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भवानीमंडी में लंगर खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, फूड प्वाइजनिंग के शिकार से भरे कई अस्पताल

झालावाड़: जिले के भवानीमंडी में रविवार को लंगर खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए. प्रारंभिक तौर पर फूड प्वाइजनिंग का अंदेशा है. भवानीमंडी के मेला मैदान स्थित दरगाह परिसर में लंगर में भोजन करने के कुछ समय बाद बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. किसी को उल्टियां होने लगीं तो किसी को दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई. देखते ही देखते नगर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी. अचानक बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मरीजों को चिकित्सालयों में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया.

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विकास जैन ने बताया कि मेला मैदान में रविवार को लंगर था. उसमें करीब 1500 महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भोजन ग्रहण किया. भोजन करने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी जैसी शिकायत होने लगी. इसके बाद सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग टीम मौके पर पहुंची और लंगर में परोसे भोजन के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए. उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब 100 मरीजों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इन पर चिकित्सक लगातार निगरानी रखे हैं. जैन ने बताया कि भोजन की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि भोजन में किस कारण से फूड पॉइजनिंग हुई.