मानसून सत्र 2026: कांग्रेस सांसदों ने सरकार को घेरने के लिए अहम रणनीति बैठक की
संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है. पूरा विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है. विस्तार से पढ़ें.
Published : July 20, 2026 at 10:33 AM IST
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र 2026 की शुरुआत आज सोमवार 20 जुलाई से हो रही है. जानकारी के मुताबिक सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है. इसी सिलसिले में कांग्रेस के लोकसभा सांसद आज सुबह संसद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (CPP) ऑफिस में एक बैठक कर रहे हैं. बता दें, यह मीटिंग मानसून सत्र से ठीक पहले हो रही है.
इस मीटिंग के दौरान, सांसदों को विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सेशन के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनल कर रही है. मॉनसून सत्र 2026 आज सोमवार से शुरू हो रहा है, जो अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है.
उन्होंने मांग की है कि सदन रेगुलर काम रोककर जरूरी मामलों पर पहले बहस करे, जिसमें पेपर लीक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की नाकामी, और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का 'बिना किसी जवाबदेही के' लगातार पद पर बने रहना शामिल है. टैगोर का मकसद 'बड़े पैमाने पर हुए NEET पेपर लीक पर जवाब देने में यूनियन गवर्नमेंट की नाकामी, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज न होना या गिरफ्तारी न होना, साथ ही तमिलनाडु में स्टूडेंट सुसाइड में बिना रोक-टोक, बिना रेगुलेटेड कोचिंग इंडस्ट्री का हाथ होना' जैसे मुद्दों पर बात करना है.
#WATCH | Monsoon session of Parliament | Delhi: Congress MP Gaurav Gogoi says, "For several days now it can be seen that the Government is not ready for a discussion on any of the basic issues. So, they have not been able to say till date whether Ram Mandir issue will be… pic.twitter.com/5naqmrvhaZ— ANI (@ANI) July 20, 2026
इसके अलावा, कांग्रेस सांसंद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है ताकि नए एंटी-डिफेक्शन कानून के पैरामीटर्स पर चर्चा करने के लिए क्वेश्चन आवर, जीरो ऑवर और दूसरे काम रोक दिए जाएं. यह मोशन खास तौर पर बिना किसी आइडियोलॉजिकल या पॉलिसी बेसिस के मौकापरस्ती से प्रेरित बड़े पैमाने पर होने वाले दलबदल को रोकने के बारे में है, साथ ही पार्लियामेंट के अंदर और बाहर असली असहमति के लिए जगह बनाए रखने के बारे में है. इससे पहले रविवार को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में एक ऑल-पार्टी मीटिंग हुई थी.
सरकार ने संसद के दोनों सदनों के अच्छे से चलने की गारंटी के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग करने की मांग की है. लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की रविवार को स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से जनहित के मुद्दों पर सुझाव मांगे गए. मीटिंग के दौरान, स्पीकर ने लोकसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को उन मामलों पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया, जिन्हें वे सेशन के दौरान होने वाले कामकाज की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं.
सरकार और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने सेशन के दौरान उठाए जाने वाले लेजिस्लेटिव और दूसरे कामों पर अपने विचार शेयर किए. मीटिंग में शामिल लोगों ने सेशन के दौरान चर्चा के लिए सार्वजनिक महत्व और राष्ट्रीय चिंता के कई मामलो का सुझाव दिया.
लोकसभा स्पीकर ने पार्लियामेंट्री परंपराओं को मानने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की कि वे कार्यवाही को आसानी से और सही तरीके से चलाने के लिए पूरा सहयोग दें, ताकि लोगों से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह और अच्छे से चर्चा हो सके. कमिटी ने सदस्यों के सुझावों पर ध्यान दिया. एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि चर्चाओं का शेड्यूल और अलग-अलग कामों के लिए समय तय करना, तय पार्लियामेंट्री तरीकों के हिसाब से और सरकार और पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से सलाह करके तय किया जाएगा. स्पीकर ने भरोसा जताया कि सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे ताकि आम लोगों के हित में एक अच्छा और सम्मानजनक मॉनसून सेशन हो सके.
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