दिल्ली में 28.87 करोड़ का चावल घोटाला: CBI ने FCI, नेरामैक और दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कसा शिकंजा
जांच के मुताबिक ओपन मार्केट सेल स्कीम के नियमों के तहत केवल राज्य सरकारें ही बिना ई-नीलामी के चावल के आवंटन के पात्र थे.
Published : September 1, 2026 at 3:39 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गरीबों, मजदूरों और प्रवासियों के नाम पर मिलने वाले सरकारी राशन में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम (FCI), उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (NERAMAC) और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से हुए 28.87 करोड़ रुपये के चावल घोटाले का खुलासा किया है.
सीबीआई ने इस मामले में नियमित प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है. हालांकि बीते दिनों जब इस संबंध में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से इस संबंध में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ एफसीआई के पास अग्रसारित कर दिया था. वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जब आम आदमी पार्टी ने चावल घोटाले का आरोप लगाया तो विधानसभा में सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने न कोई चावल खरीदा न बेचा. लेकिन अब सीबीआई ने 27 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
नियमों को ताक पर रखकर ऐसे रची गई साजिश
जांच में सामने आया है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के नियमों के तहत केवल राज्य सरकारें या उनके निगम ही बिना ई-नीलामी के चावल के आवंटन के पात्र थे, जबकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते नेरामैक इसके लिए पात्र नहीं था. इस नियम को दरकिनार करने के लिए नेरामैक के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को पत्र लिखा था. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को बिना उचित जांच के एफसीआई के पास अग्रसारित कर दिया. एफसीआई, दिल्ली क्षेत्र के तत्कालीन अधिकारियों ने भी नियमों का उल्लंघन करते हुए इस पर तुरंत मुहर लगा दी.
कौड़ियों के भाव खरीदा, खुले बाजार में बेचा
असम की दो और कोलकाता की एक कंपनी ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ज़रिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया से गैर-कानूनी तरीके से 50,645 मीट्रिक टन चावल हासिल किया. यह चावल दिल्ली में रहने वाले आम लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिक वर्ग और प्रवासी कामगारों को किफायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के नाम पर लिया गया था, जो राशन कार्ड न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते थे. लेकिन कंपनियों ने इसे निजी बाज़ार में बेच दिया और जनवरी से मई 2026 के बीच सिर्फ़ पांच महीनों में 28.87 करोड़ का गलत तरीके से मुनाफा कमाया.
AAP झूठ बोलने की हद तक उतर आई है। खबर छपवाते हैं - 'Govt sold rice for poor people to a private firm at twice the price.' मगर सच यह है। हमारी सरकार ने न कोई चावल खरीदा, न कोई चावल बेचा।— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 11, 2026
इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि सदन में हर रोज़ ₹2,500 का मुद्दा उठाते थे। हमने बहनों को ₹2,500… pic.twitter.com/MkP36EYC71
चावल खरीद में नियमों का घोर उल्लंघन
सीबीआई का आरोप है कि NERAMAC, एफसीआई से बिना ई-नीलामी के चावल आवंटन के लिए पात्र नहीं था, क्योंकि इसके लिए केवल राज्य सरकारें ही पात्र थीं. इस नियम से बचने के लिए, NERAMAC के अधिकारियों ने उन तीन निजी कंपनियों के साथ मिलकर 7 जनवरी 2026 को दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को "बिना ई-नीलामी में भाग लिए" चावल आवंटन के लिए पत्र लिखा.
दिल्ली सरकार ने 8 अप्रैल 2026 को NERAMAC के प्रस्ताव को एफसीआई को भेज दिया और NERAMAC को चावल आवंटित करने का अनुरोध किया. एफसीआई ने उसी दिन दिल्ली सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया और NERAMAC को चावल आवंटित कर दिया, जो नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए निजी कंपनियों के लिए था.
इसके बाद निजी कंपनियों ने अपनी ओर से कृषि उत्पादों के वितरण के लिए NERAMAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और एफसीआई डिपो में 23.25 प्रति किलोग्राम की दर से पैसे जमा करके एफसीआई से 50,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल हासिल किया जबकि उस समय प्रचलित दर 28.90 प्रति किलोग्राम थी. आरोप है कि इन तीन निजी कंपनियों ने NERAMAC का इस्तेमाल किया, जिसने बदले में एफसीआई से चावल हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार का इस्तेमाल किया. इस प्रकार एफसीआई को सीधे तौर पर 28.87 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया.
सीबीआई की राडार पर बड़े अधिकारी और कारोबारी
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में एफसीआई की तत्कालीन महाप्रबंधक (दिल्ली क्षेत्र) कुंभीरामन पद्मिनी आशा, सहायक महाप्रबंधक ब्रह्म प्रकाश, प्रबंधक अमरेंद्र विक्रम, नेरामैक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक भास्कर बरुआ, अतिरिक्त महाप्रबंधक अंजल कुमार दता, उप प्रबंधक दिलीप साहा के अलावा असम और कोलकाता की निजी कंपनियों के निदेशकों राजेश बजाज और पंकज सराफ को नामजद किया है. सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
चावल घोटाले के खुलासे की मुख्य बातें
- घोटाले की अवधि: यह पूरा खेल जनवरी 2026 से मई 2026 के महज पांच महीनों के भीतर खेला गया.
- अवैध उठाव: असम और कोलकाता की तीन निजी कंपनियों ने नेरामैक के जरिए एफसीआई से कुल 50,645 मीट्रिक टन चावल का अवैध रूप से उठाव किया.
- फर्जी दावा: यह चावल इस झूठे वादे पर लिया गया था कि इसे दिल्ली के उन गरीब, दैनिक वेतन भोगियों, मजदूरों और प्रवासियों को रियायती दरों पर बेचा जाएगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं.
- खुला बाजार में बिक्री: गरीबों तक एक दाना भी नहीं पहुँचा और सारा चावल खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमाया गया.
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