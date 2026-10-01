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मानसून की मार...282 जिलों में 12.6% कम बारिश; धान-दलहन का उत्पादन घटा, गेहूं-सरसों पर संकट

282 जिलों में 12.6% कम बारिश. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद (EB Prime Team): Monsoon Deficit 2026: मानसून विदा हो रहा है. माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक पूरी तरह से यह देश को छोड़ देगा. लेकिन, अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया. कहीं बाढ़-बारिश में नरक जैसे हालात पैदा कर दिए तो कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश ने सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए. इस पूरे मानसूनी सीजन यानी 1 जून से 30 सितंबर तक देश भर में सामान्य से 12.6% कम बारिश रिकॉर्ड की गई.