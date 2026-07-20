पीएम मोदी बोले- देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, जहां तथ्य और तर्क हैं, वहां तूफान की जगह नहीं
मानसून सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया अलग-अलग इलाकों में युद्ध के लगातार खतरे को लेकर परेशान है.
Published : July 20, 2026 at 10:53 AM IST
नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र आज सोमवार 2026 से शुरू हो रहा है. सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है. विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. वहीं, अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने संवाददाताओं को संबोधित किया.
मानसून सत्र 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान हमारी सरकारी तमाम अहम बिल पेश करने की तैयारी में है. इसके साथ-साथ उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि सभी लोग सकारात्मक रवैया अपनाएं और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि मानसून हो या मानसून सत्र दोनों ही देश के लिए मायने रखते हैं. उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों प्री एक्टिव हों तो बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होते हैं. इससे देश का कल्याण भी होता है.
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, "When arguments and facts are sound, one can make one's voice heard effectively even with a calm demeanour. I hope that the House's deliberations will be enriched by such arguments and facts. May every… pic.twitter.com/FRqxSLuQCv— ANI (@ANI) July 20, 2026
उन्होंने कहा कि जब तर्क और तथ्य सही हों, तो कोई भी शांत रहकर भी अपनी बात अच्छे से कह सकता है. मुझे उम्मीद है कि सदन की बातचीत ऐसे तर्कों और तथ्यों से और बेहतर होगी. हर आवाज को मौका मिले, और हर विचार का सम्मान हो. मैं सभी सांसदों को इस सदन की कार्यवाही में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेने के लिए बुलाता हूं.
Prime Minister Narendra Modi addressed the media during the first day of the Monsoon Session of Parliament, in New Delhi— ANI (@ANI) July 20, 2026
Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju, Union Minister of State (I/C) for Law & Justice Arjun Ram Meghwal and MoS Jitendra Singh were also… pic.twitter.com/4cvOHTUdkL
उन्होंने आगे कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जहां तथ्य और तर्क हैं, वहां तूफान के लिए कोई जगह नहीं है. देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक भावना आवश्यक है. हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद हैं. चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उनके पास प्रचुर अनुभव है. ऐसे समय में संसद और देश दोनों को उनके अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता है. इसलिए, मैं मानता हूं कि संसद का चलना, सार्थक चर्चाएं और देश को आगे ले जाने का सामूहिक संकल्प, समय की मांग है. आकांक्षाओं से भरे देश के युवा मांग करते हैं कि हम आगे बढ़ें.
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, " i am firmly convinced that where there are facts and logic, there is no room for a storm."— ANI (@ANI) July 20, 2026
"positive spirit is essential for achieving the nation's goals. our house has very experienced members of… pic.twitter.com/IzFWB4NoTI
पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, और पूरी दुनिया अलग-अलग इलाकों में युद्ध के लगातार खतरे को लेकर परेशान है. वेस्ट एशिया में लड़ाई ने भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया, जो एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं. पेट्रोल, डीजल, LPG, फर्टिलाइजर और केमिकल्स को लेकर कई रुकावटें और संकट पैदा हुए. इसके बावजूद, भारत ने 7.7 परसेंट की ग्रोथ रेट बनाए रखी, और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी के तौर पर उभरा. यह भारत की अंदरूनी ताकत को दिखाता है और उस जोश और उत्साह की झलक दिखाता है जिसके साथ देश नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है. इसी बैकग्राउंड में मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है; देश ने रफ़्तार पकड़ ली है, और पार्लियामेंट की भावना उस रफ़्तार में नई एनर्जी भर रही है.
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, " we are well aware, and the entire world is concerned about the persistent threat of war in various regions. the conflict in west asia posed a major crisis for countries like india that rely on others… pic.twitter.com/MqaOnTy7v4— ANI (@ANI) July 20, 2026
पीएम ने कहा कि यह देश के रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार होने का ही नतीजा है कि भारत के युवा इतनी हिम्मत दिखा पा रहे हैं और सफलता हासिल कर पा रहे हैं. हाल ही में, राजस्थान में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई. कुछ हफ़्ते पहले ही, तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट देश को समर्पित किया गया. कुछ समय पहले, लोगों को एक ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दी गई थी; दुनिया में बहुत कम देशों के पास यह सुविधा है. फिर भी, भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की है, उसमें सबसे पावरफुल इंजन है और यह अपनी तरह की सबसे लंबी ट्रेन है. यह कामयाबी भारत के साइंटिस्ट, इंजीनियर, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर और वर्कर के डेडिकेशन का सबूत है, जो सभी देश के लिए एक ही लक्ष्य के साथ जी रहे हैं और काम कर रहे हैं.
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