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पूरे भारत में छाया मानसून, फिर भी बारिश की आंख मिचौली क्यों?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून 9 जुलाई को भारत के सभी हिस्सों में पहुंच गया था. हालांकि, मौसम एजेंसी ने कहा कि मानसून भारत के सभी हिस्सों में किस तारीख को पहुंचता है, इससे यह तय नहीं होता कि देश में मौसम के दौरान कितनी बारिश होगी. 10 जुलाई से 15 जुलाई तक, उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों, जिसमें पश्चिमी तट भी शामिल है, में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. ऐसा एल नीनो की वजह से हो रहा है. यह एक मौसम की स्थिति है जो भारत में बारिश को कम करती है. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस साल कुल मानसून बारिश सामान्य औसत का सिर्फ 90 फीसदी हो सकती है. मानसून कवरेज सामान्य बारिश की गारंटी नहीं देता

रिकॉर्ड के मुताबिक, मानसून कवरेज के पूरा होने और जून से सितंबर तक कुल बारिश के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है. कुछ सालों में मानसून कवरेज में देरी से भयंकर सूखा पड़ा है, जबकि दूसरे सालों में जल्दी कवरेज के साथ भी सामान्य से कम बारिश हुई है. इतिहास बताता है कि मानसून के फैलने और मौसमी बारिश के बीच एक कमजोर लिंक रहा है. उदाहरण के लिए, 2002 में, जो भारत के सबसे बुरे सूखे वाले सालों में से एक था, मानसून पूरे देश में सिर्फ 15 अगस्त को आया था, जो 1971 और 2025 के बीच सबसे नई तारीख थी. 1971 से, मानसून ने पूरे देश में 16 जून (2013) को और 15 अगस्त (2002) को देर से पहुंचा. 2009 में, जो एक और सूखा साल था, पूरे देश में कवरेज 3 जुलाई को पूरा हुआ था. इसके उलट, 2015 में, मानसून ने देश में बहुत पहले, 26 जून को ही कवर कर लिया था, लेकिन बारिश पर फिर भी असर पड़ा था. पिछले सूखे के सालों ने अनिश्चित मानसून पैटर्न को उजागर किया

पिछले हफ्ते भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिली. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रात भर भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक में रुकावट आई. आईएमडी ने यह भी कहा कि देश में मानसून की बारिश की कमी कम होकर 15 प्रतिशत हो गई है, जो 30 जून को 38 प्रतिशत थी, जो अब तक कुल बारिश में काफी सुधार दिखाता है. भारत मौसम विभाग ने बताया कि जिस रफ्तार से मानसून पूरे भारत में फैलता है, वह मौसमी बारिश का भरोसेमंद संकेत नहीं है. अल नीनो जैसे मौसम के पैटर्न मानसून के सर्कुलेशन को कमजोर कर सकते हैं और पूरे देश में मानसून के कवर होने के बाद भी बारिश को कम या असमान रूप से बांट सकते हैं. आने वाले हफ्ते मानसून का प्रदर्शन तय करेंगे

विभाग ने कहा कि हालांकि मानसून आधिकारिक तौर पर भारत के हर हिस्से में पहुंच गया है, लेकिन आने वाले हफ्तों में मौसम की स्थिति अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की मात्रा और वितरण तय करेगी. असमान बारिश से बाढ़ और सूखे की चिंता बढ़ी

पर्यावरणविद् हिश्मी हुसैन ने कहा कि मानसून कवरेज का मतलब जरूरी नहीं कि पर्याप्त बारिश हो. इस मौसम में बारिश का बंटवारा अलग-अलग रहा है, कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है जबकि कुछ इलाकों में सूखा रहा है, और नियमित समय रही है, जिसमें तेज बारिश के छोटे-छोटे झोंके आए हैं और बीच में लंबे सूखे के दौर आए हैं. यह पैटर्न खेती, पानी की मौजूदगी और तालाब के स्टोरेज पर असर डालता है, जिससे बाढ़ और सूखे दोनों का खतरा बढ़ जाता है. यह मौसम अपने बदलते मानसून मौसम के बंटवारे और बारिश के समय को दिखाता है, जो कुल बारिश जितनी ही मायने रखता है. दिल्ली में लगभग तीन साल में पहली बार ताजी हवा की क्वालिटी देखी गई, जानें मानसून की भूमिका

हिश्मी ने कहा कि बारिश पीएम 2.5 और पीएम 10 को वायुमंडल से धो देती है. तेज हवाएं प्रदूषण को कम कर देती हैं, और गीली हवा सड़क और निर्माण की धूल को दबा देती है, जिससे हवा साफ हो जाती है.