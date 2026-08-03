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विश्व धरोहर 'वैली ऑफ फ्लावर्स' में खिले सैकड़ों प्रकार के फूल, अब तक 17 हजार से ज्यादा सैलानी कर चुके दीदार

दुर्लभ प्रजातियों के फूलों का दीदार करना चाहते हैं तो चमोली का रुख कीजिए. जहां फूलों की घाटी में फूलों की दुनिया देखने को मिलेगी.

Valley of Flowers
फूलों की घाटी में खिले फूल (फोटो सोर्स- Valley of Flowers National Park Administration)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 5:27 PM IST

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चमोली: अपनी जैव विविधता और अल्पाइन फूलों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल 'फूलों की घाटी' राष्ट्रीय उद्यान आजकल पर्यटकों से गुलजार है. जहां काफी संख्या में फूलों की घाटी के दीदार के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी वादियों के खुशनुमा मौसम का भी जमकर लुफ्त उठा रहे हैं. वही, घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के पहुंचने से पर्यटन कारोबारियों में खुशी देखी जा रही है.

चमोली जिले के उच्च हिमालयी भ्यूंडार वैली में स्थित यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी दुर्लभ फूल, जैव विविधता और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के चलते अब देश दुनिया के सैलानियों का एक प्रमुख प्रकृति पर्यटन आकर्षण केंद्र बना हुआ है. इन दिनों रंग बिरंगे अल्पाइन हिमालयी फूल अपनी महक से प्रकृति प्रेमियों को बेहद आकर्षित कर रहे हैं.

Valley of Flowers
विश्व धरोहर फूलों की घाटी (फोटो सोर्स- Valley of Flowers National Park Administration)

खासकर जेरेनियम, पोटेंटिला, मोरिना लोंगिफोलिया, बाल्सम, गुलमेहंदी, रत्नज्योति, लिगुलरिया, एरीगरॉन, सेनिसिओ, क्रीमंथोडियम, एपिलोबियम प्रजाति के फूलों की भरमार है. अगस्त महीने के शुरू होते ही घाटी में फ्लावरिंग सीजन चरम पर है. बामन धोड से लेकर रिवर व्यू प्वाइंट तक विभिन्न घाटी रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई नजर आ रही है. सैलानी काफी तादाद में दिनोंदिन घाटी में पहुंच रहे हैं.

Valley of Flowers
घाटी में खिला खूबसूरत फूल (फोटो सोर्स- Valley of Flowers National Park Administration)

"फूलों की घाटी के खुलने यानी 1 जून से लेकर अब तक यानी 2 अगस्त तक 16,970 भारतीय और 90 विदेशी पर्यटक पहुंच चुके हैं. इस तरह से 17,060 पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं. जिससे पार्क प्रशासन को करीब 31,52,300 रुपए की आय हुई है."- चेतना काण्डपाल, रेंज ऑफिसर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान

वहीं, पिछले साल 2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जून से 31 अक्टूबर तक 15,508 भारतीय और 416 विदेशी पर्यटकों के साथ कुल 15,924 पर्यटकों ने फूलों की घाटी को करीब से निहारा था. जिससे पार्क प्रशासन को 33,28,050 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था. बता दें कि इस साल महज दो महीने में ही फूलों की घाटी में रिकॉर्ड तोड़ 17,060 पर्यटक पहुंच चुके हैं. जबकि, अभी घाटी का सीजन चरम पर है.

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फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

बता दें कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद है. जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. साल 2005 में फूलों की घाटी को अलग से नेशनल पार्क की संज्ञा दी गई. जिसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अलग हो गया. फूलों की घाटी प्राकृतिक सौंदर्य और यहां खिलने वाले हजारों प्रकार के फूलों के लिए प्रसिद्ध है.

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फूलों की घाटी का नजारा (फोटो सोर्स- Valley of Flowers National Park Administration)

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