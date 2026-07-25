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चारधाम यात्रा में मानसून की 'परीक्षा': मौसम बेईमान, रास्ते बंद, पर नहीं रुके भक्तों के कदम

उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है, फिर भी बारिश चारधाम में आने वाले भक्तों का हौसला नहीं तोड़ पा रही हैं. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.

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उत्तराखंड चारधाम यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 9:25 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी साफ दिख रहा है. बारिश के कारण पहाड़ों पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस कारण यात्रा मार्ग भी बार-बार बाधित हो रहा है. इसी कारण चारधाम यात्रियों की संख्या में कमी है. हालांकि, तमाम चुनौतियों के बाद भी कुछ श्रद्धालुओं चारधाम पहुंच रहे हैं.

वैसे इस साल की बात की जाए तो अभी तक 45 लाख 23 हजार 412 श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड चारधाम के दर्शन किए हैं. यह आंकड़ा 25 जुलाई सुबह 10.30 बजे तक का है. यह संख्या बताती है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक बन चुकी है. हालांकि, बारिश के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है.

बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 8,126 श्रद्धालु ही चारधाम के दर्शन करने पहुंचे हैं. इसमें 2778 श्रद्धालुओं ने बदरीनाथ, 2475 गंगोत्री, 942 केदारनाथ और 895 यात्रा यमुनोत्री पहुंचे. इस आंकड़े को देखकर कहा जा सकता है कि मानसून का असर चारधाम यात्रा पर पड़ा है.

मानसून के कारण स्वाभाविक रूप से यात्रियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है. मौसम में सुधार होते ही एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने की उम्मीद है. धाम में दर्शन, पूजा-अर्चना और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू हैं. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.
- विनीत पोस्ती, सदस्य बीकेटीसी -

बदरीनाथ धाम में पहुचे सबसे ज्यादा भक्त: यात्रा शुरू होने के लेकर अभी तक आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा भक्त 15,53,525 बदरीनाथ पहुंचे हैं. इसके बाद केदारनाथ धाम में 14,14,590 ने दर्शन किए. वहीं गंगोत्री धाम में 7,09,418 और यमुनोत्री धाम में 6,49,957 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. इसके अलावा हेमकुंड साहिब में 2,13,922 और गौमुख में 7,840 श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए हैं.

शासन-प्रशासन और पुलिस अलर्ट: मानसून में भी चारधाम के भक्तों की यात्रा पर ब्रेक न लगे, इसके लिए पुलिस-प्रशासन पहले से ही अलर्ट हैं. बारिश के दौरान जिन इलाकों में लैंडस्लाइड या फिर इस तरह की अन्य कोई घटना होने की आशंका है, वहां पर पहले ही संबंधित विभाग की टीम और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है. यदि कहीं पर हाईवे लैंडस्लाइड या किसी अन्य कारण से अवरुद्ध होता है तो उसे तत्काल खोला जाता है.

तो सभी विभाग अलर्ट मोड पर है. यदि कहीं पर कोई मार्ग बंद होता है तो उसे तत्काल खोला भी जाता है. यात्रा मार्ग पर 50 से अधिक गाड़ियां मलबा हटाने के लिए लगाई गई है. हम यात्रियों से भी अपील कर रहे है कि पैदल मार्ग जैसे केदारनाथ या यमनोत्री मे सावधानी पूर्व चले.
- विनोद सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव -

बारिश के दौरान यात्रा न करें: भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके मद्देनजर प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें चौबीसों घंटे निगरानी कर रही हैं, जहां भी सड़कें बाधित हो रही हैं वहां यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोककर मार्ग खुलने के बाद ही आगे भेजा जा रहा है.

यात्रा किसी भी कीमत पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता करके नहीं कराई जाएगी. हम यह सुनीछित कर रहे है कि बारिश के दौरान पहाड़ों पर अधिक लोग सफर न करें. बदरीनाथ मे आराम से दर्शन हो रहे है. कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश मे सभी को सावधान रहने की हमारे सिपाही सलाह भी दे रहा है.
- सुरजीत सिंह पंवार- चमोली एसपी -

01 जुलाई से 24 जुलाई के बीच यात्रियों की संख्या
यमुनोत्री धाम23,144
गंगोत्री धाम36737
केदारनाथ धाम46420
बदरीनाथ धाम142941
हेमकुंड साहिब50523

यात्रा के दौरान 210 श्रद्धालुओं की मौत: चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 210 श्रद्धालुओं की मौत दर्ज की गई है. इनमें 207 श्रद्धालुओं की मृत्यु स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई है, जबकि तीन लोगों की मौत दुर्घटनाओं में हुई. धामवार आंकड़ों पर नजर डालें तो केदारनाथ में 99, बदरीनाथ में 67, यमुनोत्री में 26 और गंगोत्री में 18 श्रद्धालुओं की मौत दर्ज की गई है.

प्रशासन लगातार बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा करने की सलाह दे रहा है. यात्रा मार्गों पर मेडिकल टीम ऑक्सीजन सुविधा और एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं.

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