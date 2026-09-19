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मानसून की विदाई से पहले समुद्र में उठ रहा तूफान, तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह

मानसून की विदाई शुरू होने के बावजूद पूर्वी भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.

Monsoon Withdrawal Begins, Cyclone Alert in Bay of Bengal, and Shifting Weather Patterns
मानसून की विदाई से पहले समुद्र में उठ रहा तूफान, तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 1:45 PM IST

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नई दिल्ली: पूरे देश में, दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने आखिरी दौर में प्रवेश कर रहा है, और मौसम के पूर्वानुमान से संकेत मिल रहे हैं कि 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से इसके वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं. कुल मिलाकर इस पूरे सीजन पर नजर डालें, तो 1 जून से 30 सितंबर के बीच सामान्य बारिश 868.6 मिलीमीटर होती है, लेकिन स्काईमेट के एक विशेषज्ञ के अनुसार, इस साल बारिश में लगभग 15% की कमी दर्ज की गई है.

हालांकि, मानसून की विदाई शुरू हो गई. इसके बावजूद देश भर में मौसम की गतिविधियां पूरी तरह से थमी नहीं हैं और पूर्वी भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, जहां पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बारिश का दौर सक्रिय रहने की उम्मीद है. इसी तरह, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में मौसम की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी और दक्षिण भारत में एक ट्रफ (कम दबाव की रेखा) बनने के कारण तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है.

अच्छी बारिश वाले स्थान
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 105 मिमी, महाराष्ट्र (मराठवाड़ा) के परभणी में 80 मिमी, गुजरात के द्वारका में 75 मिमी, गुजरात के गांधीनगर में 47 मिमी और ओडिशा के चंदबली में 29 मिमी बारिश शामिल है.

सूखा मौसम और तापमान में बढ़ रहा अंतर
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में, शुष्क पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण बारिश में काफी कमी आने लगी है. इन शुष्क हवाओं के सक्रिय होने से उत्तर भारत में दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिससे दिन गर्म और रातें ठंडी हो रही हैं. इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में उमस भरा और बारिश का मौसम बना रहेगा.

चक्रवाती तूफान की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र (low-pressure area) बन रहा है, जिसके अगले कुछ दिनों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर बढ़ने की उम्मीद है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह सिस्टम डिप्रेशन (दबाव) या चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इस चक्रवाती गतिविधि और समुद्र की खराब स्थिति को देखते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों के पर्यटकों और निवासियों को अगले 3 से 4 दिनों तक समुद्र से दूर रहने और वाटर स्पोर्ट्स व अन्य गतिविधियों से बचने की कड़ी सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें- ओडिशा, बंगाल, आंध्र समेत कई अन्य राज्यों में बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

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