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मानसून सत्र में मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार, राम मंदिर दान चोरी समेत ये मुद्दे हो सकते हैं अहम

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होने की प्रबल संभावना है. यह सत्र लगभग तीन सप्ताह चलेगा. सूत्रों की माने तो सरकार 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है.

आनेवाले मानसून संसद का सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है. इससे पहले ही इंडिया गठबंधन की पार्टियां लामबद्ध होकर सरकार पर हमला बोलने की योजना बना रहीं हैं. पार्टी सूत्रों की माने तो विपक्ष लामबद्ध होकर इस सत्र में प्रभावी तरीके सरकार को घेरने के लिए नए तरीके भी अपना सकता है.

सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर दान चोरी और शिवसेना और टीएमसी की टूट को लेकर सरकार पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाना और नीट परीक्षा लीक और आर्थिक-शैक्षिक मुद्दों को लेकर विपक्ष अभूतपूर्व हंगामा कर सकता है ,जिसमें पहले की तरह ही सदन एक बार फिर से बाधित करने की कोशिश की जाएगी.

मगर सरकार के सूत्रों की माने तो, चाहे विपक्ष जितना भी हंगामा करे, इस बार केंद्र भी शेड्यूल में नियत बिल को पास करवाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. वह इसलिए क्योंकि सरकार अप्रैल में गिर चुके परिसीमन विधेयक 2026 और संबंधित संविधान संशोधनों का नया ड्राफ्ट लाएगी.

लोकसभा सीटें बढ़ाकर 815 करने और 2011 जनगणना आधारित पुनर्वितरण का प्रस्ताव है. इस पर दक्षिणी राज्यों (डीएमके, और अन्य पार्टियां की चिंता बरकरार है कि उनकी सीटें घट सकती हैं.

हालांकि सरकार इस पर पहले से ही सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रहा है. इस बार के सांसद के मानसून सत्र में राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं. सबसे पहले तो टीएमसी में बड़ी टूट, जिसके तहत 20 सांसदों ने अलग ग्रुप बनाकर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी है.

वहीं शिवसेना (यूबीट) के 6 सांसदों की भी अलग ग्रुप की मांग पर स्पीकर ओम बिरला का फैसला सत्र को प्रभावित करेगा. इन ब्रेक की वजह से एनडीए की ताकत बढ़कर 318 तक पहुंच सकती है, जिससे सरकार को संविधान संशोधन पास करवाने में आसानी हो सकती है, लेकिन विपक्ष इसे 'विपक्ष तोड़ने की साजिश' बता रहा है. राम मंदिर दान चोरी विवाद भी विपक्ष को एक नया और गर्म मुद्दा मिल गया है. उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां इस पर भी काफी हमलावर है.

राम मंदिर ट्रस्ट में दान चोरी (दान घोटाले) की अफवाहों और हालिया खुलासों ने विवाद को काफी हवा दे दी है. सूत्रों की माने तो मानसून सत्र में विपक्ष (कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक) इस पर चर्चा की मांग करेगा और सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाएगा. भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बताएगी.