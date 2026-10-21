दुबई में परवान चढ़ा प्यार, हल्द्वानी में कुमाऊंनी रीति-रिवाज से रचाई शादी, थाईलैंड की मोराया बनी उत्तराखंड की बहू
थाईलैंड की मोरया और बागेश्वर के नवीन ने हल्द्वानी में कुमाऊंनी रीति-रिवाज से शादी की. विदेशी परिवार ने भी विवाह की परंपराओं में हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 3:46 PM IST
हल्द्वानी (उत्तराखंड): नैनीताल के हल्द्वानी में दशहरा पर्व पर थाईलैंड की युवती और उत्तराखंड का युवक शादी के पवित्र बंधन में बंधे. दोनों की शादी कुमाऊंनी रीति रिवाज से संपन्न हुई. दोनों की मुलाकात दुबई में हुई थी. दोस्ती से शुरू हुआ सिलसिला प्यार में बदला और फिर शादी के बंधन में बंधकर दोनों ने नया सफर शुरू किया. खास बात रही कि दोनों की भाषा अलग-अलग है. संस्कृति अलग-अलग है. लेकिन प्यार और रिश्तों की डोर ने हर रस्म को खास बना दिया.
कहते हैं प्यार की कोई सरहद नहीं होती और जब दो दिल मिलते हैं, तो भाषा और संस्कृति की दूरियां भी छोटी पड़ जाती है. हल्द्वानी में हुई एक शादी इसकी खूबसूरत मिसाल बनी. जहां थाईलैंड की युवती मोराया ने उत्तराखंड की कुमाऊंनी संस्कृति को अपनाते हुए सात फेरों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की. मोराया ने बागेश्वर जिले के उडल गांव के नवीन परिहार से हल्द्वानी में जीवनभर एक-दूसरे के साथ रहने की कसमें खाकर शादी के पवित्र बंधन को अपनाया.
नवीन के परिजनों ने बताया कि, नवीन ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बागेश्वर में की. इसके बाद हल्द्वानी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया. रोजगार की तलाश में नवीन दुबई चला गया. करीब तीन साल पहले दुबई में ही उसकी मुलाकात थाईलैंड की रहने वाली मोराया से हुई. धीरे-धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा. दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया.
इस प्रेम कहानी का खूबसूरत पड़ाव हल्द्वानी में देखने को मिला. नवीन का उडल गांव दूरस्थ होने के कारण और परिवार व विदेशी मेहमानों की सुविधा को देखते हुए विवाह के लिए नवीन की बहन के देवलचौड़ स्थित घर को चुना गया. 19 अक्टूबर को घर पर पारिवारिक रस्में निभाई गईं, जबकि 20 अक्टूबर दशहरा पर्व पर कुमाऊंनी पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया.
विदेशी दुल्हन के लिए कुमाऊंनी विवाह की रस्में भले ही नई थीं, लेकिन उन्हें सीखने और निभाने का उत्साह देखते ही बनता था. अंग्रेजी ट्रांसलेटर की मदद से मोराया को रस्मों का अर्थ समझाया गया. उन्होंने पूरे उत्साह के साथ विवाह की परंपराओं में हिस्सा लिया. खास बात यह रही कि थाईलैंड से पहुंचे उनके भाई और भाभी ने भी कुमाऊंनी परंपरा के मुताबिक कन्यादान की रस्म निभाई. इस तरह दो अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन एक पारिवारिक उत्सव में बदल गया.
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