उत्तराखंड चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़, अब तक 2.97 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कमा चुके पुण्य
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 ने पकड़ी रफ्तार, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख 97 हजार पार, केदारनाथ में भक्तों का उमड़ा हुजूम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 26, 2026 at 9:15 PM IST
रुद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/चमोली: आस्था और भक्ति से लबरेज विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 रफ्तार पकड़ने लगी है. आलम ये है कि चारों धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है. इसकी तस्दीक चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े कर रहे हैं. अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख 97 हजार पार हो गया है. जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं.
यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया पर खोल दिए गए थे. जिसके बाद से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू है. आज यानी 26 अप्रैल को 6,129 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 3,195 पुरुष, 2,773 महिला और 161 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 44,024 श्रद्धालु दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं.
गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम के कपाट भी 19 अप्रैल को ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए. आज यानी 26 अप्रैल को 6,857 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर हाजिरी लगाई. जिसमें 3,754 पुरुष, 3,010 महिला और 93 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 44,364 श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. इस तरह से अभी तक दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 88,388 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले गए थे. जहां कपाट खुलते ही बाबा केदार के दर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं. आज यानी 26 अप्रैल को 32,131 श्रद्धालु हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ धाम पहुंचे. जिसमें 21,147 पुरुष, 10,898 महिला और 86 बच्चों ने बाबा केदार के दर्शन किए. इस तरह से अभी तक 1,56,913 श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर माथा टेक चुके हैं.
बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुले थे. आज यानी 26 अप्रैल 14,341 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 7,298 पुरुष, 5,998 महिला और 1,045 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 52,225 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य कमाया है. वहीं, चारधाम की बात करें तो अभी तक 2,97,526 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.
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