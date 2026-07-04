पूरे भारत में मानसून हुआ एक्टिव, भारी बारिश, समुद्र में आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में मॉनसून के सक्रिय होने की उम्मीद जताई गई है. यहां 6 जुलाई से भारी बारिश की संभावना है.
Published : July 4, 2026 at 10:52 AM IST
नई दिल्ली: भीषण और चिलचिलाती गर्मी से देश के अधिकांश हिस्सों में रहने वाले लोगों को राहत मिल रही है. अच्छी खबर यह है कि, पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज कई राज्यों भारी बारिश का अनुमान जताया है.
आज अधिकांश हिस्सों में आंधी-तूफ़ान, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अनुमान है. तटीय इलाकों में भी समुद्र में तूफान आने की संभावना है, जिससे मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है. मौसम विभाग ने इन दो दिनों में मुंबई, महाराष्ट्र, पालघर, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.
पर्यावरणविद राजेश पॉल ने कहा कि कम समय में बहुत ज्यादा भारी बारिश से प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली और शहर के कई इलाकों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कोंकण और गोवा के तटीय शहर, गुजरात के निचले इलाके और मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाके अचानक बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन और नदियों और नालों में तेजी से पानी बढ़ने से समस्या उत्पन्न हो सकती है.
अगर बारिश स्थानीय स्तर पर है, तो इसकी तेजी ट्रांसपोर्ट में रुकावट डालने, सड़कों पर पानी भरने और जान-माल के लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी हो सकती है. ऐसे में लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचना चाहिए, पानी वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी की गई सलाह का ध्यान से पालन करना चाहिए.
#WATCH | Maharashtra | Rain lashes Navi Mumbai. IMD has issued a 'Red Alert' in the city, forecasting " very heavy to extremely heavy rainfall." pic.twitter.com/AyG92lgmuq— ANI (@ANI) July 4, 2026
दिल्ली का मौसम
भारत मौसम विभाग ने घोषणा की है कि मानसून आधिकारिक तौर पर दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन एनसीआर में भरपूर बारिश नहीं हुई है. 5 जुलाई से बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है. 6 से 8 जुलाई के बीच दिल्ली-एनसीआर में सामान्य मानसून की बौछारें पड़ने की संभावना है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून बहुत सक्रिय नहीं हुआ है, क्योंकि एक मजबूत मौसम प्रणाली वर्तमान में मध्य भारत को प्रभावित कर रही है.
दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. दिन के अधिकांश समय तापमान इसी के आसपास रहेगा, लेकिन आर्द्रता के कारण 39 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी महसूस हो सकती है.
#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging at the main entrance of the APMC (Agricultural Produce Market Committee) vegetable market in Navi Mumbai following heavy rainfall.— ANI (@ANI) July 4, 2026
IMD has issued a 'Red Alert' in the city, forecasting " very heavy to extremely heavy rainfall." pic.twitter.com/zZ5G5EhM2V
उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना
उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी से लेकर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है. 10 जुलाई तक अलग-अलग दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की उम्मीद है. बिजली कड़कने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश की भी संभावना है.
मध्य भारत
मध्य प्रदेश में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी भारी बारिश हो सकती है. मध्य भारत में अगले सात दिनों में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बड़े पैमाने पर बारिश का अनुमान है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 जुलाई को भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश के साथ कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट है. पूरे क्षेत्र में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.
पूर्वी भारत
ओडिशा, झारखंड और बिहार में तेज़ बारिश की तैयारी, ओडिशा में बहुत भारी बारिश की संभावना
आईएमडी ने ओडिशा, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. 4 जुलाई को ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश भी हो सकती है. बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश के साथ गरज के साथ बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत
पूरे पूर्वोत्तर में मॉनसून की स्थिति अच्छी रहेगी. आने वाले दिनों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की उम्मीद है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है, जबकि बारिश के साथ गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चल सकती हैं.
#WATCH | Maharashtra | Light rain continues to sweep over the Kala Nagar area in Mumbai's Bandra East. IMD has issued a 'Red Alert' in the city. pic.twitter.com/QwHNZqTh30— ANI (@ANI) July 4, 2026
पश्चिम भारत
पश्चिमी तट पर मॉनसून की तेज बारिश जारी रहेगी. गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश की आशंका जताई है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
दक्षिण भारत में मानसून के मिले-जुले हालात रहने की उम्मीद है. केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. साथ ही लक्षद्वीप और आस-पास के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.
मौसम प्रणाली बारिश को बढ़ावा दे रही है
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक साफ़ तौर पर बना कम दबाव वाला क्षेत्र, साथ ही मौसमी मानसून ट्रफ, पश्चिमी तट पर एक ऑफशोर ट्रफ, और उत्तर-पश्चिम भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) पूरे देश में भारी बारिश को बढ़ावा दे रहे हैं. इन मौसम सिस्टम से अगले कुछ दिनों तक ज्यादातर इलाकों में मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है.
राजेश पॉल ने कहा कि भारी बारिश और लंबे समय तक पानी भरा रहने से नई बोई गई दालें, तिलहन, कपास, मक्का और सब्जियों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. वह इसलिए क्योंकि उनकी जड़ें ऑक्सीजन की कमी के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं. निचले धान के खेतों में भी पानी ज्यादा देर तक जमा रहने पर नुकसान हो सकता है, भले ही चावल जमा पानी को आसानी से झेल लेता है.
खरीफ सीजन के इस समय, सबसे बड़ी चिंताएं पौधों का मरना, जड़ों का सड़ना, खेत में काम में देरी, पोषक तत्वों का नुकसान और फंगल बीमारियों का बढ़ना है. किसानों को जहां तक हो सके खेतों से जल्दी पानी निकलने देना चाहिए और बारिश रुकने के बाद फसलों पर करीब से नजर रखनी चाहिए.
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