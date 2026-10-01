मानसून की मार...282 जिलों में 12.6% कम बारिश; धान-दलहन का उत्पादन घटा, गेहूं-सरसों पर संकट
Agriculture Crisis India: अल नीनो के असर ने देश के 38% हिस्से को प्रभावित किया. 2001 के बाद चौथी सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई.
Published : October 1, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team): Monsoon Deficit 2026: मानसून विदा हो रहा है. माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक पूरी तरह से यह देश को छोड़ देगा. लेकिन, अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया. कहीं बाढ़-बारिश में नरक जैसे हालात पैदा कर दिए तो कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश ने सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए. इस पूरे मानसूनी सीजन यानी 1 जून से 30 सितंबर तक देश भर में सामान्य से 12.6% कम बारिश रिकॉर्ड की गई.
कुल मिलाकर देश के 38% भौगोलिक हिस्से में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई. वहीं, जिलों की बात करें तो देश की 39% डिस्ट्रिक्ट्स यानी 282 जिलों में कम बारिश रिकॉर्ड की गई. सुपर अल नीनो के असर की वजह से कम हुई बारिश ने जहां खरीफ की फसल (धान-तिलहन) चौपट कर दी, गन्ना गिर गया. वहीं, अब रबी की फसल (गेहूं-सरसों-दलहन) पर संकट मंडरा रहा है.
ETV Bharat की इस रिपोर्ट में आईए विस्तार से जानते हैं कि किस राज्य में कितनी बारिश हुई? अभी तक किस फसल को कितना नुकसान हुआ? आने वाले समय में किस फसल को कितना नुकसान होगा? इस समस्या से उबरने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
देश भर में 12.6% कम हुई बारिश: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 1 जून से 30 सितंबर तक के पूरे मानसून सीजन में कुल 758.5 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 865 मिमी होती है. यानी 12.6% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. हालांकि, राज्यों में बारिश का आंकड़ा अलग-अलग रहा. कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि कई में भारी कमी देखी गई. कुल मिलाकर देश के 38% हिस्से यानी लगभग 282 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई.
मेघालय में सबसे ज्यादा 60% कम बारिश: IMD के अनुसार, पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्र में कुल 1,016.3 मिमी मानसूनी बारिश हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 1,361.2 मिमी है. यानी बारिश सामान्य से 25% कम रही. मेघालय में स्थिति सबसे खराब और चिंताजनक रही. यहां 2,681.6 मिमी की तुलना में केवल 1,075.9 मिमी ही बारिश हुई. यानी, सामान्य से 60% कम. जो इसे कम बारिश वाले राज्यों की सूची में टॉप पर रखता है.
वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 44%, मणिपुर में 45%, असम में 28% और बिहार में 32% कम बारिश हुई. इसके विपरीत, सिक्किम में सामान्य से 10% अधिक, नागालैंड में 6% और पश्चिम बंगाल में 2% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. झारखंड में सामान्य से केवल 3% कम बारिश हुई. त्रिपुरा में 16% और मिजोरम में 19% कम बारिश दर्ज की गई.
लद्दाख में सबसे ज्यादा 122% अधिक बारिश: IMD के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में कुल 552.9 मिमी बारिश हुई, जबकि, यहां सामान्य आंकड़ा 586.6 मिमी है. यानी सामान्य से 6% कम बारिश हुई. हालांकि, राज्यों के बीच बारिश के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिलता है. जैसे, लद्दाख में सामान्य से 122% अधिक बारिश हुई. ये आंकड़ा लद्दाख को सामान्य से अधिक बारिश वाले राज्यों की सूची में टॉप पर रखता है.
वहीं, उत्तर प्रदेश में सामान्य से 8% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तराखंड में 9% अधिक हुई. इसी तरह, दिल्ली में भी सामान्य से 4% अधिक बारिश हुई. इसके उलट, हरियाणा में 23%, पंजाब में 41% और राजस्थान में 22% कम बारिश देखने को मिली. हिमाचल प्रदेश में भी 10% प्रतिशत कम बारिश हुई. लद्दाख में जहां सामान्य से सबसे अधिक बारिश हुई वहीं, जम्मू-कश्मीर में 3% कम बारिश हुई.
ओडिशा में 30% अधिक तो गोवा में 34% कम बारिश: IMD की रिपोर्ट के अनुसार, इस मानसूनी सीजन में ओडिशा में सामान्य से 30% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. दादर-नागर हवेली और दमन-दीव में भी 36% अधिक बारिश हुई. जबकि, गोवा में सामान्य से 34% कम और महाराष्ट्र में 19% कम बारिश रिकॉर्ड की गई. मध्य प्रदेश में सामान्य से 4% कम बारिश हुई, जबकि गुजरात में 10% की कमी रिकॉर्ड की गई. वहीं, छत्तीसगढ़ में सामान्य से 6% अधिक बारिश हुई.
दक्षिण के राज्यों में 24% कम बारिश: IMD के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण भारत के राज्यों में मानसून-2026 में बारिश की स्थिति कमजोर रही. दक्षिण के राज्यों में कुल बारिश 539 मिमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य बारिश 710 मिमी होती है. यानी 24% बारिश इन राज्यों में कम हुई.
