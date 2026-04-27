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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 3.57 लाख पार, QR कोड पर मिल रही हेल्थ जानकारी

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोल दिए गए थे. आज यानी 27 अप्रैल 16,819 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 10,473 पुरुष , 5,237 महिला और 1,109 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 69,044 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं. वहीं, चारधाम की बात करें तो अभी तक 3,57,007 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य के भागी बन चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को दर्शनों के लिए खोले दिए गए थे. आज यानी 27 अप्रैल को 29,405 श्रद्धालु हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ धाम पहुंचे. जिसमें 20,909 पुरुष , 8,382 महिला और 112 बच्चों ने बाबा केदार के दर्शन किए. इस तरह से अभी तक 1,86,318 श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम के कपाट भी 19 अप्रैल को ही खोले गए. आज यानी 27 अप्रैल को 6,178 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर हाजिरी लगाई. जिसमें 3,330 पुरुष , 2,716 महिला और 132 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 50,753 श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. इस तरह से अभी तक दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 1,01,645 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खोल दिए गए थे. आज यानी 27 अप्रैल को 6,557 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 3,333 पुरुष , 2,969 महिला और 255 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 50,892 श्रद्धालु दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं.

रुद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/चमोली: उत्तराखंड की आस्था और पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र चारधाम यात्रा इस बार शुरुआत से ही रफ्तार पकड़ चुकी है. यात्रा के पहले सप्ताह में ही श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख 57 हजार के पार पहुंच गई है. यह आंकड़ा इस साल यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह को दिखा रहा है.

चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 24 लाख तक पहुंचा: बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 24 लाख तक पहुंचा गया है. आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ने की संभावना है. तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के बावजूद प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से तैयारियां मजबूत है. कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति नहीं है.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा है. कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं. जिससे न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रहा है, बल्कि यह प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास है. उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे यूट्यूबर, ब्लॉगर और सोशल मीडिया हैंडलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बदरीनाथ-हेमकुंड यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर मिलेगी पूरी स्वास्थ्य जानकारी: उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा अब और सुरक्षित व सुगम बनने जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड युक्त साइन बोर्ड लगाने की अभिनव पहल शुरू की है.

इन साइन बोर्डों को स्कैन करते ही यात्रियों को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा से पहले जरूरी स्वास्थ्य सलाह, सावधानियां और आपातकालीन जानकारी तुरंत उपलब्ध हो रही है. खास बात ये है कि यह सुविधा 13 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से जानकारी मिल सके.

बदरीनाथ धाम (फाइल फोटो- DIPR)

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, क्यूआर कोड के माध्यम से यात्रियों को न केवल स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश मिलेंगे, बल्कि संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होंगे. ताकि, जरूरत पड़ने पर तत्काल संपर्क किया जा सके. इसके साथ ही यात्रा मार्ग का डिजिटल नक्शा भी जोड़ा गया है, जिससे मार्गदर्शन में सुविधा होगी.

"यह पहल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. श्रद्धालुओं से अपील है कि यात्रा शुरू करने से पहले क्यूआर कोड स्कैन कर सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करें. ताकि, यात्रा सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से पूरी हो सके."- डॉ. अभिषेक गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था: केदारनाथ में घोड़े-खच्चरों के संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इस साल 8,300 घोड़े-खच्चरों का फिटनेस परीक्षण किया जा चुका है. जबकि 7,359 पशुओं का डिजिटलीकरण कर उनका पंजीकरण किया गया है. पंजीकृत पशुओं के माध्यम से ही श्रद्धालुओं के आवागमन और माल ढुलाई का काम किया जा रहा है.

केदारनाथ में घोड़े खच्चर (फोटो सोर्स- District Administration)

अब तक करीब 19 हजार श्रद्धालु इन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं. पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर 19 स्थानों पर गर्म पानी की व्यवस्था की गई है. इनमें 6 स्थानों पर लगातार गर्म पानी उपलब्ध है, जबकि 13 स्थानों पर गीजर के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे पशुओं को ठंड से राहत मिल सके.

घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था (फोटो सोर्स- District Administration)

घोड़े-खच्चरों के संचालन में कोताही पर 3 एफआईआर दर्ज: घोड़े-खच्चरों के संचालन की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. बिना लाइसेंस और बीमा के संचालन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. अब तक नियमों के उल्लंघन पर तीन एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं.

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