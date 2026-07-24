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गुजरात में जल प्रलय! कई गांवों और शहरों में घुसा पानी... जनजीवन पूरी तरह प्रभावित, अलर्ट मोड पर NDRF और SDRF

गुजरात में भारी बारिश का कहर ( ETV Bharat )

अहमदाबाद/नवसारी: गुजरात में बारिश ने विकराल रूप ले लिया है. पिछले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाके पानी में डूब गए हैं. भारी बारिश से स्थानीय नदियों और नालों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है. बारिश के बाद बने हालात को देखते हुए अहमदाबाद और नवसारी में एनडीआरएफ-एसडीआरएफ और सेना की मदद ली गई है. गुजरात में पिछले 24 घंटों में 5 से 20 इंच बारिश हुई है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं. दक्षिण गुजरात के वलसाड और नवसारी में 48 घंटों में सबसे ज्यादा, यानी 45 इंच बारिश हुई है. अहमदाबाद में भी 18 इंच बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से भर गईं. अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मौके पर जाकर अहमदाबाद शहर के बोपल इलाके में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया है. मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से मुलाकात की और बारिश का पानी निकालने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद पानी में उतरे, प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों से सीधे बातचीत की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और जरूरी मैनपावर, उपकरण और इंतज़ाम तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. दक्षिण गुजरात में बाढ़ के हालात

दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश के कारण नवसारी, वलसाड, सूरत और तापी जिलों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए हैं. कई गांवों और शहरों में पानी घुस गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण हजारों लोग मुश्किल में हैं क्योंकि कई इलाकों में 15 से 20 फीट तक पानी भर गया है. नवसारी जिले में प्रशासन ने युद्धस्तर पर काम करते हुए 11 हजार से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है. वहीं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 64 से ज्यादा लोगों को सफलतापूर्वक बचाया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. राहत कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए आठ से ज्यादा हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं. इसके अलावा, मुंबई, पोरबंदर और दमन से एऩडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और वायु सेना की टीमें भी बचाव कार्य में शामिल की गई हैं. डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया

राहत कार्य को और बेहतर बनाने के लिए आठ से ज़्यादा हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं. इसके अलावा, मुंबई, पोरबंदर और दमन से एऩडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स की टीमें भी बचाव कार्य में शामिल की गई हैं. डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ है और हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने खास तौर पर रेड ज़ोन में रहने वाले लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, बिना वजह बाहर न निकलें और सुरक्षित जगहों पर रहें. राज्य सरकार और कई एजेंसियां ​​लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं. नवसारी में 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया

नवसारी जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बीच, बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए गए. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय तैराकों और भारतीय सेना ने मिलकर बचाव अभियान चलाया. प्रभावित इलाकों से 14,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. जिला प्रशासन रात भर बचाव कार्य जारी रखे हुए है. भारतीय सेना भी बचाव अभियान में शामिल हुई और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया.