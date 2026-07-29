उत्तराखंड में मानसून की मार! देहरादून से लेकर धरचूला तक तबाही, 3 अगस्त तक अलर्ट
मानसून की बारिश के बाद प्रदेशभर में 100 से अधिक सड़कें बंद है. जिन्हें खोलने के लिए विभाग युद्धस्तर पर जुटे हुये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 29, 2026 at 7:24 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पर्वतीय और मैदानी दोनों इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने, नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आ रही है. मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. आपदा प्रबंधन लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनें पहले से तैनात की गई हैं. लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी-नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है फिलहाल 24 घंटे की बारिश ने सभी जगह हाल बुरे किए हुए हैं.
दिनांक 29.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/b5jU8SEnS3— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 29, 2026
मालदेवता और सहस्रधारा फिर बने सबसे संवेदनशील क्षेत्र: राजधानी देहरादून में मालदेवता और सहस्रधारा क्षेत्र एक बार फिर मानसून के सबसे बड़े संवेदनशील केंद्र बनकर उभरे हैं. लगातार हो रही तेज बारिश के चलते इन इलाकों में पहाड़ दरकने मलबा आने और बरसाती नालों के उफान पर आने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. मालदेवता मार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा. जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. शेरकी रोड और सौड़ा-सरौली क्षेत्र में गदेरों का पानी सड़क तक पहुंच गया. कई परिवार घंटों तक घरों में फंसे रहे. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया. मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों की भौगोलिक बनावट तीव्र ढलान और सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की प्रवृत्ति इन्हें हर साल सबसे अधिक संवेदनशील बनाती है. यही कारण है की इस इलाके में लगातार बारिश हर साल तबाही मचा रही है.
मां अलकनंदा ने स्वयं किया भगवान शंकर का जलाभिषेक, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर मंदिर की गुफा जलमग्न हुई#rudraprayag #koteswar_mahadev #koteswarghat— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) July 29, 2026
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डोईवाला-जौलीग्रांट में हाईवे पर बरसाती खालों का कहर: डोईवाला और जौलीग्रांट क्षेत्र में देर रात हुई बारिश के बाद थानो वन क्षेत्र का बरसाती खाला उफान पर आ गया. भानियावाला-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी और मलबा जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ. नगर पालिका और प्रशासन की टीमों ने जेसीबी की मदद से पानी की दिशा बदलकर हाईवे को सुरक्षित करने का प्रयास किया. देहरादून एयरपोर्ट के समीप चोर पुलिया क्षेत्र में बरसाती नालों का पानी कई घरों में घुस गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर मानसून में यह समस्या दोहराई जाती है. रातभर जागकर हालात पर नजर रखनी पड़ती है.
उत्तरकाशी में यमुनोत्री ओर रुद्रप्रयाग में बिगड़े हालात: उत्तरकाशी जिले में बारिश ने यमुनोत्री धाम यात्रा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. स्यानाचट्टी स्थित कुपड़ा खड्ड में मलबे और विशाल चट्टानों का सैलाब उतरने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया. निर्माणाधीन बैली ब्रिज पर भी खतरा मंडराता रहा. यमुनोत्री पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा धंस गया. पालीगाड़ के पास हाईवे पर बोल्डर गिरने से दो कांवड़ यात्री घायल हो गए. प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग की टीमों ने करीब 30 घंटे की मशक्कत के बाद यमुनोत्री हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया. जिससे रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
रुद्रप्रयाग में बारिश से आपदा जैसे हालात, खतरे के निशान के ऊपर नदियां, पुल डूबा, अगस्त्यमुनि में कार के ऊपर गिरा बोल्डर#rain #uttarakhandrain #uttarakhandweather #uttarakhandriver #rudraprayag #rudraprayagnews— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) July 29, 2026
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रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं. दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं. प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सात राज्य मार्ग सहित कुल 17 सड़कें बाधित हैं. अगस्त्यमुनि क्षेत्र के बसंत विहार एसबीआई कॉलोनी और अन्य इलाकों में जलभराव से कई घरों में पानी घुस गया. एक बड़ा बोल्डर कार पर गिरने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. स्कूलों में एहतियातन अवकाश घोषित किया गया. वहीं जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन सुरंग के बाहरी हिस्से पर भूस्खलन से एनएच कार्यालय का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. प्रशासन ने कहा सुरंग पूरी तरह सुरक्षित है. और विशेषज्ञ इसकी तकनीकी जांच करेंगे.
मसूरी में लगातार बारिश से स्प्रिंग रोड स्थित भंडारी निवास के पास एक मकान पर दो विशाल पेड़ और पुश्ता भरभराकर गिर गया. हादसे में मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा घर के अंदर तक घुस गया. हालांकि, राहत की बात ये रही कि घर में मौजूद लोग समय रहते सुरक्षित रहे. कोई जनहानि नहीं हुई. pic.twitter.com/LHYNjeEX4y— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) July 28, 2026
बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. जिले की 12 सड़कें बंद हैं. सरयू तथा गोमती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा एक से 12वीं तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है. निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए छुट्टी रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
देहरादून: 16 करोड़ के पुल की एप्रोच रोड 16 दिन में धंसी, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश@dmdehradun@DehradunPolice#dehradun #nandakichowki #premnagar— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) July 28, 2026
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नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट, झील का जलस्तर बढ़ा: सरोवर नगरी नैनीताल में मंगलवार तड़के हुई तेज बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए. कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया. नैनी झील का जलस्तर बढ़कर 84 फीट तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने संवेदनशील मार्गों पर मशीनें तैनात रखने और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं.
पिथौरागढ़ में सीमा मार्ग बाधित, उच्च हिमालयी गांवों का संपर्क टूटा: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में बारिश का असर सबसे अधिक सीमा क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है. टनकपुर-तवाघाट हाईवे तो बहाल हो गया है. तवाघाट-लिपुलेख कैलास मानसरोवर मार्ग नज्यांग के पास विशाल चट्टानों के दरकने से बंद हो गया. मुनस्यारी-मिलम मार्ग भी दूसरे दिन बंद रहने से करीब 20 उच्च हिमालयी गांवों का संपर्क प्रभावित है. जिले की 16 सड़कें बंद होने से एक लाख से अधिक आबादी प्रभावित बताई जा रही है. नंदा देवी बेस कैंप और ल्वां गांव का संपर्क भी पुलिया बह जाने के कारण कटा हुआ है.
100 से अधिक सड़कें बंद, विभाग युद्धस्तर पर जुटे: राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रदेशभर में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग छह राज्य मार्ग और कुल 111 सड़कें विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद हैं. इनमें 76 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. सबसे अधिक प्रभावित देहरादून जिला है. यहां 27 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी में भी कई महत्वपूर्ण मार्ग बाधित हैं. लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, बीआरओ और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार मशीनों की मदद से सड़कें खोलने में जुटी हैं. आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है जहां भी खतरा अधिक है वहां लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है.
उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चढ़ेती और गंगनानी सूनगर के पास मार्ग मलवा आने से अवरुद्ध है, बीआरओ द्वारा मार्ग को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। #Uttarkashi #Uttarakhand pic.twitter.com/DsQAwmhCef— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 28, 2026
3 अगस्त तक सतर्क रहने की सलाह: मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने अनावश्यक यात्रा से बचने पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने और केवल मौसम विभाग व प्रशासन की आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखा गया है. संवेदनशील इलाकों में चौबीसों घंटे निगरानी जारी है. लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए आने वाले कुछ दिन प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं.
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