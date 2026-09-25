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उत्तराखंड: सड़क हादसों में हर महीने 110 से ज्यादा लोग गंवा रहे जान, दुर्घटना संभावित क्षेत्र और ब्लैक स्पॉट बने चुनौती

उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसे और उनमें मरने वालों का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है. रिपोर्ट- रोहित सोनी-

UTTARAKHAND ROAD ACCIDENTS
सड़क हादसे बढ़े (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2026 at 7:05 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में सड़क हादसों की संख्या हर साल कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है. इस साल 2026 की भी अगर बात की जाए तो जुलाई महीने तक 1272 सड़क दुर्घटना दर्ज हुई हैं. इन 1272 सड़क हादसों में 775 लोगों की मौत हुई है और 1341 लोगों घायल हुए हैं. इस तरह देखा जाए तो रोजाना प्रदेश में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है. 2019 से लेकर अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है.

वहीं परिवहन विभाग की मानें तो प्रदेश भर में 2,559 दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित हैं, जिसमें से अधिकतर स्पॉट का सुधारीकरण भी किया जा चुका है, फिर भी हादसों में कमी नहीं आ रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? ईटीवी भारत ने इन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास किया.

सड़क हादसों में हर महीने 110 से ज्यादा लोग गंवा रहे जान (ETV Bharat)

देहरादून का मोहब्बेवाला बना नया 'ब्लैक स्पॉट': राजधानी देहरादून में मोहब्बेवाला क्षेत्र सड़क हादसे का नया 'ब्लैक स्पॉट' बना है, जहां बीते 9 महीनों में 9 बड़े हादसे हो चुके है. इस हादसों में दो लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल भी हुए है. इतने हादसों के बाद भी सिस्टम अभी तक नींद से नहीं जागा है और मोहब्बेवाला क्षेत्र में सड़क हादसों को रोकने के लिए कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया.

2559 दुर्घटना संभावित क्षेत्र: अब सवाल खाली मोहब्बेवाला क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का है. क्योंकि पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से करीब 2559 दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, जिसमें से 2140 में सुधार किया जा चुका है. वहीं 419 स्थानों पर सुधार किया जाना बाकी है, फिर भी हादसे कम होने के बचाय बढ़ ही रहे है.

विभागवार आंकड़ा जानिए: सड़कों की कैटेगरी के हिसाब से भी बात करें तो सबसे ज्यादा दुर्घटना संभावित क्षेत्र लोक निर्माण विभाग की सड़क पर 1761, नेशनल हाईवे पर 496, एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की सड़कों पर 97, बीआरओ (Border Roads Organisation) की सड़क पर 9 और पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) पर 114 दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित है.

उत्तराखंड में चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्र........

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दुर्घटना संभावित क्षेत्र (ETV Bharat)

179 ब्लैक स्पॉट: 2559 दुर्घटना संभावित क्षेत्र के अलावा प्रदेश में 179 ऐसे क्षेत्र है, जो सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, जिन्हें परिवहन विभाग ने ब्लैक स्पॉट के रुप में चिन्हित किया है. इनमें से 169 ब्लैक स्पॉट पर सुधारीकरण के कार्य हो चुके है, जबकि 10 ब्लैक स्पॉट पर सुधारीकरण का काम जारी है. बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या परिवहन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग चिन्हित 179 ब्लैक स्पॉट में से 40 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट करवा रही है. ताकि सुधारीकरण के बावजूद बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की असल वजहों का पता लगाया जा सकें.

उत्तराखंड राज्य में 179 ब्लॉक स्पॉट बनाए गए है, जिसमें से 169 ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण किया जा चुका है. इन सभी ब्लैक स्पॉट पर किए गए रोड इंजीनियरिंग सुधार कितने कारगर साबित हुए है और क्या काम होना बाकी है, इसके लिए पहले चरण में 40 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा रहा है. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अन्य ब्लॉक स्पॉट का भी थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा. ताकि इन चिन्हित ब्लैक स्पॉट में किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो.
-राजीव कुमार मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड-

इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से प्रवर्तन की कार्रवाई को भी बढ़ा दिया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों पर लगाम लगाया जा सकें. इसके अलावा, क्रैश बैरियर भी प्रदेश की सड़कों पर लगाए जा रहे है, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सकें.

