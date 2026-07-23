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पूरे भारत में मानसून का असर: भारी बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़, भूस्खलन से कई राज्य परेशान...ट्रेन सेवा बाधित

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

Monsoon intensifies across India
भारी बारिश से वलसाड में बाढ़, औरंगा नदी उफान पर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 4:55 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में जुलाई की धीमी शुरुआत के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून एक्टिव हो गया है. इन सबके बीच भारत मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं, भारी बारिश की वजह से तीन दिनों में कई रेलवे जोन में 100 से ज्यादा ट्रेन सेवाओं में रुकावट आई है.

अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में तेज बारिश के नए दौर जारी रहने की उम्मीद है, जिससे अचानक बाढ़, भूस्खलन, जलभराव और ट्रांसपोर्ट सेवाओं में रुकावट का खतरा बढ़ जाएगा.

आईएमडी के नए अनुमान के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. इनमें से कई इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी उम्मीद है.

गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है
गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बन गया है. वलसाड में पिछले 24 घंटों में लगभग 36 इंच (लगभग 900 mm) बारिश हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है. जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है. राज्य के अधिकारियों ने राहत अभियान तेज कर दिया है. आईएमडी ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. साथ ही बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है.

भारी बारिश का खतरा उत्तर भारत की ओर बढ़ा
मौसम विभाग ने 23 जुलाई से 26 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. 23 जुलाई को पंजाब में भी भारी बारिश हो सकती है, इसके बाद इस हफ्ते के आखिर में हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश हो सकती है. इस दौरान जम्मू और कश्मीर में भी तेज बारिश होने की उम्मीद है.

पहाड़ी राज्य खास तौर पर कमजोर हैं क्योंकि मिट्टी में नमी होने से लैंडस्लाइड, अचानक बाढ़ और सड़कें जाम होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. नॉर्थईस्ट में लंबे समय तक बारिश का दौर जारी रहेगा.

मौसम विभाग ने आने वाले हफ्ते में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे बाढ़ की आशंका वाले जिले अलर्ट पर हैं.

दिल्ली-एनसीआर को राहत मिली लेकिन दूसरी जगहों पर भारी बारिश जारी
हालांकि दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश हुई है जिससे तापमान कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. बुधवार को बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम होने के बाद पास के गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है
अधिकारियों के मुताबिक, यह नई बारिश उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में कम से कम 25 लोगों की जान जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है. अधिकारियों को डर है कि अगर बारिश और तेज हुई तो और लोगों की मौत हो सकती है, इसलिए रेस्क्यू टीमें कमजोर जिलों में तैनात हैं.

एनडीआरएफ और राज्य एजेंसियां ​​अलर्ट पर
कई राज्यों में बाढ़ का खतरा होने के कारण, डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसियों ने तैयारी तेज कर दी है. राज्य सरकारों ने रेस्क्यू टीमें तैनात की हैं. बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में कमजोर लोगों को निकाला है, जहां जरूरी था वहां स्कूल बंद कर दिए हैं और लोगों को नदियों, निचले इलाकों और लैंडस्लाइड की आशंका वाले हिस्सों से बचने की सलाह दी है. स्थानीय प्रशासन जलाशयों के स्तर पर नजर रख रहे हैं और मानसून के सक्रिय रहने के दौरान चौबीसों घंटे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बनाए हुए हैं.

मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी
मौसम विभाग के मुताबिक, मौजूदा मौसम का पैटर्न एक सक्रिय मानसून ट्रफ और अनुकूल सिनॉप्टिक सिस्टम की वजह से है, जिससे अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में रहने वालों को सलाह दी है कि वे मौसम के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें, तेज बारिश के दौरान गैर-जरूरी यात्रा से बचें, और अचानक बाढ़, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड के लिए अलर्ट रहें.

भारी बारिश: रेलवे ने पटरियों के पास पानी भरने से रोकने के लिए मेंटेनेंस टीमों को अलर्ट पर रखा

भारी बारिश की वजह से तीन दिनों में कई रेलवे जोन में 100 से ज्यादा ट्रेन सेवाओं में रुकावट आई है. रेलवे ने रेलवे ट्रैक के पास पानी भरने और सिग्नल फेल होने से बचने के लिए मेंटेनेंस टीमों को चौबीसों घंटे अलर्ट पर रखा है.

इसने बिना रुकावट और सुरक्षित ऑपरेशन पक्का करने के लिए पहले से तैयारी और कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल पर जोर देते हुए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं. मानसून से जुड़ी दिक्कतों से निपटने के लिए पहले से तैयारी के दावों के बावजूद, रेलवे को वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ फ्रंटियर जोन समेत कई जोन में बारिश से जुड़ी ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बाढ़ का पानी ट्रैक, रेलवे कॉलोनियों और आस-पास के इलाकों में भर जाने से ट्रेन ऑपरेशन पर बहुत बुरा असर पड़ा है. कई जगहों पर पानी का स्तर ट्रैक से ऊपर चला गया, जिससे रेलवे को कुछ रूट पर सर्विस रोकनी पड़ी, जबकि दूसरी ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा, जिससे यात्री स्टेशनों पर फंसे रहे या उन्हें काफी देरी का सामना करना पड़ा.

यात्री कैंसलेशन, डायवर्जन और यात्रा के लंबे समय से जूझ रहे हैं. वहीं, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि नेशनल ट्रांसपोर्टर ने मानसून की तैयारी काफी पहले ही पूरी कर ली थी. वेस्टर्न रेलवे के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, रेलवे के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों के बजाय, सिविक ड्रेनेज सिस्टम के जाम होने की वजह से दिक्कत बढ़ी.

अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे ने मानसून के लिए पहले से ही बड़े इंतजाम कर लिए थे. हमने अपने ड्रेनेज नेटवर्क को साफ किया और पानी के सही आउटलेट पक्का किए. हालांकि, नगरपालिका नालों और पानी निकलने की जगहों के बंद होने से बारिश का पानी वापस पटरियों पर बहने लगा, जिससे जलभराव हो गया."

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