केदारनाथ पहुंची बाबा की डोली, चारधाम का आंकड़ा 31 हजार पार, कल से रफ्तार पकड़ेगी यात्रा
चारधाम यात्रा 2026 के तहत यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 31,305 पार, कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, भक्तों का उमड़ा हुजूम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 21, 2026 at 9:06 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 9:36 PM IST
उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 का आगाज हो चुका है. जिसके तहत यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं. कपाट खुलते ही दोनों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. अभी तक 31 हजार से ज्यादा श्रद्धालु मां यमुना और गंगा के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं. वहीं, बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई है. केदारनाथ के कपाट कल सुबह 8 बजे खोल दिए जाएंगे.
यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खोले जा चुके हैं. जिसके बाद से भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है. आज यानी 21 अप्रैल की बात करें तो यमुनोत्री धाम में 4,024 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई. जिसमें 2,016 पुरुष, 1,874 महिलाएं और 134 बच्चे शामिल रहे. वहीं, कपाट खुलने से लेकर अबतक यानी 3 दिनों के भीतर यमुनोत्री धाम में 16,349 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. जिसमें 8,969 पुरुष, 6,920 महिलाएं और 460 बच्चे शामिल हैं.
इसी तरह गंगोत्री धाम में आज यानी 21 अप्रैल को 8,223 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए. जिसमें 4,301 पुरुष, 3,791 महिलाएं और 131 बच्चे शामिल रहे. वहीं, कपाट खुलने से लेकर अबतक यानी 3 दिनों के भीतर गंगोत्री धाम में 14,956 श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. जिसमें 8,129 पुरुष, 6,481 महिलाएं और 346 बच्चे शामिल हैं. इस तरह यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में अब तक 31,305 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.
केदारनाथ धाम पहुंची पंचमुखी डोली: बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली गौरीकुंड से चलकर केदारनाथ धाम पहुंच गई. जहां पहले से मौजूद हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों बाबा की डोली का पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया. खुद बदरी-केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली के साथ पैदल मार्ग से चलकर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचे.
केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे. कपाट खुलने की तैयारियां पूरी हो गई हैं. केदारनाथ मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है. कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे. मंदिर समिति एवं जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
23 अप्रैल को खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट: बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर खोले जाएंगे. आज भगवान बदरी विशाल की शीतकालीन पूजा स्थल नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में विशेष पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी और विष्णु वाहन भगवान गरुड़ की डोली, पवित्र गाडू घड़ा भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है.
