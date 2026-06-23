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उत्तराखंड में तय समय पर नहीं पहुंचा मानसून, अब बौछार का इंतजार, आखिर क्यों थम गई मेघों की चाल?

उत्तराखंड में मानसून में देरी, इस बार 7 से 10 दिन तक की हो सकती है देरी, जानिए क्यों समय पर नहीं पहुंच पाया मानसून

Monsoon Rain Delayed in Uttarakhand
कब दस्तक देगी मानसून? (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 8:49 PM IST

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देहरादून: जून का महीना विदाई पर है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ अब भी मानसून की पहली जोरदार बारिश का इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर जून के तीसरे हफ्ते तक प्रदेश में मानसून की सक्रिय मौजूदगी महसूस होने लगती थी, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग है. इस बार तय समय पर मानसून नहीं पहुंच पाया है.

पहाड़ों की वादियां जो हर साल जून में बादलों की गड़गड़ाहट और झमाझम बारिश की गवाह बनती थी, वो इस बार सूने आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं. खेतों में नमी की कमी महसूस होने लगी है, तो जंगलों में भी बारिश का इंतजार बढ़ गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में मानसून के आगमन में इस बार सामान्य से 7 से 10 दिन तक की देरी हो सकती है. मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में कमजोर सिस्टम मानसून की बौछार में देरी की वजह बना है. मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने इसकी वजह बताई है.

"मानसून की धीमी रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में अनुकूल मौसमी तंत्र का विकसित न होना है. सामान्य परिस्थितियों में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसूनी हवाओं को गति मिलती है और वे तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ती हैं. इस बार ऐसा सिस्टम समय पर विकसित नहीं हो सका, जिससे मानसून की गति धीमी पड़ गई."- रोहित थपलियाल, मौसम वैज्ञानिक, देहरादून

मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की मानें तो अभी उत्तराखंड में मानसून की बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.

"उत्तराखंड में मानसून आमतौर पर 25 जून के आसपास पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसके आगमन में कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है."- रोहित थपलियाल, मौसम वैज्ञानिक, देहरादून

हर साल जून में तबाही, इस बार बूंदों का भी इंतजार: पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो जून का महीना उत्तराखंड के लिए कई बार आपदा लेकर आया है. केदारनाथ से लेकर चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी तक कई जिलों में जून के दौरान ही बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं. वैसे ये हाल हर साल जून में होता ही है.

Monsoon Rain Delayed in Uttarakhand
देहरादून में बारिश (फाइल फोटो- ETV Bharat)

चारधाम यात्रा के दौरान भी अक्सर बारिश और भूस्खलन बड़ी चुनौती बनते रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है. पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई है, लेकिन वो मानसूनी बारिश जैसी नहीं रही. नदियों और गदेरों का जलस्तर सामान्य बना हुआ है. कई इलाकों में लोग अच्छी बारिश के इंतजार में हैं.

प्री-मानसून बारिश ने दी राहत, गर्मी नहीं दिखा सकी तेवर: मानसून भले ही देरी से पहुंच रहा हो, लेकिन प्री-मानसून की हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही ने लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत दी है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है.

देहरादून में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से केवल एक डिग्री ज्यादा रहा. इससे पहले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था. बादलों की मौजूदगी और बीच-बीच में होने वाली हल्की बारिश ने मैदानी इलाकों में भी मौसम को अपेक्षाकृत सुहावना बनाए रखा है.

यही वजह है कि इस बार गर्मी ने पिछले सालों जैसी तीव्रता नहीं दिखाई, लेकिन हरिद्वार के हालात बिल्कुल उलट हैं. हरिद्वार, रुड़की में मौजूदा समय में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है. अगर बारिश होती तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती.

Monsoon Rain Delayed in Uttarakhand
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून (फाइल फोटो- ETV Bharat)

28 जून तक बारिश और तेज हवाओं के आसार: मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां बनी रहेंगी. 28 जून तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि, फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है. जिसे भारी बारिश या व्यापक आपदा की चेतावनी माना जाए. मौसम विशेषज्ञ का मानना है कि जैसे ही बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम विकसित होगा. मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है और प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा.

मानसून से पहले तैयारियों की परीक्षा: मानसून की देरी ने जहां लोगों को कुछ अतिरिक्त समय दिया है, तो वहीं, प्रशासन और विभिन्न विभागों के लिए यह तैयारियों को अंतिम रूप देने का अवसर भी बन गया है. समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत और शहरी क्षेत्रों में जलभराव रोकने की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया. बैठक में कई परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई और संबंधित विभागों को मानसून से पहले जरूरी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए. वहीं, सीएम धामी ने भी लगातार अधिकारियों को मानसून को लेकर तैयार रहने के लिए कहा है.

जलभराव से लेकर सड़क सुधार तक विभागों को मिली समय सीमा: देहरादून शहर में बरसात में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है. ऐसे में दून के संवेदनशील इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. पलटन बाजार, प्रिंस चौक और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक तक स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज परियोजना के लिए 29.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है. वहीं, लोक निर्माण विभाग को कांवली रोड, सुभाष मार्ग और मॉडर्न कॉलोनी मार्ग जैसी महत्वपूर्ण सड़कों को मानसून से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि, बारिश शुरू होने के बाद लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

बारिश का इंतजार, लेकिन चिंता भी बरकरार: उत्तराखंड में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि खेती, पेयजल, पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी गतिविधियों का भी आधार है. ऐसे में मानसून की देरी जहां किसानों की चिंता बढ़ा रही है, तो वहीं लोगों को ये राहत भी है कि फिलहाल भारी बारिश से होने वाली संभावित तबाही का खतरा टला हुआ है. मानसून देर से जरूर आ रहा है, लेकिन इसके कमजोर रहने की संभावना नहीं है. ऐसे में प्रदेश को जल्द ही बादलों की वो सौगात मिल सकती है, जिसका इंतजार पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर कोई कर रहा है.

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