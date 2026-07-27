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संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा, स्पीकर ओम बिरला की अपील का दिखा असर... लोक सभा में गतिरोध हुआ दूर

नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और सदन में लगातार बनाए गए संवाद के बाद अब संसद में लोक परीक्षा(अनुचित साधन निवारण)विधेयक,2026 पर गतिरोध समाप्त हो गया है. ऐसे में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मंगलवार से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त कर दी है.

सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से आग्रह किया था कि यह विषय देश के करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है. ऐसे में इस पर व्यापक और सार्थक चर्चा होना उचित है. सरकार भी लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष से अपील कर रही थी कि वो सदन को चलने दें और इस महत्वपूर्ण बिल जिसकी मांग खुद विपक्ष भी करता आया उसे पारित करने में सहयोग करें.

आखिरकार इस बात पर सहमति बन गई है कि मंगलवार को इस बिल पर चर्चा कराई जाएगी. सूत्रों के मुताबिक लगभग 10 घंटे इस बिल पर चर्चा को दिए जाएंगे. लोकसभा अध्यक्ष की पहल के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से लोकसभा अध्यक्ष ने स्वयं बातचीत की. इसके परिणामस्वरूप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति बनाते हुए मंगलवार को विधेयक पर विस्तृत चर्चा कराने का निर्णय लिया है.