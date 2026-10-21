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दुबई में परवान चढ़ा प्यार, हल्द्वानी में कुमाऊंनी रीति-रिवाज से रचाई शादी, थाईलैंड की मोराया बनी उत्तराखंड की बहू

थाईलैंड की मोराया बनी उत्तराखंड की बहू ( PHOTO- LOCAL )

कहते हैं प्यार की कोई सरहद नहीं होती और जब दो दिल मिलते हैं, तो भाषा और संस्कृति की दूरियां भी छोटी पड़ जाती है. हल्द्वानी में हुई एक शादी इसकी खूबसूरत मिसाल बनी. जहां थाईलैंड की युवती मोराया ने उत्तराखंड की कुमाऊंनी संस्कृति को अपनाते हुए सात फेरों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की. मोराया ने बागेश्वर जिले के उडल गांव के नवीन परिहार से हल्द्वानी में जीवनभर एक-दूसरे के साथ रहने की कसमें खाकर शादी के पवित्र बंधन को अपनाया.