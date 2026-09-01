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दिल्ली में 28.87 करोड़ का चावल घोटाला: CBI ने FCI, नेरामैक और दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गरीबों, मजदूरों और प्रवासियों के नाम पर मिलने वाले सरकारी राशन में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम (FCI), उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (NERAMAC) और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से हुए 28.87 करोड़ रुपये के चावल घोटाले का खुलासा किया है.

सीबीआई ने इस मामले में नियमित प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है. हालांकि बीते दिनों जब इस संबंध में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से इस संबंध में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ एफसीआई के पास अग्रसारित कर दिया था. वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जब आम आदमी पार्टी ने चावल घोटाले का आरोप लगाया तो विधानसभा में सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने न कोई चावल खरीदा न बेचा. लेकिन अब सीबीआई ने 27 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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नियमों को ताक पर रखकर ऐसे रची गई साजिश

जांच में सामने आया है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के नियमों के तहत केवल राज्य सरकारें या उनके निगम ही बिना ई-नीलामी के चावल के आवंटन के पात्र थे, जबकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते नेरामैक इसके लिए पात्र नहीं था. इस नियम को दरकिनार करने के लिए नेरामैक के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को पत्र लिखा था. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को बिना उचित जांच के एफसीआई के पास अग्रसारित कर दिया. एफसीआई, दिल्ली क्षेत्र के तत्कालीन अधिकारियों ने भी नियमों का उल्लंघन करते हुए इस पर तुरंत मुहर लगा दी.

कौड़ियों के भाव खरीदा, खुले बाजार में बेचा

असम की दो और कोलकाता की एक कंपनी ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ज़रिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया से गैर-कानूनी तरीके से 50,645 मीट्रिक टन चावल हासिल किया. यह चावल दिल्ली में रहने वाले आम लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिक वर्ग और प्रवासी कामगारों को किफायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के नाम पर लिया गया था, जो राशन कार्ड न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते थे. लेकिन कंपनियों ने इसे निजी बाज़ार में बेच दिया और जनवरी से मई 2026 के बीच सिर्फ़ पांच महीनों में 28.87 करोड़ का गलत तरीके से मुनाफा कमाया.