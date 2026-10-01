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देश में सामान्य से 13% कम हुई बारिश, दक्षिण और पूर्वोत्तर सबसे अधिक प्रभावित

बेंगलुरु में बुधवार को बारिश के बीच यात्री छाता लेकर चलते हुए ( IANS )

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून आधिकारिक रूप से 30 सितंबर से प्रभावी नहीं रहा. इस बीच देश में जून से सितंबर तक चार महीनों के दौरान सामान्य से लगभग 13 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. आंकड़ों के हिसाब से यह 2026 के मौसम को हल्के सूखे की कैटेगरी में रखा. मौसम विभाग आज से अपना ध्यान पूर्वोत्तर मॉनसून पर लगाएगा जो अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिण के कुछ हिस्सों में बारिश लाता है.

एक अधूरा सीजन पूरे सीजन में बारिश एक जैसी नहीं रही. जून की शुरुआत नॉर्मल से लगभग 65 फीसदी कम हुई, फिर जुलाई में यह 101 फीसदी तक ठीक हो गयी, लेकिन अगस्त में यह गिरकर लगभग 84 फीसदी रह गयी. सितंबर में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम की वजह से थोड़ी सुधार हुआ. समय के साथ-साथ भूगोल भी मायने रखता था दक्षिण भारत में सामान्य से लगभग 24 फीसदी कम बारिश हुई और पूर्वोत्तर में लगभग 26 फीसदी कम, जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके बन गए. बिहार, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र-कच्छ इलाके में भी बारिश कम हुई. मध्य और पूर्वोत्तर भारत का हाल कहीं बेहतर रहा. मध्य भारत में नॉर्मल बारिश का लगभग 97 फीसदी, सिर्फ 3 फीसदी की कमी, और पूर्वोत्तर भारत में लगभग 94 फीसदी, यानी 6फीसदी की कमी हुई. एक्सपर्ट्स ने दोनों को ठीक-ठाक बताया. दिल्ली में मॉनसून के कम समय के बावजूद नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई. एल नीनो और क्लाइमेट चेंज एक मजबूत एल नीनो, यानी प्रशांत महासागर के सतही पानी का गर्म होना जो अक्सर भारतीय मॉनसून को कमज़ोर करता है, पूरे सीजन एक्टिव रहा. एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसका असर उम्मीदों के मुताबिक था और यह बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। पिछले एल नीनो सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, और इस साल कुछ पहले के सूखे सालों जैसी भारी कमी नहीं हुई. एल नीनो अभी भी मजबूत है और इसके सर्दियों और वसंत के मौसम पर असर डालने की संभावना है. पहले से इसने दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मॉनसून को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है. एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न को तेजी से बदल रहा है. इससे मॉनसून का समय, फैलाव और तेजी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है. खेती पर असर का अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है. इस कमी से खरीफ फसलों पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन अभी तक सही नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई, खासकर दक्षिण और पूर्व के कुछ हिस्सों पर सबसे ज़्यादा नजर रखी जाएगी. मॉनसून की वापसी जारी है दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी लाइन अभी गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, दीसा और नलिया से होकर गुजरती है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में इन जगहों से मॉनसून की वापसी के लिए हालात अच्छे हैं.