प्रधानमंत्री मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले, चर्चाओं का बाजार गर्म
इससे पहले कल शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे.
Published : July 22, 2026 at 12:09 PM IST
नई दिल्ली: मानसून सत्र 2026 का आज बुधवार को तीसरा दिन है और हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसी बीच एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है.
जानकारी के मुताबिक एनसीपी(SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की है. तीनों नेताओं की यह मुलाकात राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है. इससे पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर पर हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान वहां पहुंचे थे और समर्थन भी किया था. इसके साथ-साथ इन्होंने पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की थी. शरद पवार और सुप्रिया सुले की पार्टी की पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को अपना समर्थन दिया है.
पवार ने केंद्र से 'मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने' और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया. भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है और सरकार और प्रशासन लोगों के प्रति जवाबदेह है. इसलिए, सरकार को अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नागरिकों का दमन करने के बजाय, उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए और उन पर विधिवत ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
NCP-SCP chief Sharad Pawar and party MP Supriya Sule met Prime Minister Narendra Modi at the Parliament, in Delhi. pic.twitter.com/0mcy7ODLSH— ANI (@ANI) July 22, 2026
इस बीच, एनसीपी (SCP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पिछले हफ़्ते एनडीए (NDA) में शामिल होने या NCP के साथ मर्जर की अटकलों को नकारते हुए कहा कि किसी दूसरी पार्टी की तरफ से उनके साथ हाथ मिलाने का कोई प्रपोजल नहीं है. उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि इस मामले में पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर से बात नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि पवार साहब, मुझे, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख और राजेश टोपे या किसी भी सीनियर लीडर को किसी भी पार्टी से कोई प्रपोजल नहीं मिला है और न ही बीजेपी, कांग्रेस या एनडीए (NDA) के किसी साथी ने हमें कोई प्रपोजल दिया है.
शरद पवार के ग्रुप के एनडीए से हाथ मिलाने की अफवाहों को मुंबई में एनसीपी NCP(SCP) लीडर जयंत पाटिल, रूलिंग NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, और CM देवेंद्र फडणवीस के बीच देर रात हुई मीटिंग के बाद बल मिला. शरद पवार की पार्टी ने कहा है कि मीटिंग प्रशासनिक मामलों के लिए थीं, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के लिए नहीं.
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