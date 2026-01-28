ETV Bharat / bharat

'प्यार के आगे झुका समाज': अंतर-जातीय विवाह में महाराष्ट्र सबसे आगे, हरियाणा भी पीछे नहीं

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन पाने वालों की संख्या बढ़ी हैं.

inter caste marriage
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 4:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः भारत सरकार ने साल 2024-25 के दौरान देशभर में 26,000 से ज्यादा लोगों को अंतर-जातीय विवाह (inter-caste marriage) के लिए प्रोत्साहन राशि दी है. यह मदद 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' और 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' को लागू करने वाली केंद्र सरकार की योजना के तहत दी गई है, ताकि जातिवाद को खत्म कर समाज में भाईचारा बढ़ाया जा सके.

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ताजा आंकड़ों (जिसकी कॉपी ईटीवी भारत के पास उपलब्ध है) के अनुसार, पिछले कुछ सालों में अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन पाने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, साल 2024-25 में कुल 26,050 लोगों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया गया. यह संख्या 2023-24 में 21,083 और 2022-23 में 14,225 थी, जो दर्शाती है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

साल 2024-25 के मुख्य आंकड़े:

  • सबसे ज्यादा लाभार्थी महाराष्ट्र (8,566) में रहे.
  • इसके बाद कर्नाटक (2,798) और तमिलनाडु (2,476) का नंबर आता है.
  • अन्य राज्यों में हरियाणा (2,350), गुजरात (1,775), पश्चिम बंगाल (1,510), छत्तीसगढ़ (1,061) और तेलंगाना (398) शामिल हैं.

साल 2023-24 के आंकड़े:

  • इस दौरान कर्नाटक (4,054) शीर्ष पर था, जिसके बाद ओडिशा (3,614), तमिलनाडु (2,392), गुजरात (1,599) और पंजाब (1,412) का स्थान रहा.
  • मध्य प्रदेश में 1,198, पश्चिम बंगाल में 1,153, असम में 1,022, हिमाचल में 816, केरल में 736, राजस्थान और सिक्किम में 282-282 लोगों को लाभ मिला.

साल 2022-23 के आंकड़े:

  • इस साल भी कर्नाटक (3,651) में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिला.
  • इसके बाद ओडिशा (1,791), केरल (1,533), हरियाणा (1,441) और तमिलनाडु (1,282) का स्थान रहा.
  • गुजरात (1,170), हिमाचल (629), राजस्थान (610), छत्तीसगढ़ (551), पश्चिम बंगाल (334), पुडुचेरी (122), तेलंगाना (119) और चंडीगढ़ (65) में भी लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया.

क्या कहते हैं लोग

ETV भारत से बात करते हुए, SC कम्युनिटी से आने वाले तपन दास ने इंटर-कास्ट मैरिज के लिए दिए जाने वाले इंसेंटिव का ज़िक्र करते हुए, इस तरह की पहल के लिए सरकार की तारीफ़ की. उन्होंने कहा, "यह सरकार की एक अच्छी पहल है. इससे इंटर-कास्ट मैरिज को बढ़ावा मिलेगा और कपल्स की भलाई भी पक्की होगी." हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि समाज से जातिवाद को खत्म करने में लोगों की बड़ी भूमिका है.

इसी कम्युनिटी की रिंकी ने ETV भारत को बताया, "सरकार इंटर-कास्ट मैरिज के लिए इंसेंटिव दे रही है. इससे जातिगत भेदभाव खत्म करके इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा."

छुआछूत के कारण किसी पर भी पाबंदी लगाना एक अपराध है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास करना प्रतिबंधित है. 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' के तहत छुआछूत के कारण किसी पर भी पाबंदी लगाना एक अपराध है. इसी तरह, 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' को अत्याचार रोकने, विशेष अदालतें बनाने और पीड़ितों को राहत व पुनर्वास दिलाने के लिए बनाया गया था. इन कानूनों को संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है.

इस काम में केंद्र सरकार एक विशेष योजना के जरिए आर्थिक मदद देती है. इसका उद्देश्य पुलिस सेल और विशेष थानों को मजबूत करना, विशेष अदालतें चलाना, पीड़ितों को सहायता देना, अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन देना और लोगों में जागरूकता फैलाना है. इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधा-आधा बांटा जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी 100 प्रतिशत मदद केंद्र सरकार से मिलती है.

जातिवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

केंद्र सरकार उन अंतर-जातीय विवाहों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देती है, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) से हो. इसके अलावा, जिन जोड़ों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, वे 'डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन' द्वारा साल 2014-15 में शुरू की गई 'डॉ. अंबेडकर अंतर-जातीय विवाह सामाजिक एकता योजना' के तहत 2.50 लाख रुपये के प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं. डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (Dr. Ambedkar Foundation) की इस योजना का लक्ष्य सामाजिक सद्भाव बढ़ाना है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मई, 2018 को एक एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों को 'ऑनर किलिंग' (इज्जत के नाम पर हत्या) जैसे अपराधों को रोकने, उनके समाधान और दोषियों को सजा देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

INTER CASTE MARRIAGES IN INDIA
अंतर जातीय विवाह
महाराष्ट्र में इंटर कास्ट मैरिज
INTER CASTE MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.