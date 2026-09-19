ETV Bharat / bharat

मानसून की विदाई से पहले समुद्र में उठ रहा तूफान, तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह

मानसून की विदाई से पहले समुद्र में उठ रहा तूफान, तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह ( ANI )

नई दिल्ली: पूरे देश में, दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने आखिरी दौर में प्रवेश कर रहा है, और मौसम के पूर्वानुमान से संकेत मिल रहे हैं कि 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से इसके वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं. कुल मिलाकर इस पूरे सीजन पर नजर डालें, तो 1 जून से 30 सितंबर के बीच सामान्य बारिश 868.6 मिलीमीटर होती है, लेकिन स्काईमेट के एक विशेषज्ञ के अनुसार, इस साल बारिश में लगभग 15% की कमी दर्ज की गई है. हालांकि, मानसून की विदाई शुरू हो गई. इसके बावजूद देश भर में मौसम की गतिविधियां पूरी तरह से थमी नहीं हैं और पूर्वी भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, जहां पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बारिश का दौर सक्रिय रहने की उम्मीद है. इसी तरह, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में मौसम की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी और दक्षिण भारत में एक ट्रफ (कम दबाव की रेखा) बनने के कारण तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. अच्छी बारिश वाले स्थान

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 105 मिमी, महाराष्ट्र (मराठवाड़ा) के परभणी में 80 मिमी, गुजरात के द्वारका में 75 मिमी, गुजरात के गांधीनगर में 47 मिमी और ओडिशा के चंदबली में 29 मिमी बारिश शामिल है.