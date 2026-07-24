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गुजरात में जल प्रलय! कई गांवों और शहरों में घुसा पानी... जनजीवन पूरी तरह प्रभावित, अलर्ट मोड पर NDRF और SDRF

नवसारी समेत कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के बीच, बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए गए.

More than 14 thousand Relocated, many Rescued As Flood-Like Situation Worsens In Gujarat
गुजरात में भारी बारिश का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 4:25 PM IST

8 Min Read
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अहमदाबाद/नवसारी: गुजरात में बारिश ने विकराल रूप ले लिया है. पिछले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाके पानी में डूब गए हैं. भारी बारिश से स्थानीय नदियों और नालों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है. बारिश के बाद बने हालात को देखते हुए अहमदाबाद और नवसारी में एनडीआरएफ-एसडीआरएफ और सेना की मदद ली गई है.

गुजरात में पिछले 24 घंटों में 5 से 20 इंच बारिश हुई है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं. दक्षिण गुजरात के वलसाड और नवसारी में 48 घंटों में सबसे ज्यादा, यानी 45 इंच बारिश हुई है. अहमदाबाद में भी 18 इंच बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से भर गईं.

अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मौके पर जाकर अहमदाबाद शहर के बोपल इलाके में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया है. मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से मुलाकात की और बारिश का पानी निकालने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद पानी में उतरे, प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों से सीधे बातचीत की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और जरूरी मैनपावर, उपकरण और इंतज़ाम तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

दक्षिण गुजरात में बाढ़ के हालात
दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश के कारण नवसारी, वलसाड, सूरत और तापी जिलों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए हैं. कई गांवों और शहरों में पानी घुस गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है.

दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण हजारों लोग मुश्किल में हैं क्योंकि कई इलाकों में 15 से 20 फीट तक पानी भर गया है. नवसारी जिले में प्रशासन ने युद्धस्तर पर काम करते हुए 11 हजार से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है. वहीं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 64 से ज्यादा लोगों को सफलतापूर्वक बचाया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया.

राहत कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए आठ से ज्यादा हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं. इसके अलावा, मुंबई, पोरबंदर और दमन से एऩडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और वायु सेना की टीमें भी बचाव कार्य में शामिल की गई हैं.

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया
राहत कार्य को और बेहतर बनाने के लिए आठ से ज़्यादा हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं. इसके अलावा, मुंबई, पोरबंदर और दमन से एऩडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स की टीमें भी बचाव कार्य में शामिल की गई हैं.

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ है और हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने खास तौर पर रेड ज़ोन में रहने वाले लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, बिना वजह बाहर न निकलें और सुरक्षित जगहों पर रहें. राज्य सरकार और कई एजेंसियां ​​लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं.

नवसारी में 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया
नवसारी जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बीच, बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए गए. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय तैराकों और भारतीय सेना ने मिलकर बचाव अभियान चलाया. प्रभावित इलाकों से 14,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. जिला प्रशासन रात भर बचाव कार्य जारी रखे हुए है. भारतीय सेना भी बचाव अभियान में शामिल हुई और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया.

नवसारी के भाट गांव में हेलीकॉप्टर से 30 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया
नवसारी जिले के गांदेवी तालुका के भाट गांव में झींगा पालन तालाब से 30 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ़्ट करके बचाया गया. कल, अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 30 से ज़्यादा लोग झींगा पालन तालाब वाली जगह पर फंस गए थे. वीडियो वायरल होने और मदद की गुहार लगाने के बाद, प्रशासन ने सभी को हवाई मार्ग से बचाया.

गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (GSSSB) की 6 भर्ती परीक्षाएं स्थगित
पिछले कुछ दिनों से राज्य में हो रही भारी से बहुत भारी बारिश के बीच, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (GSSSB) ने उम्मीदवारों को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है. राज्य के कई जिलों में बारिश के हालात और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में उम्मीदवारों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, 24 जुलाई, 2026 को होने वाली छह क्लास-3 भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

अहमदाबाद में 'स्मार्ट सिटी' की पोल खुली: समरस गर्ल्स हॉस्टल में भरा पानी, 1000 से ज़्यादा छात्राएं फंसीं
जोरदार बारिश के कारण अहमदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे समरस गर्ल्स हॉस्टल की हालत बहुत खराब हो गई है. 1000 से ज़्यादा छात्राएं पानी में फंसी हुई हैं और उन्हें घुटने तक भरे पानी के बीच मेस में खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. हर साल होने वाली इस समस्या का कोई पक्का समाधान न होने पर NSUI ने सिस्टम के विकास के दावों पर सवाल उठाए हैं और तुरंत राहत की मांग की है.

समरस हॉस्टल में 1000 से ज़्यादा छात्राएं फंसीं
23 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद, गुरुवार सुबह से ही अहमदाबाद शहर में बारिश का मौसम बना हुआ है. लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी रहने के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. थलतेज, बोपल, अंब्ली और शेला जैसे इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, क्योंकि पानी कमर तक और कुछ जगहों पर छाती तक भर गया है. कुछ जगहों पर बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना की मदद भी लेनी पड़ी है क्योंकि पानी कम नहीं हुआ है.

बारिश का सबसे गंभीर असर समरस गर्ल्स हॉस्टल में देखा जा रहा है. हॉस्टल परिसर में इतना पानी भर गया है कि 1,000 से ज़्यादा छात्राएं मुश्किल में हैं. सबसे चौंकाने वाली स्थिति हॉस्टल की मेस में देखी गई, जहाँ छात्राओं को घुटने तक भरे पानी के बीच खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा. पानी से भरी मेस के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

गुजरात एनएसयूआई के अध्यक्ष नरेंद्रभाई ने हॉस्टल का दौरा करने के बाद कहा कि वे समरस गर्ल्स हॉस्टल के गेट के अंदर खड़े हैं और पूरे परिसर में कमर तक पानी भरा हुआ ह.। उन्होंने कहा कि हर मॉनसून में यहाँ ऐसी ही स्थिति बनती है, फिर भी इस समस्या का कोई पक्का समाधान नहीं निकाला गया है. पानी इतना भर गया है कि छात्राओं के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.

उन्होंने आगे कहा कि पानी निकलने में अभी 6 से 7 दिन और लग सकते हैं. लंबे समय तक जलभराव के कारण सांपों और अन्य ज़हरीले कीड़ों का डर भी लगातार बना हुआ है, जिससे हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बीच डर का माहौल है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि सरकार करोड़ों रुपये के विकास का दावा तो करती है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया कराने में नाकाम रही है.

लगातार बारिश और जल निकासी व्यवस्था में कमियों के कारण, समरस गर्ल्स हॉस्टल की हालत एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. छात्राओं ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत पानी की निकासी करे और इसके निपटान के लिए स्थायी इंतजाम करे, ताकि उन्हें मानसून के दौरान हर साल होने वाली इस समस्या से राहत मिल सके.

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