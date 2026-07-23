ETV Bharat / bharat

पूरे भारत में मानसून का असर: भारी बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़, भूस्खलन से कई राज्य परेशान...ट्रेन सेवा बाधित

भारी बारिश से वलसाड में बाढ़, औरंगा नदी उफान पर ( ANI )

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में जुलाई की धीमी शुरुआत के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून एक्टिव हो गया है. इन सबके बीच भारत मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं, भारी बारिश की वजह से तीन दिनों में कई रेलवे जोन में 100 से ज्यादा ट्रेन सेवाओं में रुकावट आई है. अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में तेज बारिश के नए दौर जारी रहने की उम्मीद है, जिससे अचानक बाढ़, भूस्खलन, जलभराव और ट्रांसपोर्ट सेवाओं में रुकावट का खतरा बढ़ जाएगा. आईएमडी के नए अनुमान के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. इनमें से कई इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी उम्मीद है. गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है

गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बन गया है. वलसाड में पिछले 24 घंटों में लगभग 36 इंच (लगभग 900 mm) बारिश हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है. जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है. राज्य के अधिकारियों ने राहत अभियान तेज कर दिया है. आईएमडी ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. साथ ही बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है. भारी बारिश का खतरा उत्तर भारत की ओर बढ़ा

मौसम विभाग ने 23 जुलाई से 26 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. 23 जुलाई को पंजाब में भी भारी बारिश हो सकती है, इसके बाद इस हफ्ते के आखिर में हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश हो सकती है. इस दौरान जम्मू और कश्मीर में भी तेज बारिश होने की उम्मीद है. पहाड़ी राज्य खास तौर पर कमजोर हैं क्योंकि मिट्टी में नमी होने से लैंडस्लाइड, अचानक बाढ़ और सड़कें जाम होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. नॉर्थईस्ट में लंबे समय तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आने वाले हफ्ते में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे बाढ़ की आशंका वाले जिले अलर्ट पर हैं. दिल्ली-एनसीआर को राहत मिली लेकिन दूसरी जगहों पर भारी बारिश जारी

हालांकि दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश हुई है जिससे तापमान कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. बुधवार को बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम होने के बाद पास के गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है

अधिकारियों के मुताबिक, यह नई बारिश उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में कम से कम 25 लोगों की जान जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है. अधिकारियों को डर है कि अगर बारिश और तेज हुई तो और लोगों की मौत हो सकती है, इसलिए रेस्क्यू टीमें कमजोर जिलों में तैनात हैं.