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संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

संसद भवन ( X @KirenRijiju )

नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को दी. बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी भाजपा के जीत हासिल करने के बाद 19 बैठकों वाला यह 25 दिवसीय संसदीय सत्र हो रहा है. इस सत्र में तृणमूल कांग्रेस और शिव सेना (यूबीटी) में हुई बगावत का असर भी देखने को मिलेगा. टीएमसी के 20 तथा शिव सेना (यूबीटी) के छह सांसदों को अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा निर्णय लिया जाना अभी बाकी है. वहीं राज्यसभा में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों के शपथ लिए जाने के बाद, राजनीतिक समीकरण अब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष की तरफ झुक गया. इसके अलावा तृणमूल के तीन बागी सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और उपचुनाव से भाजपा को उपरी सदन में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा.