्तराखंड के चारधाम (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 28, 2026 at 10:09 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 पूरे आस्था और उत्साह के साथ चल रही है. 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धाम में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. अभी तक 4 लाख 7 हजार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. वहीं, एक हफ्ते के भीतर बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,07,452 तक पहुंच गई हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 28 अप्रैल को 6,812 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 3,438 पुरुष, 3,033 महिला और 341 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 57,704 श्रद्धालु दर्शन कर मां यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 28 अप्रैल को 7.110 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर हाजिरी लगाई. जिसमें 3,757 पुरुष, 3,145 महिला और 208 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 57,863 श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. इस तरह से अभी तक दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 1,15,567 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 28 अप्रैल को 21,134 श्रद्धालु हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ धाम पहुंचे. जिसमें 13,422 पुरुष, 7,640 महिला और 72 बच्चों ने बाबा केदार के दर्शन किए. इस तरह से अभी तक 2,07,452 श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं.

Kedarnath Yatra 2026
केदारनाथ धाम में उमड़े शिव भक्त (फोटो सोर्स- District Administration)

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम आज यानी 28 अप्रैल 15898 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 9,050 पुरुष, 6,014 महिला और 834 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 84,942 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं. वहीं, चारधाम की बात करें तो अभी तक 4,07,961 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य के भागी बन चुके हैं.

केदारनाथ में व्यवस्थाओं से यात्री खुश: केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा खुद व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पैदल मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम क्षेत्र तक भोजन, पेयजल, आवास और सुरक्षा समेत सभी व्यवस्थाओं पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है.

Kedarnath Yatra 2026
केदारनाथ में भक्तों की भीड़ (फोटो सोर्स- District Administration)

केदारनाथ धाम में की गई व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और संतोष देखने को मिल रहा है. विभिन्न राज्यों और देशों से आए श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन समेत अन्य विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार जताया.

Kedarnath Yatra 2026
केदारनाथ धाम की यात्रा पर आई बच्चियां (फोटो सोर्स- District Administration)

"मैं अपने चार सदस्यीय परिवार के साथ केदारनाथ आया हूं. इतनी बड़ी भीड़ देखकर पहले तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन प्रशासन के क्राउड मैनेजमेंट ने मुझे काफी प्रभावित किया. भारी जनसैलाब के बावजूद सभी श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन कराए जा रहे हैं. भोजन और आवास की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है."- मनोज, श्रद्धालु, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

"हम लोग पैदल यात्रा कर धाम तक पहुंचे. पैदल मार्ग पर स्वच्छता, साफ सुथरे शौचालय और जगह-जगह वाटर एटीएम की व्यवस्था मिली. पूरे मार्ग पर गर्म और ठंडे स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी मिली, जो बेहद सराहनीय है. साथ ही पुलिस, आईटीबीपी और प्रशासन के कर्मियों ने काफी सहयोग किया."- शिखा बंसल और ईशा गुप्ता, श्रद्धालु, सोनीपत, हरियाणा

वहीं, नीदरलैंड से आए 18 सदस्यीय दल ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें यात्रा के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने धाम में उपलब्ध सभी व्यवस्थाओं, विशेषकर क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा प्रबंधों की प्रशंसा की. साथ ही कहा कि पूरे दल को सुगमता से बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए.

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