ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड चारधाम यात्रियों की संख्या 11.80 लाख पार, आज इतने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में उमड़ रही जबरदस्त भीड़, अब तक 11 लाख 80 हजार से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन

Uttarakhand Chardham Yatra 2026
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 (फाइल फोटो- Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 12, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 में आस्था और भक्ति का जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है. जिसकी तस्दीक आकड़ें कर रहे हैं. अभी तक 11 लाख 80 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, आज यानी 12 मई की बात करें तो 68,816 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 12 मई को 12,722 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई. जिसमें 6,691 पुरुष, 5,658 महिला और 373 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,94,075 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 12 मई को 12,600 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए. जिसमें 6,594 पुरुष, 5,795 महिला और 211 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 1,92,022 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे चुके हैं. इस तरह से अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 3,86,097 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 12 मई को 25,404 श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर पहुंचे. जिसमें 12,750 पुरुष, 12,511 महिला और 138 बच्चे भी शामिल रहे. जिसमें 4 विदेशी पुरुष और 1 विदेशी महिला भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक 4,91,155 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा के धाम पहुंच चुके हैं.

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 12 मई को 18,090 श्रद्धालुओं ने बदरीनाथ धाम पहुंचकर भू बैकुंठ भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 11,010 पुरुष, 5,926 महिला और 1,154 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 3,02,821 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. वहीं, अभी तक 11,80,043 श्रद्धालु चारों धाम में पहुंच चुके हैं.

गौरीकुंड में जोखिम भरे नदी तटों से हटाए गए श्रद्धालु: गौरीकुंड क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के किनारे बने जोखिमपूर्ण और असुरक्षित स्थानों पर स्नान कर रहे यात्रियों को प्रशासन ने तत्काल वहां से हटाया. उन्हें केवल निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने के लिए जागरूक किया गया.

श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षित स्नान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गौरीकुंड स्थित तप्त कुंड को विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया है. जहां महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग स्नान व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण मिल सके.

Uttarakhand Chardham Yatra 2026
गौरकुंड में श्रद्धालु (फोटो सोर्स- Administration)

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फर्जी पुलिस एस्कॉर्ट और शराबी चालक पर बड़ा एक्शन, दो वाहन सीज: कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो HR 26 FR 8474 को रोका. जांच में सामने आया कि वाहन पर अवैध रूप से पुलिस की नीली-लाल बत्ती, हूटर और 'एस्कॉर्ट' के साथ पुलिस का चिन्ह लगाया गया था. चालक इस फर्जी पुलिस पहचान का इस्तेमाल टोल टैक्स बचाने और आम यात्रियों पर धौंस जमाने के लिए कर रहा था.

मामला सामने आते ही पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और एसएचओ सोनप्रयाग राकेंद्र कठैत के निर्देश पर वाहन को तत्काल सीज कर दिया. वहीं, दूसरी बड़ी कार्रवाई के तहत राजस्थान नंबर की स्विफ्ट कार RJ 44 CA 9337 के चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया. एल्कोमीटर जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन को मौके पर सीज कर दिया.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

KEDARNATH PILGRIMS NUMBERS
DEVOTEES IN CHAR DHAM YATRA
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026
केदारनाथ में यात्रियों की संख्या
UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.