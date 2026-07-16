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महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार का क्या है 'प्लान DMK'? जानिए, इनसाइड स्टोरी

महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में पटना में जंजीर बांधकर प्रदर्शन करतीं NDA की कार्यकर्ता. यह तस्वीर 20 अप्रैल 2026 की है. ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है. जहां महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़े सियासी घमासान के पूरे आसार हैं.

एक तरफ जहां मोदी सरकार इस ऐतिहासिक गतिरोध को तोड़ने के लिए दक्षिण भारत के सबसे मजबूत गढ़ यानी डीएमके (DMK) पर लगातार डोरे डाल रही है और उससे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. विपक्षी एकजुटता को लेकर अपना अलग ही दमदार दावा ठोक रही है. सरकार और विपक्ष के बीच इस अंदरूनी शह-मात के खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं.

सूत्रों की मानें तो, सरकार के वरिष्ठ नेता DMK को मनाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि DMK के 22 सांसद विधेयक का समर्थन करें या कम से कम अनुपस्थित रहें. इससे लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत (लगभग 360 वोट) हासिल करने में मदद मिल सकती है. NDA के मौजूदा आंकड़े करीब 293 हैं, कुछ बागी सांसदों के साथ बढ़कर 319 तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा बहुत कुछ DMK के रुख पर भी निर्भर करेगा.

हालांकि DMK ने अभी तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है. DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जल्द ही अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं. जिसमें परिसीमन विधेयक का समर्थन करना है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा. पार्टी दक्षिणी राज्यों में सीटों की संख्या कम होने की आशंका से डर रही है. DMK यह भी आरोप लगा रही है कि जिस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की उसी राज्य को परिसीमन में दंडित किया जा रहा है.

DMK नेता कनिमोझी ने कहा है कि, "हमने कुछ मुद्दे उठाए हैं. तमिलनाडु के हितों की रक्षा करनी होगी. हम राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित नहीं होने देंगे." एक वरिष्ठ DMK नेता ने उम्मीद जताई कि सरकार कोई बीच का मार्ग निकालेगी.

सूत्रों के मुताबिक सरकार की रणनीति है कि वो DMK को मनाने के लिए कुछ राजनीतिक रियायतें, विधेयक में संशोधन या अन्य मुद्दों पर सहयोग का वादा कर सकती है. अगर DMK वोटिंग के दौरान अनुपस्थित भी रहता है तो सरकार के लिए बहुमत और भी आसान हो जाएगा.

इधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी. कांग्रेस महिला आरक्षण का समर्थन करती है लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने को गलत बता रही है. कांग्रेस की मांग है कि महिला आरक्षण को स्टैंडअलोन प्रावधान के रूप में तुरंत लागू करें. परिसीमन को भविष्य की जनगणना तक टालें या अलग रखें.