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देश में सामान्य से 13% कम हुई बारिश, दक्षिण और पूर्वोत्तर सबसे अधिक प्रभावित

दक्षिण भारत में सामान्य से लगभग 24 फीसदी कम बारिश हुई और पूर्वोत्तर में लगभग 26 फीसदी कम, जिससे ये सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बने.

Monsoon Ends 13 percent Below
बेंगलुरु में बुधवार को बारिश के बीच यात्री छाता लेकर चलते हुए (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 1:33 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून आधिकारिक रूप से 30 सितंबर से प्रभावी नहीं रहा. इस बीच देश में जून से सितंबर तक चार महीनों के दौरान सामान्य से लगभग 13 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. आंकड़ों के हिसाब से यह 2026 के मौसम को हल्के सूखे की कैटेगरी में रखा. मौसम विभाग आज से अपना ध्यान पूर्वोत्तर मॉनसून पर लगाएगा जो अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिण के कुछ हिस्सों में बारिश लाता है.

एक अधूरा सीजन

पूरे सीजन में बारिश एक जैसी नहीं रही. जून की शुरुआत नॉर्मल से लगभग 65 फीसदी कम हुई, फिर जुलाई में यह 101 फीसदी तक ठीक हो गयी, लेकिन अगस्त में यह गिरकर लगभग 84 फीसदी रह गयी. सितंबर में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम की वजह से थोड़ी सुधार हुआ.

समय के साथ-साथ भूगोल भी मायने रखता था

दक्षिण भारत में सामान्य से लगभग 24 फीसदी कम बारिश हुई और पूर्वोत्तर में लगभग 26 फीसदी कम, जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके बन गए. बिहार, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र-कच्छ इलाके में भी बारिश कम हुई.

मध्य और पूर्वोत्तर भारत का हाल कहीं बेहतर रहा. मध्य भारत में नॉर्मल बारिश का लगभग 97 फीसदी, सिर्फ 3 फीसदी की कमी, और पूर्वोत्तर भारत में लगभग 94 फीसदी, यानी 6फीसदी की कमी हुई. एक्सपर्ट्स ने दोनों को ठीक-ठाक बताया. दिल्ली में मॉनसून के कम समय के बावजूद नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई.

एल नीनो और क्लाइमेट चेंज

एक मजबूत एल नीनो, यानी प्रशांत महासागर के सतही पानी का गर्म होना जो अक्सर भारतीय मॉनसून को कमज़ोर करता है, पूरे सीजन एक्टिव रहा. एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसका असर उम्मीदों के मुताबिक था और यह बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। पिछले एल नीनो सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, और इस साल कुछ पहले के सूखे सालों जैसी भारी कमी नहीं हुई.

एल नीनो अभी भी मजबूत है और इसके सर्दियों और वसंत के मौसम पर असर डालने की संभावना है. पहले से इसने दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मॉनसून को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है. एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न को तेजी से बदल रहा है. इससे मॉनसून का समय, फैलाव और तेजी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है.

खेती पर असर का अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है. इस कमी से खरीफ फसलों पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन अभी तक सही नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई, खासकर दक्षिण और पूर्व के कुछ हिस्सों पर सबसे ज़्यादा नजर रखी जाएगी.

मॉनसून की वापसी जारी है

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी लाइन अभी गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, दीसा और नलिया से होकर गुजरती है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में इन जगहों से मॉनसून की वापसी के लिए हालात अच्छे हैं.

- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से

- गुजरात और मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा

- पूरा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड

- बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से

सूखी उत्तर-पश्चिमी हवा चलने के साथ उत्तर और मध्य भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश रुक गई है. आसमान साफ हो रहा है और तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है. पहाड़ियों में लैंडस्लाइड का खतरा कम हो रहा है.

मौसम सिस्टम

उत्तरी म्यांमार और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश, मिज़ोरम और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो-प्रेशर एरिया बना है. इसके अगले 12 घंटों तक वहीं रहने की संभावना है. ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी तटीय तमिलनाडु, पूर्व-मध्य अरब सागर, उत्तर-पूर्वी असम और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर बना हुआ है. उत्तरी हरियाणा और उसके आस-पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और एक उत्तर-दक्षिण ट्रफ रेखा दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी तक जाती है.

इलाके के हिसाब से पूर्वानुमान

बिहार- 3 से 6 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है. 4-6 अक्टूबर को कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की उम्मीद है, जो बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है.

उत्तर-पश्चिम भारत- जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 5-6 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में 1-2 अक्टूबर और फिर 5-6 अक्टूबर को बारिश हो सकती है.

मध्य भारत- पूर्वी मध्य प्रदेश में 1 से 3 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में 2 से 6 अक्टूबर तक और विदर्भ में 5-6 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है.

पूर्वी भारत: गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 से 6 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है. झारखंड में 1-2 अक्टूबर को बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर भारत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश जारी है. 3-4 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में और 1 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिम भारत: कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 1 से 6 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है. गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ में 1 अक्टूबर को बारिश हो सकती है.

साउथ पेनिनसुलर इंडिया: साउथ सबसे ज्यादा एक्टिव इलाका बना हुआ है. 1 से 6 अक्टूबर तक केरल और माहे में बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. 1 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में और 1-2 और 4 अक्टूबर को केरल और माहे में भारी बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु और केरल में 1-2 अक्टूबर को 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है. इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. 1 से 4 अक्टूबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज हवा चलने की उम्मीद है.

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