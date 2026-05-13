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महज 25 दिन में 12.60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके चारधाम के दर्शन, केदारनाथ में उमड़ी रही भीड़

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या 12.60 लाख पार, केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, 5 लाख 23 हजार कर चुके दर्शन

Uttarakhand Chardham Yatra 2026
चारधाम यात्रा 2026 (फाइल फोटो- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 10:43 PM IST

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उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 नया कीर्तिमान बनाने की ओर बढ़ रही है. जिसकी तस्दीक आकड़ें कर रहे हैं. 25 दिनों में ही 12 लाख 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं. वहीं, आज यानी 13 मई की बात करें तो 80,405 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए. जबकि, केदारनाथ धाम में 22 दिनों में ही 5 लाख 23 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 13 मई को 13,315 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई. जिसमें 6,952 पुरुष, 6,029 महिला और 334 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,07,390 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 13 मई को 13,403 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए. जिसमें 7,092 पुरुष, 6,087 महिला और 224 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 20,5425 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे चुके हैं. इस तरह से अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 4,12,815 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 13 मई को 32,427 श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर पहुंचे. जिसमें 16,293 पुरुष, 15,907 महिला और 224 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक 5,23,582 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं.

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 13 मई को 21,260 श्रद्धालुओं ने बदरीनाथ धाम पहुंचकर भू बैकुंठ भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 13,445 पुरुष, 6,738 महिला और 1,077 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 3,24,081 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. वहीं, अभी तक चारों धाम में 12,60,478 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

केदारनाथ धाम में पछले कुछ सालों के आंकड़े: बीते चार सालों (साल 2022 से 2025 तक) के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो 69 लाख 45 हजार 487 श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ चुके हैं. इनमें साल 2022 में 15,64,248, साल 2023 में 19,58,863, साल 2024 में 16,53,581 और साल 2025 में 17,68,795 श्रद्धालु पहुंचे हैं.

Uttarakhand Chardham Yatra 2026
केदारनाथ मार्ग पर वाहनों की चेकिंग (फोटो सोर्स- Police)

केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, वीआईपी व्यवस्था पर उठने लगे सवाल: केदारनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है. चारधाम यात्रा में इस बार सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है. रोजाना 20 से 25 हजार के बीच श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है.

बीती 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है. भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को दोपहर तक स्पर्श दर्शन और उसके बाद श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं. हालांकि, बढ़ती भीड़ के साथ अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं. धाम से लौटे श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है.

कई यात्रियों ने पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की अनियंत्रित आवाजाही को बड़ी समस्या बताया. उनका कहना है कि संकरे रास्तों पर एक साथ बड़ी संख्या में घोड़े-खच्चर चलने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा सबसे ज्यादा नाराजगी वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर सामने आ रही है.

श्रद्धालुओं का आरोप है कि आम भक्तों को 8 से 10 घंटे तक लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है. जबकि, पैसे देकर वीआईपी गेट से जल्द दर्शन कराए जा रहे हैं. भक्तों का कहना है कि बाबा के दरबार में आम और खास का भेद समाप्त होना चाहिए. श्रद्धालु कन्हैया और सूरज ने बीकेटीसी की व्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए कहा कि आम श्रद्धालु पूरी रात लाइन में खड़े रहते हैं, जबकि वीआईपी व्यवस्था के जरिए कुछ लोगों को सीधे दर्शन कराए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि रात 2 बजे लाइन में लगने के बाद उन्हें सुबह 10 बजे बाबा के दर्शन हो सके. श्रद्धालुओं ने सरकार से मांग की है कि वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर सख्त निर्णय लिया जाए, क्योंकि इससे धाम की छवि प्रभावित हो रही है. वहीं, जिला प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

"यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है. यात्रा संचालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है."- विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

केदारनाथ में महिला यात्री को हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट: हरियाणा के रेवाड़ी निवासी महिला श्रद्धालु सरिता अग्रवाल चोटिल हो गई. जिस पर जिला प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात एसडीएरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायल महिला को प्राथमिक उपचार दिया.

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महिला का हेली से रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Police)

इसके बाद महिला को सुरक्षित हेलीपैड तक पहुंचाया. इसके बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया गया. वहीं, मध्य प्रदेश उज्जैन के शाजापुर निवासी श्रद्धालु गिरजा शंकर पाटीदार अपनी पत्नी कृष्णा बाई के साथ बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे थे. यात्रा के दौरान भारी भीड़ में उनकी पत्नी अचानक उनसे बिछड़ गईं.

पत्नी के लापता होने से पाटीदार बेहद घबरा गए और भय के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे. ऐसे में ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षी मनोज मठपाल ने उनकी व्यथा को समझा और खोजबीन शुरू की. करीब एक किलोमीटर दूर से कृष्णा बाई को सुरक्षित ढूंढकर उनके परिजनों से मिलवाया गया.

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 409 वाहन चालकों पर कार्रवाई: परिवहन विभाग यात्रा मार्गों पर लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रहा है. जिसके तहत नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. अप्रैल महीने में व्यापक स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत 409 वाहन चालकों के चालान किए गए. जबकि, 11.03 लाख रुपए का प्रशमन शुल्क वसूला गया.

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