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सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा (ETV Bharat)

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार

  • लोक निर्माण विभाग की सड़क पर 41
  • राष्ट्रीय राजमार्ग पर 44
  • एनएचएआई की सड़कों पर 88
  • बीआरओ की सड़कों पर तीन
  • एनएचआईडीसीएल की सड़क पर एक
  • बीएचईएल की सड़क पर एक
  • पीएमजीएसवाई सड़क पर एक ब्लैक स्पॉट चिन्हित है.

जिलेवार ब्लैक स्पॉट की संख्या-

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जिलेवार ब्लैक स्पॉट. (ETV Bharat)

क्रैश बैरियर की स्थिति: सड़क सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश भर में मौजूद पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग), राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचएआई, बीआरओ और एनएचआईडीसीएल की कुल 15155.43 किलोमीटर सड़कों में से 8462.37 किलोमीटर सड़कों को क्रैश बैरियर लगाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 5692.69 किलोमीटर सड़कों में क्रैश बैरियर लगाए जा चुके है, जबकि 2769.68 किलोमीटर सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाया जाना बाकी है.

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प्रदेश भर में 2,559 दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित हैं (ETV Bharat)
  • प्रदेश भर में लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर कुल 6852.45 किलोमीटर सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से अभी तक 4351.78 किलोमीटर सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाया गया है, जबकि 2500.67 किलोमीटर सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाया जाना बाकी है.
  • इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों पर 995.54 पर क्रैश बैरियर लगाया जाना है, जिसमें से 865.3 किमी पर लग चुके है और 130.24 किमी सड़कों पर लगाया जाना बाकी है.
  • एनएचएआई की सड़कों पर 340.7 पर क्रैश बैरियर लगाया जाना है, जिसमें से 226.59 किमी पर लग चुके है और 114.17 किमी सड़कों पर लगाया जाना बाकी है.
  • बीआरओ की सड़कों पर 205.98 पर क्रैश बैरियर लगाया जाना है जिसमें से 181.38 किमी पर लग चुके है और 24.6 किमी सड़कों पर लगाया जाना बाकी है.
  • एनएचआईडीसीएल की 67.64 किमी सड़क पर क्रैश बैरियर लगाया जाना है, जिसमें से सभी पर यानी 67.64 किमी पर क्रैश बैरियर लग चुके है.

प्रदेश में पिछले कुछ सालों से सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है. हर प्रदेश में करीब दो हजार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो रही हैं. सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से रेश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग पाया गया है. रेश ड्राइविंग में दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है. इसी तरह ओवर स्पीडिंग भी सड़क हादसों का बड़ा कारण बनती है.
-शैलेश कुमार तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड-

रॉन्ग साइड ड्राइविंग से भी बढ़े रहे सड़क हादसे: उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी मानते है कि रेश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के साथ ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी काफी अधिक देखी जा रही है. रात के सयम रॉन्ग साइड ड्राइविंग के दौरान, जहां खासकर लाइट नहीं होती है, वहां पर आमने-सामने की टक्कर की आशंका बनी रहती है, जिससे कई बार बड़े हादसे भी होते है.

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उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर चिंता. (ETV Bharat)

गूगल मैप पर भी उपलब्ध कराया जा रहा डाटा: परिवहन विभाग का कहना है कि गूगल मैप पर ही ड्राइवरों को पता चल जाए कौन-कौन सी जगह खतरनाक रास्ता है. कहां पर ब्लैक स्पॉट है, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से गूगल को पत्र भेजा जाएगा.

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उत्तराखंड में 179 ब्लॉक स्पॉट चिन्हिंत है. (ETV Bharat)

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