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Vector Born Disease: दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए MCD का मेगा अभियान

जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा अभियान डेंगू से बचाव के लिए 10 हफ्ते 10:00 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू परिवार महा अभियान चलाया गया था.

दिल्ली नगर निगम की टीम जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं. रवा और सामाजिक संस्थाओं को सब मिलकर के डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है. इसके साथ ही हर रविवार को अपने घरों के गमले कूलर और अपनी जगह होने वाली जगह की सफाई करने के लिए भी अभियान चलाया जाता है.

बता दें कि दिल्ली नगर निगम हर साल कई तरह का अभियान चलाता है. जिसमें मच्छरों से बचाव के लिए पानी में दवा का छिड़काव करना. घरों में पानी जमा होने वाली जगह की नियमित साफ सफाई और पानी जमा होने वाली जगह पर मच्छरों के लारवा खत्म करने के लिए दवा का छिड़काव करना शामिल है. इतना ही नहीं नगर निगम घरों में पानी जमा होने और उसको साफ न करने पर लोगों के चालान काटना नोटिस देने की कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता के लिए भी हर गली मोहल्ले में अभियान चलाता है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मानसून आते ही कई तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती है. आज से कई साल पहले जब दिल्ली में डेंगू फैला था, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी थी और कई सारे मरीजों की मौत भी हो गई थी. उसके बाद से हर साल मानसून आते ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम कई तरह के अभियान चलाती है. इस बार भी एमसीडी मानसून का मौसम शुरू होने से पहले और मौसम शुरू होने के बाद Vector Born Disease को लेकर गंभीर नजर आ रही है.

हाल ही में मानसून से पहले तैयारी के तहत दिल्ली में बड़े स्तर पर फॉगिंग और जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया. दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए पूरे शहर के सभी 250 वार्ड में फॉगिंग मशीनों के द्वारा फागिंग की जा रही है. ऑटो रिक्शा के माध्यम से जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है. दिल्ली के निगम के सभी सरकारी स्थान में डेंगू की जांच की सुविधा मुख्य उपलब्ध है. सर्च विभाग द्वारा सभी वार्डों में में डेंगू मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स की पर्याप्त उपलब्धता और डॉक्टर के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं.

प्रवेश वाही, दिल्ली महापौर (ETV Bharat)

महापौर ने बताया कि अगर किसी के वार्ड में फोन नहीं हुई है तो वह नगर निगम में जाकर इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

एमसीडी द्वारा चलाया गया अभियान (ETV Bharat)

एमसीडी के अभियान में कितने घरों पर किया गया विजिट और क्या हुई कार्रवाई?

एमसीडी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार Vector Born Disease की रोकथाम अभियान के तहत किए गए निरीक्षण में एक जनवरी 2026 से 20 जून 2026 तक एमसीडी की ओर से कुल एक करोड़ 78 लाख 7 हजार 846 घरों की विजिट की गई. जिनमें से 40 हजार से ज्यादा घरों में मच्छरों का लावा पाया गया. इनमें से 37840 लोगों को लीगल नोटिस दिए गए. 4287 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. 1119 लोगों पर कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला गया. इन लोगों से कुल 2 लाख 89570 का जुर्माना वसूला जा चूका है .इसके साथ ही मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए छोड़ी गई गंबूजिया मछली भी 228 स्थान पर जीवित पाई गई है. इससे उन जगहों पर मच्छरों के पनपने की भी संभावना नहीं है.

एमसीडी द्वारा चलाया गया अभियान (ETV Bharat)

मानसून पूर्व तैयारी को लेकर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने ईटीवी भारत से कहा कि पीडब्ल्यूडी और दिल्ली नगर निगम द्वारा मानसून से पहले ही अपने-अपने नालों की सफाई की गई है. सिल्ट निकाली गई है, जिससे जलभराव ना हो. अगर कहीं जलभराव होता भी है तो तुरंत एमसीडी द्वारा उसको खत्म किया जाता है. इसके साथ ही मच्छरों के पनपने वाली जगहों पर नगर निगम के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है. मेयर ने बताया कि इस बार हमें बड़ी-बड़ी फॉगिंग मशीनें भी मिली हैं. उनसे भी फॉगिंग की जा रही है. इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम के सभी अस्पतालों में दवाइयों, ब्लड टेस्ट और डेंगू टेस्ट किट की व्यवस्था रखी गई है. दिल्ली नगर निगम डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचने के लिए हर तरह से तैयार है.

एमसीडी द्वारा चलाया गया अभियान (ETV Bharat)

जल भराव होने पर एमडी 311 एप पर शिकायत की जा सकती है

एमसीडी के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि कहीं भी अगर जल भराव हो तो समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा. इसके लिए भी दिल्ली नगर निगम अभियान चला रहा है. उन्होंने कहा कि नागरिकों की भागीदारी से मिलकर ही दिल्ली को जल भराव से मुक्त बनाया जा सकता है. यह हम सब की जिम्मेदारी है. इस पर नगर निगम पहले से ही काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर कचरे को नालियों और नालों में नहीं डालेंगे तो वह साफ रहेंगे और जल भराव नहीं होगा.

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निगम आयुक्त और जोन के अधिकारी भी नालों की सफाई और व्यवस्था का ले रहे जायजा

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने हाल ही में शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के भजनपुरा नाले का निरीक्षण कर मानसून के दौरान जलभराव रोकने के लिए नालों की नियमित सफाई, समयबद्ध गाद निकासी और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही आयुक्त ने गौतमपुरी वार्ड, न्यू उस्मानपुर स्थित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र और सीलमपुर स्थित निगम विद्यालय का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई एवं कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, पार्षद पंकज लूथरा, रेखा रानी, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र की उपायुक्त ममता यादव तथा निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

प्रवेश वाही, महापौर एमसीडी (ETV Bharat)

डेंगू से बचाव के लिए आई देश में पहली वैक्सीन

दिल्ली नगर निगम के दूसरे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद में सीएमओ एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर ग्लैडबिन त्यागी ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए देश में पहली वैक्सीन भी आ गई है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने टाकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है. यह वैक्सीन 40 से 60 साल के लोगों को लगाई जा सकती है और डेंगू वायरस के सभी चार सीरो टाइप से बचाती है. पहले डेंगू हुआ हो या नहीं दोनों तरह के लोगों को लग सकती है. लगाने से पहले कोई खून की जांच नहीं करानी होगी. डॉक्टर के अनुसार पिछले 20 साल में देश में डेंगू के मामलों में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है.

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