केरल में सामान्य से 28% कम बारिश रिकॉर्ड की गई. कर्नाटक में 30%, पुडुचेरी में 39%, आंध्र प्रदेश में 24% और तमिलनाडु में 20% कम बारिश हुई. तेलंगाना में 17% कम बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, लक्षद्वीप में 29% की कमी दर्ज की गई. हालांकि, अंडमान-निकोबार में सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई.
देश के 18 राज्यों में सामान्य बारिश: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून से 29 सितंबर के बीच 18 राज्यों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई. ये राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का 53% हैं. इसके अलावा, 14 राज्य बारिश की कमी वाली श्रेणी में रहे, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 39% हैं.
वहीं, एक राज्य में बारिश की भारी कमी देखी गई, जबकि 2 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई. यानी, देश का केवल 1% क्षेत्र ही गंभीर बारिश की कमी वाली श्रेणी में आता है. जबकि, 5% क्षेत्र में सामान्य से अधिक और 2% में अत्यधिक बारिश हुई.
अल नीनो और बारिश की कमी से धान का रकबा 16.32 लाख हेक्टेयर घटा: अल नीनो (El Nino) के असर के कारण हुई कम मानसूनी बारिश का फसलों पर व्यापक और गंभीर प्रभाव पड़ा है. खरीफ की मुख्य फसल धान को अल नीनो के असर और कम बारिश का तगड़ा झटका लगा है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, देशभर में धान की बुवाई का क्षेत्र लगभग 16.32 लाख हेक्टेयर घट गया है.
विशेष रूप से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में धान का रकबा बहुत कम हुआ है. इसके अलावा मक्का, सोयाबीन और कपास के क्षेत्र में भी थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है. तिलहन की बुवाई में पिछले वर्षों के मुकाबले 39% तक की भारी गिरावट आई है.
मूंगफली की बुवाई का रकबा 35.45 लाख हेक्टेयर से घटकर केवल 23.40 लाख हेक्टेयर रह गया. कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों की पैदावार भी प्रभावित हुई है. गन्ने के उत्पादन में गिरावट और जलाशयों में पानी की कमी के कारण चीनी उत्पादन कम होने की आशंका जताई गई है.
धान-मूंगफली का रकबा घटा तो मोटे अनाज का बढ़ा: पानी की कमी (Moisture Stress) के कारण तिलहन, मूंगफली, कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों की पैदावार में गिरावट हुई है. मक्का और सोयाबीन के बुवाई क्षेत्र में भी मामूली कमी देखने को मिली है. वहीं, मोटे अनाजों (Millets) का रकबा बढ़ा है. दरअसल, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर जैसी फसलें कम पानी और सूखे को सहने की क्षमता रखती हैं. इसलिए किसानों ने धान की जगह इन्हें प्राथमिकता दी, जिससे इनका रकबा बढ़ा है.
गेहूं-सरसों की फसल पर संकट: अल नीनो के सुपर अल नीनो का रूप लेने और मानसून में हुई कम बारिश के चलते अक्टूबर से शुरू होने वाले रबी सीजन के लिए किसानों में चिंता है. दरअसल, सूखे या कम बारिश के कारण मिट्टी की प्राकृतिक नमी खत्म हो चुकी है. बिना सिंचाई वाले (Rainfed) क्षेत्रों में गेहूं, सरसों (तिलहन) और चना (दालों) की शुरुआती बुवाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है.
अल नीनो के सुपर अल नीनो बनने के कारण सर्दियों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान है. यदि गेहूं की शुरुआती अवस्था में तापमान सामान्य से अधिक रहता है, तो दाने छोटे रह जाते हैं और उत्पादकता घट जाती है. ऐसे में रबी की फसल प्रभावित होने की आशंका है.
किसानों को राहत देने के लिए क्या कर रही सरकार: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, पूरे देश में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक 'खेत बचाओ अभियान' चलाया जाएगा. आईसीएआर के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के विशेषज्ञ, आत्मा (ATMA) की टीमें, राज्य कृषि विभाग के अधिकारी और केंद्रीय व राज्य मंत्री सीधे किसानों के बीच जाएंगे.
मिट्टी की जरूरत के हिसाब से यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग, उपलब्ध नमी और पानी के आधार पर सही फसल व उन्नत किस्म का चयन, खेती में पूंजी की कमी न आए, इसके लिए सभी पात्र किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना ये सभी कार्य किए जाएंगे.
सरकार ने उत्पादन लक्ष्य किया तय: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए 362.60 मिलियन टन का फसली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था. इसके मुकाबले किसानों ने 376.56 मिलियन टन खाद्यान्न का बंपर उत्पादन करके दिखाया. अब वर्ष 2026-27 का लक्ष्य अल-नीनो की परिस्थितियों का वैज्ञानिक आकलन करते हुए देश के लिए कुल 373.93 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अकेले रबी सीजन का लक्ष्य 177.72 मिलियन टन तय किया गया है.
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