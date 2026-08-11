NDA सांसदों का मार्च: BJP ने पूछा- राहुल कब जाएंगे झारखंड, प्रियंका मुस्कुरा दीं
मानसून सत्र 2026 की कार्यवाही जब से शुरू हुई है, हंगामे की भेंट चढ़ रही है. एक भी दिन सदन सुचारू रूप से नहीं चला.
Published : August 11, 2026 at 11:50 AM IST
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का आज मंगलवार को 17वां दिन है. 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में एक भी दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है. विपक्ष लगातार संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी और हंगामा कर रहा है. वहीं, आज मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के गतिरोध के विरोध में पार्लियामेंट तक मार्च निकाला.
#WATCH | Delhi | NDA MPs protest against the Opposition, alleging they are running from discussion. BJP MP Sanjay Jaiswal says, "We are ready for disocussion but Rahul Gandhi is not. He has stalled the Lok Sabha. The Home Minister is ready to answer." pic.twitter.com/hUbmpRetdl— ANI (@ANI) August 11, 2026
बता दें, यह सब हाल ही में हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव के बीच हो रहा है. इस मुद्दे की वजह से संसद की कार्यवाही में बार-बार रुकावटें आई हैं. विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और राहुल गांधी ने शाह से जवाब की मांग की है. अब सरकार ने इस मुद्दे पर बहस का प्रस्ताव दिया है और गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे.
#WATCH | Delhi: NDA MPs hold a protest march towards Parliament's Makar Dwar carrying placards against the Opposition, alleging that they are running away from discussion despite the government stating that HM Amit Shah is ready for discussion on the student protests issue. pic.twitter.com/xuDuEpiln6— ANI (@ANI) August 11, 2026
इससे पहले एनडीए सांसदों ने सोमवार को JPSC और JSSC की परीक्षा देने वाले प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों पर झारखंड पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस सांसद से जवाब भी मांगा. मीडिया से बात करते हुए BJP सांसद कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने अब चर्चा करने से इनकार कर दिया है. पहले वे चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसका स्वागत भी किया गया था, लेकिन बाद में वे पीछे हट गए. वे देश को धोखा दे रहे हैं. वे संसद को काम नहीं करने दे रहे हैं.
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra arrives at the Parliament amid NDA MPs' protest against the Opposition, alleging them of running away from discussion in Parliament.— ANI (@ANI) August 11, 2026
Priyanka Gandhi Vadra says, " rahul gandhi has met the students from jharkhand." pic.twitter.com/CwcSA96x4P
वहीं, संसद परिसर में एक ऐसा मौका भी देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी भी हुई. बता दें, बीजेपी सांसद मुकेश दलाल और केरलम के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का आमना-सामना हुआ. जब प्रियंका संसद भवन जा रही थीं तब मुकेश दलाल 'राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगा रहे थे. उनके हाथों में 'झारखंड में छात्रों पर हुई निर्दयता पर राहुल गांधी जवाब दो' के पोस्टर भी थे. इसी दौरान बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा कि राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के बच्चों से मिले हैं और बातचीत भी की है. इतना कहकर वे आगे बढ़ गईं.
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " for the first time i have seen that the mps of the ruling party are holding a protest. at least we have forced them to do this. now he (amit shah) should come and give a statement." pic.twitter.com/DZ7gYgLPoS— ANI (@ANI) August 11, 2026
प्रियंका गांधी ने एनडीए सांसदों के विरोध पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो किया. अब उन्हें (अमित शाह को) आकर बयान देना चाहिए.
#WATCH | Delhi | BJP MP Tarun Chugh says, " rahul gandhi is running away from the house and is also silent on lathi-charge against the students in jharkhand. he should come to the house and answer on it." pic.twitter.com/4kLEFKG7di— ANI (@ANI) August 11, 2026
राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ ने गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह दोहरे मापदंड का मामला है. राहुल गांधी सदन से भाग रहे हैं और झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर चुप हैं. देश सब कुछ देख रहा है. बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पूरा विपक्ष किसी भी तरह की चर्चा नहीं चाहता है. जहां तक छात्रों से जुड़े मुद्दे की बात है, तो जंतर-मंतर के लिए उनकी एक नीति है और झारखंड के लिए बिल्कुल अलग नीति है.
#WATCH | Delhi | NDA MPs protest against the Opposition, alleging them of running away from discussion in Parliament.— ANI (@ANI) August 11, 2026
BJP MP Anurag Thakur says, " justice must be done for the youth of jharkhand. the way they were subjected to lathi-charges and atrocities reveals the mindset of… pic.twitter.com/YGYVJoInUq
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हैं. उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही रोक रखी है. गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत, राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है. एनसीपीआई (NCPI) सांसद रचना बनर्जी ने कहा कि हर कोई उनसे (विपक्ष से) जवाब मांग रहा है. उन्हें जवाब देना ही होगा.
#WATCH | Delhi: BJP MP Manoj Tiwari says, " amit shah ji denge jawab, rahul gandhi bhaagna mat... rahul gandhi sharam karo, jharkhand mein chhaatro ke upar itni barbarta hui hai..." https://t.co/DiRQ7pB5Y7 pic.twitter.com/ghgFr72cOK— ANI (@ANI) August 11, 2026
इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष शाह की 'राय' सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता और बस यह जानना चाहता है कि पुलिस की कार्रवाई के पीछे कौन था. गांधी ने कहा कि अमित शाह में संसद में आकर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है. पिछले 15 दिनों में उन्होंने यही दिखाया है. न तो नरेंद्र मोदी और न ही अमित शाह में हिम्मत है. किसी को उनकी राय में कोई दिलचस्पी नहीं है; हम बस यह जानना चाहते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो गृह मंत्रालय में किसने आदेश दिया? हम यह समझना चाहते हैं: क्या यह गलती है या अक्षमता?
#WATCH | Delhi: BJP MP Kangana Ranaut says, " rahul gandhi has refused to hold a discussion. initially, he demanded a discussion regarding the 'cockroach protest,' but when he was invited to do so, he declined. you can see how much they are betraying the country; they are not… https://t.co/DiRQ7pB5Y7 pic.twitter.com/d1syM3dTRa— ANI (@ANI) August 11, 2026
सरकार का कहना है कि वह संसद में इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है. सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध के कारण कई दिनों तक कामकाज में बार-बार रुकावट आने के बाद बहस का यह प्रस्ताव आया है.
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