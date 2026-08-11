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NDA सांसदों का मार्च: BJP ने पूछा- राहुल कब जाएंगे झारखंड, प्रियंका मुस्कुरा दीं

इससे पहले एनडीए सांसदों ने सोमवार को JPSC और JSSC की परीक्षा देने वाले प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों पर झारखंड पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस सांसद से जवाब भी मांगा. मीडिया से बात करते हुए BJP सांसद कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने अब चर्चा करने से इनकार कर दिया है. पहले वे चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसका स्वागत भी किया गया था, लेकिन बाद में वे पीछे हट गए. वे देश को धोखा दे रहे हैं. वे संसद को काम नहीं करने दे रहे हैं.

बता दें, यह सब हाल ही में हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव के बीच हो रहा है. इस मुद्दे की वजह से संसद की कार्यवाही में बार-बार रुकावटें आई हैं. विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और राहुल गांधी ने शाह से जवाब की मांग की है. अब सरकार ने इस मुद्दे पर बहस का प्रस्ताव दिया है और गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे.

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का आज मंगलवार को 17वां दिन है. 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में एक भी दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है. विपक्ष लगातार संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी और हंगामा कर रहा है. वहीं, आज मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के गतिरोध के विरोध में पार्लियामेंट तक मार्च निकाला.

वहीं, संसद परिसर में एक ऐसा मौका भी देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी भी हुई. बता दें, बीजेपी सांसद मुकेश दलाल और केरलम के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का आमना-सामना हुआ. जब प्रियंका संसद भवन जा रही थीं तब मुकेश दलाल 'राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगा रहे थे. उनके हाथों में 'झारखंड में छात्रों पर हुई निर्दयता पर राहुल गांधी जवाब दो' के पोस्टर भी थे. इसी दौरान बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा कि राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के बच्चों से मिले हैं और बातचीत भी की है. इतना कहकर वे आगे बढ़ गईं.

प्रियंका गांधी ने एनडीए सांसदों के विरोध पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो किया. अब उन्हें (अमित शाह को) आकर बयान देना चाहिए.

राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ ने गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह दोहरे मापदंड का मामला है. राहुल गांधी सदन से भाग रहे हैं और झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर चुप हैं. देश सब कुछ देख रहा है. बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पूरा विपक्ष किसी भी तरह की चर्चा नहीं चाहता है. जहां तक ​​छात्रों से जुड़े मुद्दे की बात है, तो जंतर-मंतर के लिए उनकी एक नीति है और झारखंड के लिए बिल्कुल अलग नीति है.

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हैं. उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही रोक रखी है. गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत, राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है. एनसीपीआई (NCPI) सांसद रचना बनर्जी ने कहा कि हर कोई उनसे (विपक्ष से) जवाब मांग रहा है. उन्हें जवाब देना ही होगा.

इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष शाह की 'राय' सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता और बस यह जानना चाहता है कि पुलिस की कार्रवाई के पीछे कौन था. गांधी ने कहा कि अमित शाह में संसद में आकर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है. पिछले 15 दिनों में उन्होंने यही दिखाया है. न तो नरेंद्र मोदी और न ही अमित शाह में हिम्मत है. किसी को उनकी राय में कोई दिलचस्पी नहीं है; हम बस यह जानना चाहते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो गृह मंत्रालय में किसने आदेश दिया? हम यह समझना चाहते हैं: क्या यह गलती है या अक्षमता?

सरकार का कहना है कि वह संसद में इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है. सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध के कारण कई दिनों तक कामकाज में बार-बार रुकावट आने के बाद बहस का यह प्रस्ताव आया है.

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