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छत्तीसगढ़ में फेवरेबल कंडीशंन नहीं होने से मानसून में देरी, अलनीनो इफेक्ट का भी असर- गायत्रीवाणी कांचीभोटला

सवाल: ऐसी स्थिति में कब तक छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री होगी. क्या कारण है जिसकी वजह से मानसून अब तक छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचा ?

पिछले चार-पांच दिन से मानसून को लेकर कुछ खास एक्टिविटी नहीं बन रही है. इसके साथ ही मानसून के आगे बढ़ने की फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं बन पा रहे हैं.

आज की स्थिति में महाराष्ट्र से लेकर सोलापुर, तेलंगाना में हैदराबाद, भद्राचलम से होते हुए कुछ हिस्सा ओडिशा का कोस्टल एरिया और बिहार झारखंड के, वहां तक के हिस्से में मानसून की एंट्री हुई है.

छत्तीसगढ़ की बात करें तो 12 जून को दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री की सामान्य तिथि है. इसके बाद मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में यहां पर सामान्य तिथि 16 जून और 17 जून है. इस बार देखा गया है कि पिछले एक सप्ताह से मानसून में प्रोग्रेस नहीं है.

जवाब: जब भी किसी जगह में मानसून एंट्री डिक्लेअर की जाती है तो सामान्य तिथि से 4 से 5 दिन माइनस और प्लस होता है. केरल में सामान्य तिथि 1 जून है. 4 जून को जो मानसून एंट्री हुई है, वह सामान्य के अंतर्गत ही है.

सवाल: इस बार केरल में मानसून सामान्य तिथि के तीन दिन बाद पहुंचा. छत्तीसगढ़ में मानसून अब तक नहीं पहुंचा है, इसके पीछे क्या कारण है ?

मानसून ऑनसेट के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से भी मानसून छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पाया है. मानसून एंट्री के लिए कई तरह के पैरामीटर होते हैं. इन्हीं तमाम विषयों को लेकर ईटीवी भारत ने मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला से खास बातचीत की.

रायपुर : 4 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है. लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक मानसून नहीं पहुंच पाया है. छत्तीसगढ़ में मानसून की सामान्य तिथि 12 से 15 जून है. दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री बस्तर से होती है, लेकिन इस बार 15 जून का समय भी निकल गया है.

जवाब: छत्तीसगढ़ में आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के एंट्री होने की संभावना है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस बन रहे हैं. पिछले 5 साल के आंकड़ों को अगर देखें तो साल 2023 में छत्तीसगढ़ में मानसून बस्तर के रास्ते 23 जून को आया था. इसी तरह साल 2024 में भी जून 28 के आसपास मानसून की एंट्री हुई है. ऐसे में आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में मानसून एंट्री होने की संभावना है. मानसून एंट्री के लिए अभी का कंडीशन उतना फेवरेबल नहीं है.

सवाल: मानसून एंट्री के लिए किस तरह के फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए?

जवाब: मानसून एक रिजनल फिनॉमिना नहीं है. लार्ज स्केल फिनॉमिना होता है. इसके बहुत ज्यादा पैरामीटर होते हैं. इसको मौसम विभाग सोमाली जेड से लेकर सेमी परमानेंट फीचर्स ऑफ मानसून कहते हैं. कई तरह के पैरामीटर को देखने के के साथ ही मानसून ऑनसेट की बात करते हैं तो बारिश के साथ ही हवा की गति, उसका डायरेक्शन इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही मानसून ऑनसेट के बारे में जानकारी दी जाती है.

ऐसा नहीं है कि आज एक क्षेत्र में बारिश हुई तो इस स्टेशन में हम डिक्लियर करें. ऐसा नहीं होता. इसके लिए हमें आसपास के क्षेत्र में जैसे कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में है तो तेलंगाना, विदर्भ, ओडिशा और इन सब स्टेट के बारे में भी जानकारी एकत्र करनी होती है.

सवाल: इस बार जो मानसून में देरी हो रही है, उसमें क्या अलनीनो का इफेक्ट देखने को मिल रहा है?

जवाब: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है. दो प्रेस रिलीज जारी हुआ था. जिसमें पूर्वानुमान यह बताया गया था कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम होने की संभावना है. बारिश सामान्य बारिश की तुलना में केवल 90% बारिश होगी. इसका माइनस और प्लस 4% भी होता है, लेकिन इस साल सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है.

अगर अलनीनो की बात करें तो अलनीनो डेवलपमेंटल स्टेज में है. प्रीडिक्शन है कि वह थोड़ा अलनीनो मिड मानसून के टाइम तक अलनीनो बनने की पूरी संभावना है. जिसकी वजह से एक यह भी कारण है कि बारिश सामान्य से थोड़ी कम होगी.

सवाल: मानसून में देरी हो रही है. प्रदेश के अधिकतर किसान मानसून पर आधारित खेती करते हैं. ऐसे में प्रदेश के किसानों के लिए क्या सलाह है?

जवाब: मानसून में देरी हो रही है तो किसानों को कृषि विभाग या संबंधित डिपार्टमेंट बता पाएंगे. अगर ओवर ऑल देखा जाए तो हमारे द्वारा चेतावनी या पूर्वानुमान एक महीने पहले ही जारी कर दिया गया था. इस साल बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है, जो सामान्य बारिश की तुलना में थोड़ी कम होगी. यह सारी जानकारी हमने कृषि विभाग और उससे संबंधित विभाग को दिया था. वाटर कंजर्वेशन तकनीक पर भी किसानों को ध्यान देना होगा.



