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प. बंगाल: प्राइवेट स्कूल से 1.77 करोड़ कैश और कंडोम के पैकेट बरामद हुए

एक प्राइवेट स्कूल से 1 करोड़ कैश और कंडोम के पैकेट बरामद हुए ( ETV Bharat )

कांचड़ापाड़ा: कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के बाद अब कांचड़ापाड़ा का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जांच के दायरे में आ गया है. स्कूल कैंपस के अंदर एक अच्छी तरह से सजा हुआ बेड मिला, साथ ही कंडोम के पैकेट और 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैश मिला. प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल की जांच कर रही पुलिस को 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश मिला. स्कूल के अंदर एक अच्छी तरह से सजा हुआ बेड और अलमारी के साथ कंडोम के पैकेट मिले. कैश गिनने वाली मशीनें बुधवार रात से गुरुवार सुबह 6 बजे तक चली ताकि रकम का हिसाब लगाया जा सके. पुलिस ने बाद में कन्फर्म किया कि कुल बरामद रकम 1.77 करोड़ रुपये थी. स्कूल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. बीजपुर के विधायक संदीप दास ने इस घटना पर बहुत गुस्सा दिखाया. बीजपुर के पूर्व विधायक सुबोध अधिकारी और कांचड़ापाड़ा म्युनिसिपल के पूर्व चेयरमैन कमल अधिकारी के परिवार के सदस्य स्कूल की मैनेजिंग कमिटी में हैं. इलाके में कई दिनों से अफवाहें फैल रही थी कि स्कूल के अंदर भारी मात्रा में कैश छिपा हुआ है. बीजपुर से नए चुने गए बीजेपी विधायक संदीप दास बुधवार रात पुलिस के साथ स्कूल पहुंचे. अधिकारियों ने अलग-अलग कमरों की तलाशी ली और स्कूल के ऑफिस के अंदर बड़ी रकम मिली. ऑफिस के पास उन्हें एक अच्छी तरह से सजा हुआ, एसी वाला बेडरूम मिला. उस कमरे में एक अलमारी खोलने पर उन्हें एक शीशा और कंडोम के पैकेट मिले. स्कूल के प्रिंसिपल, विकास चंद्र पाल, इस घटना की वजह से खुद को अजीब स्थिति में पा गए.