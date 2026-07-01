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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 200 और सड़क हादसों में 170 से ज्यादा मौतें, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा सरकारी सिस्टम को भी परेशान कर रहा है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.

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उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 1, 2026 at 9:58 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा वर्तमान समय में अपने चरम पर है. इस वर्ष आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. चारधाम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस ऐतिहासिक सफलता से एक तरफ सरकार जहां काफी खुश है, वहीं चारों धामों में श्रद्धालुओं की मौत आंकड़ा परेशान करने वाला है. इसके अलावा सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या भी चिंता पैदा करने वाली है.

उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से चारधाम में मौतों का जो आंकड़ा जारी किया गया है, वो चिंताजनक है. आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 27 जून सुबह 10 बजे तक चारधाम यात्रा मार्गों पर कुल 204 तीर्थयात्रियों की मौत दर्ज की गई है. इनमें अधिकांश यात्रियों की मौत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हुई, जबकि कुछ मामलों में अन्य कारण भी सामने आए हैं. बता दें कि, यात्रा शुरू हुए मजह ढाई महीने हुए हैं और सामने आ रहे इन आंकड़ों ने पूरे प्रशासनिक अमले और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

चारधाम में श्रद्धालुओं की मौत का सरकारी आंकड़ा: केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल 22 अप्रैल को शुरू हुई थी. तब से लेकर 27 जून तक 8,056 वाहनों के जरिए करीब 13.37 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान 94 श्रद्धालुओं की मौत हुई है. इसके अलावा तीन भक्त घायल भी हुए हैं. वहीं एक श्रद्धालु अभी लापता है. केदारनाथ के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचे. बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुले थे.

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चारधाम में श्रद्धालुओं की मौतें (फोटो- ETV Bharat GFX)
  • बदरीनाथ यात्रा में 18,288 वाहनों से करीब 13 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे. इस दौरान 65 भक्तों की अलग-अलग कारणों से जान भी गई.
  • इसी तरह 19 अप्रैल को गंगोत्री-यमुनोत्री धाम कपाट खुले थे. यमुनोत्री धाम में भी अभी तक 26 और गंगोत्री धाम में 18 श्रद्धालुओं की मौत दर्ज की गई है.
  • अभी तक हेमकुंड साहिब समेत पांचों धाम में 41 लाख से भक्तों ने दर्शन किए हैं.

सरकार का जवाब: चारधाम में श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े जिस तरह के सामने आ रहे हैं, वो सरकार के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता पैदा करने वाले हैं. हालांकि, चारधाम में मौत के आंकड़ा बढ़ने का कारण सरकार कुछ हद तक भक्तों की लापरवाही को ही मानती है.

हमारी डाक्टरों की टीमें लगातार चारों धाम मे लोगों के जांच कर रही है. मौत अधिकतर उन लोगों की हुई है, जो पहले से किसी बीमारी से घिरे हुए हैं. हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि लोग स्वास्थ हो तो ही केदारनाथ और पहाड़ी क्षेत्र में आएं. फिर भी हमारी तरफ से केदारनाथ में एक बेहतर अस्पताल और डाक्टरों की टीम तैनात है. इस तरह ही अन्य धामों में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं.
- सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड -

सड़क हादसों ने भी बढ़ाई चिंता: सरकार की चिंता सिर्फ उत्तराखंड चारधाम में बढ़ते मौत के आंकड़े ही नहीं, बल्कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को लेकर भी है. क्योंकि ये आंकड़ा भी डरा रहा है. इस साल 2026 में एक जनवरी से लेकर 27 जून तक यानी बीते 6 महीने की बात की जाए तो इस दौरान प्रदेश में 172 लोगों की मौत सड़क हादसों के कारण हुई है. वहीं इस हादसों में 651 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा पांच लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

सड़क हादसों के लिहाज से देखें तो,

  • सबसे ज्यादा मौतें टिहरी जिले 33 दर्ज की गई हैं.
  • इसके बाद पिथौरागढ़ जिले में भी बीते 6 महीने के अंदर 22 लोगों की मौत हुई हैं.
  • अल्मोड़ा और चमोली में भी 18-18 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है.

हादसों की बड़ी वजह: पहाड़ी क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, बारिश के दौरान फिसलन और लापरवाही सड़क हादसों की बड़ी वजह मानी जा रही है.

मानसून से पहले अतिवृष्टि ने बढ़ाई मुश्किलें: प्रदेश में मौसम की मार भी लगातार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. चमोली जिले की नारायणबगड़ तहसील के केवरतल्ला गांव में 26 जून की रात हुई अतिवृष्टि के बाद भारी मात्रा में मलबा बाजार क्षेत्र में आ गया. इस दौरान 10 से 12 दोपहिया और चौपहिया वाहन मलबे में दब गए, जबकि 8 से 10 दुकानों में भी मलबा घुसने से भारी नुकसान हुआ. ये हालत तब है जब राज्य में अभी मानसून ने दस्तक ही दी है.

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प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती: सरकार सामने एक तरफ जहां चारधाम और सड़क हादसों में बढ़ता मौत का आंकड़ा टेंशन पैदा कर रहा है तो वहीं मानसून की दस्तक के बाद सरकार की परेशानी और बढ़ गई है. क्योंकि मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदाएं भी सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं. हालांकि, आपदा प्रबंधन विभाग मानसून के लड़ने के लिए अपने आपको पूरी तरह से तैयार बता रहा हैं.

हमारी तरफ से सभी इंतजाम हैं. कुछ लोग अपनी तकलीफ छुपाकर बिना परीक्षण के धाम मे जा रहे हैं, जिस कारण कई बार उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाता है. बात अगर आपदा प्रबंधन विभाग की करें तो हमारे में इंतजाम पूरे हैं. मौसम की सटीक निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा से निपटने की तैयारियों को और मजबूत किया है.
- विनोद सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव -

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