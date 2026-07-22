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प्रधानमंत्री मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले, चर्चाओं का बाजार गर्म

नई दिल्ली: मानसून सत्र 2026 का आज बुधवार को तीसरा दिन है और हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसी बीच एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है.

जानकारी के मुताबिक एनसीपी(SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की है. तीनों नेताओं की यह मुलाकात राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है. इससे पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर पर हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान वहां पहुंचे थे और समर्थन भी किया था. इसके साथ-साथ इन्होंने पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की थी. शरद पवार और सुप्रिया सुले की पार्टी की पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को अपना समर्थन दिया है.

पवार ने केंद्र से 'मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने' और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया. भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है और सरकार और प्रशासन लोगों के प्रति जवाबदेह है. इसलिए, सरकार को अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नागरिकों का दमन करने के बजाय, उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए और उन पर विधिवत ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए.