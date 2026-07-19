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भवानीमंडी में लंगर खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, फूड प्वाइजनिंग के शिकार से भरे कई अस्पताल

भोजन के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी जैसी शिकायत होने लगी. सरकारी और निजी अस्पतालों में भीड़ बढ़ी तो चेता स्वास्थ्य विभाग.

Treatment of patients at Bhawanimandi Hospital
भवानीमंडी अस्पताल में बीमारों का इलाज (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 9:20 PM IST

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झालावाड़: जिले के भवानीमंडी में रविवार को लंगर खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए. प्रारंभिक तौर पर फूड प्वाइजनिंग का अंदेशा है. भवानीमंडी के मेला मैदान स्थित दरगाह परिसर में लंगर में भोजन करने के कुछ समय बाद बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. किसी को उल्टियां होने लगीं तो किसी को दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई. देखते ही देखते नगर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी. अचानक बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मरीजों को चिकित्सालयों में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया.

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विकास जैन ने बताया कि मेला मैदान में रविवार को लंगर था. उसमें करीब 1500 महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भोजन ग्रहण किया. भोजन करने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी जैसी शिकायत होने लगी. इसके बाद सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग टीम मौके पर पहुंची और लंगर में परोसे भोजन के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए. उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब 100 मरीजों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इन पर चिकित्सक लगातार निगरानी रखे हैं. जैन ने बताया कि भोजन की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि भोजन में किस कारण से फूड पॉइजनिंग हुई.

लंगर खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार (ETV Bharat Jhalawar)

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इधर, चिकित्सा प्रभारी डॉ. रोहिताश्व ने बताया कि बीमार होने वालों में जावेदा (55), रिजवाना (43), अमरीन (33), मोहम्मद अली (14), रुखसार (25), सकीना (40), रियान (15), निसार (15), फैजाद (32), शबाना (44) और सबिया (7) सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं. सभी का उपचार जारी है. अधिकांश मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है. इस बीच, भोजन करने वाले अन्य लोगों में भी फूड पॉइजनिंग के लक्षण आ सकते हैं, इसे देखते स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त चिकित्सकीय दल तैनात किए. लोगों से अपील की कि यदि किसी को उल्टी, दस्त या पेट दर्द की शिकायत हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर उपचार कराएं. पूरे मामले की जांच जारी है. खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है.

A large number of sick people arrived at the hospital.
बड़ी संख्या में बीमार पहुंचे अस्पताल (ETV Bharat Jhalawar)

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