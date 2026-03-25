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चारधाम यात्रा के लिए हो चुके 10 लाख रजिस्ट्रेशन, कैपिंग के निर्देश नहीं, सीएम बोले हर व्यक्ति को कराएंगे दर्शन

देहरादून: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है. इसके लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराया जा रहा है, ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो. सीएम धामी ने कहा कि अब तक 10 लाख लोग चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. सरकारी हर एक यात्री को चारधाम के दर्शन कराएगी.

चारधाम यात्रा की तैयारियां: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन तथा परिवहन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है कि यात्रा मार्गों पर सभी मूलभूत सुविधाएं, जैसे पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किए जाएं.

19 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा राज्य के लिए एक बड़ा अवसर होता है. इस दौरान उत्तराखंड के लोग देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं. चारधाम की यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियां साल 2025 में चारधाम की यात्रा संपन्न होने के बाद ही शुरू कर दी गई थी. ऐसे में सड़कों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही अन्य अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है. इसके साथ ही आवास की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था बेहतर हो इस पर ध्यान दे रहे हैं.