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पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसूनः देशभर में आफत की बारिश! राज्यों के हालात पर गृह मंत्रालय की नजर

जम्मू में भारी बारिश और तवी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बढ़े हुए पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए तवी झील के गेट खोल दिए गए हैं. यह तस्वीर मंगलवार, 21 जुलाई की है. ( IANS )