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पलामू में गृह प्रवेश समारोह में भोजन करने पर 200 से अधिक लोग बीमार, 19 अस्पताल में भर्ती

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के जमुना खरडीहा में गृह प्रवेश समारोह में भोजन करने के बाद 200 से अधिक लोग बीमार हो गये हैं. इनमें 19 लोगों के गंभीर हालत को देखते हुए छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सभी फूड प्वाइजनिंग के शिकार हैं.

दरअसल, जमुना खरडीहा में विमलेश यादव नामक व्यक्ति के नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश हुआ था. गृह प्रवेश में पूरे गांव के साथ-साथ आसपास के लोगों ने भोजन किया. शनिवार को भोजन करने वाले कुछ लोगों की हल्की तबीयत खराब हुई थी लेकिन स्थिति सब की सामान्य बनी हुई थी.