पूरे भारत में छाया मानसून, फिर भी बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पिछले हफ्ते भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिली.
Published : July 11, 2026 at 11:59 AM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून 9 जुलाई को भारत के सभी हिस्सों में पहुंच गया था. हालांकि, मौसम एजेंसी ने कहा कि मानसून भारत के सभी हिस्सों में किस तारीख को पहुंचता है, इससे यह तय नहीं होता कि देश में मौसम के दौरान कितनी बारिश होगी.
10 जुलाई से 15 जुलाई तक, उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों, जिसमें पश्चिमी तट भी शामिल है, में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. ऐसा एल नीनो की वजह से हो रहा है. यह एक मौसम की स्थिति है जो भारत में बारिश को कम करती है. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस साल कुल मानसून बारिश सामान्य औसत का सिर्फ 90 फीसदी हो सकती है.
मानसून कवरेज सामान्य बारिश की गारंटी नहीं देता
रिकॉर्ड के मुताबिक, मानसून कवरेज के पूरा होने और जून से सितंबर तक कुल बारिश के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है. कुछ सालों में मानसून कवरेज में देरी से भयंकर सूखा पड़ा है, जबकि दूसरे सालों में जल्दी कवरेज के साथ भी सामान्य से कम बारिश हुई है. इतिहास बताता है कि मानसून के फैलने और मौसमी बारिश के बीच एक कमजोर लिंक रहा है.
उदाहरण के लिए, 2002 में, जो भारत के सबसे बुरे सूखे वाले सालों में से एक था, मानसून पूरे देश में सिर्फ 15 अगस्त को आया था, जो 1971 और 2025 के बीच सबसे नई तारीख थी.
1971 से, मानसून ने पूरे देश में 16 जून (2013) को और 15 अगस्त (2002) को देर से पहुंचा. 2009 में, जो एक और सूखा साल था, पूरे देश में कवरेज 3 जुलाई को पूरा हुआ था. इसके उलट, 2015 में, मानसून ने देश में बहुत पहले, 26 जून को ही कवर कर लिया था, लेकिन बारिश पर फिर भी असर पड़ा था.
पिछले सूखे के सालों ने अनिश्चित मानसून पैटर्न को उजागर किया
पिछले हफ्ते भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिली. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रात भर भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक में रुकावट आई.
आईएमडी ने यह भी कहा कि देश में मानसून की बारिश की कमी कम होकर 15 प्रतिशत हो गई है, जो 30 जून को 38 प्रतिशत थी, जो अब तक कुल बारिश में काफी सुधार दिखाता है. भारत मौसम विभाग ने बताया कि जिस रफ्तार से मानसून पूरे भारत में फैलता है, वह मौसमी बारिश का भरोसेमंद संकेत नहीं है. अल नीनो जैसे मौसम के पैटर्न मानसून के सर्कुलेशन को कमजोर कर सकते हैं और पूरे देश में मानसून के कवर होने के बाद भी बारिश को कम या असमान रूप से बांट सकते हैं.
आने वाले हफ्ते मानसून का प्रदर्शन तय करेंगे
विभाग ने कहा कि हालांकि मानसून आधिकारिक तौर पर भारत के हर हिस्से में पहुंच गया है, लेकिन आने वाले हफ्तों में मौसम की स्थिति अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की मात्रा और वितरण तय करेगी.
असमान बारिश से बाढ़ और सूखे की चिंता बढ़ी
पर्यावरणविद् हिश्मी हुसैन ने कहा कि मानसून कवरेज का मतलब जरूरी नहीं कि पर्याप्त बारिश हो. इस मौसम में बारिश का बंटवारा अलग-अलग रहा है, कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है जबकि कुछ इलाकों में सूखा रहा है, और नियमित समय रही है, जिसमें तेज बारिश के छोटे-छोटे झोंके आए हैं और बीच में लंबे सूखे के दौर आए हैं.
यह पैटर्न खेती, पानी की मौजूदगी और तालाब के स्टोरेज पर असर डालता है, जिससे बाढ़ और सूखे दोनों का खतरा बढ़ जाता है. यह मौसम अपने बदलते मानसून मौसम के बंटवारे और बारिश के समय को दिखाता है, जो कुल बारिश जितनी ही मायने रखता है.
दिल्ली में लगभग तीन साल में पहली बार ताजी हवा की क्वालिटी देखी गई, जानें मानसून की भूमिका
हिश्मी ने कहा कि बारिश पीएम 2.5 और पीएम 10 को वायुमंडल से धो देती है. तेज हवाएं प्रदूषण को कम कर देती हैं, और गीली हवा सड़क और निर्माण की धूल को दबा देती है, जिससे हवा साफ हो जाती है.
हालांकि, दिल्ली की प्रदूषण की समस्या गाड़ियों, उद्योग और निर्माण से लगातार होने वाले उत्सर्जन के साथ-साथ मौसमी फसल के बचे हुए हिस्से को जलाने से होती है. जैसे-जैसे मानसून वापस जाता है, रुकी हुई हवाएं, हवा की कम स्पीड, और तापमान में उलटफेर प्रदूषण को जमीन के पास रोक लेती है, जिससे हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो जाती है. साफ हवा बारिश पर निर्भर नहीं होनी चाहिए. लंबे समय तक सुधार के लिए लगातार उत्सर्जन में कमी, साफ ऊर्जा, और बेहतर ट्रांसपोर्ट और धूल नियंत्रण की जरूरत होती है.
नॉर्थवेस्ट इंडिया: दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ का खतरा बढ़ा
11 से 16 जुलाई के बीच जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. लोगों को पहाड़ी इलाकों में पानी भरने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.
मध्य भारत: मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी
मध्य भारत में 16 जुलाई तक कहीं-कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है. पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 40 से 60 किलोमीचर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और तेज होने की उम्मीद है.
पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड और ओडिशा भारी बारिश के लिए तैयार
बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी ने बिहार और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही पूरे इलाके में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.
पूरे नॉर्थईस्ट में लगातार भारी बारिश जारी, बाढ़ का खतरा बरकरार
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 11 से 16 जुलाई तक भारी बारिश होने की उम्मीद है. कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी उम्मीद है.
पश्चिम भारत: कोंकण और गोवा में बड़े पैमाने पर मानसून की बारिश होगी
पूरे अनुमानित समय में कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने की संभावना है. गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. निचले इलाकों में रहने वालों को पानी भरने की संभावना के कारण सावधान रहने की सलाह दी गई है.
दक्षिणी प्रायद्वीप भारत: केरल, कर्नाटक और तटीय आंध्र में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं
केरल, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है. अगले कुछ दिनों में तटीय कर्नाटक और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है.
नेशनल वेदर ओवरव्यू
भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक्टिव, कई राज्यों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई
भारत मौसम विभाग (IMD) ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान नॉर्थईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों और नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड की गई. असम और मेघालय में भारी बारिश देखी गई, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि एक्टिव मानसून ट्रफ, नॉर्थवेस्ट इंडिया पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कई ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण देश भर में भारी बारिश का समर्थन कर रहे हैं.
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