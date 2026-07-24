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पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसूनः देशभर में आफत की बारिश! राज्यों के हालात पर गृह मंत्रालय की नजर

मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से कई राज्यों में भारी बारिश- बाढ़ के हालात हैं. गृह मंत्रालय की तैयारियों पर सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.

Monsoon Update 2026
जम्मू में भारी बारिश और तवी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बढ़े हुए पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए तवी झील के गेट खोल दिए गए हैं. यह तस्वीर मंगलवार, 21 जुलाई की है. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 1:41 PM IST

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नई दिल्लीः देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए गृह मंत्रालय (MHA) हालात पर कड़ी नजर रख रहा है. मौसम के अलर्ट समय पर जारी करने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों को सहारा देने के लिए वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के साथ मिलकर काम कर रहा है.

कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना

IMD ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. इसकी वजह से देश के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चल रही हैं. पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. इसके साथ ही, कई अन्य राज्यों में बिजली चमकने, गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है.

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असम के होजई जिले में गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को भारी बारिश के बाद भारी पानी से भरी सड़क से गुजरते यात्री. (IANS)

बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त

भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य प्रभावित हुए हैं. इससे यातायात ठप हो गया है, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और हजारों लोग परेशान हैं.

प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य की आपदा टीमों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रात-दिन बचाव और राहत कार्य चला रहा है. पिछले एक हफ्ते में, बचाव टीमों ने 52 लोगों की जान बचाई और 2,206 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.

गुजरात में भारी बाढ़ के हालात

गुजरात के वलसाड, सूरत, नवसारी और तापी जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है. सूरत में करीब 1,200 लोगों को बचाया गया है, जबकि नवसारी में 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है. अभी भी 11 गांवों में लगभग 200 लोग फंसे हुए हैं. राज्य सरकार ने सड़कों को ठीक करने और राहत पहुंचाने के लिए 3,400 डंपर और 1,100 से ज्यादा जेसीबी (JCB) मशीनें काम पर लगाई हैं.

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गुजरात के सूरत में 23 जुलाई, 2026 को भारी बारिश के बाद पर्वत पाटिया माधव बाग रोड के पास भारी पानी से भरी सड़क पर एक गाड़ी फंस गई. (IANS)

असम में बाढ़ की स्थिति बेहद नाजुक

असम में बाढ़ का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है. यहां 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 47 लोगों की जान जा चुकी है. शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां 3.92 लाख लोग संकट में हैं. इसके बाद चराईदेव (1.10 लाख) और जोरहाट (97,690) का नंबर है. बाढ़ का पानी लगभग 900 गांवों और 24,897 हेक्टेयर खेती की जमीन में घुस चुका है. राज्य की पांच नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. नुकसान का जायजा लेने और आर्थिक मदद की सिफारिश करने के लिए कल, 25 जुलाई को एक केंद्रीय टीम असम का दौरा करेगी.

बारिश की मुख्य वजह

मौसम में यह बदलाव दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे सटे मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण हुआ है. इसके साथ ही, मानसून ट्रफ, हवा के ऊपरी हिस्से में बने कई चक्रवाती परिसंचरण और जम्मू-कश्मीर के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस बारिश को और बढ़ा रहे हैं. ये सभी सिस्टम मिलकर हवा में नमी बढ़ा रहे हैं, जिससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के अनुकूल हालात बन गए हैं.

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मुंबई में गुरुवार, 23 जुलाई को भारी बारिश के बीच दादर ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास छाता लिए पैदल जाते लोग. (IANS)

बारिश की कमी में सुधार

सक्रिय मानसून के कारण जहां एक तरफ भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इससे देश में बारिश की कमी के हालात में सुधार आया है. भारत में मानसून की बारिश का घाटा करीब 30% से घटकर लगभग 15% रह गया है. इससे खेती-किसानी के क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है और पानी की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है.

पहाड़ी राज्यों के लिए यात्रा एडवाइजरी

मौसम विभाग (IMD) ने यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की उम्मीद है. यहां भूस्खलन (landslides), चट्टानें गिरने, जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है.

ऐसा ही अलर्ट हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू और चंबा के लिए भी जारी किया गया है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और बारामूला में भी बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर भूस्खलन और रास्ते बंद होने का खतरा बढ़ सकता है.

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जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को लगातार बारिश के बाद उफनती बसंतर नदी को देखते लोग. (IANS)

दिल्ली के मौसम का अनुमान

दिल्ली में आज मानसून का एक आम दिन रहने की संभावना है. जहां आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश होगी और बीच-बीच में गरज-चमक देखने को मिलेगी. मौसम विभाग (IMD) ने दिन के समय तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है. तापमान 25°C से 32°C के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि हवा में नमी का स्तर ऊंचा रहेगा.

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में अगले पूरे हफ्ते रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक होने की संभावना है. यह बारिश लगातार तो नहीं होगी, लेकिन कई दौर में होगी, जिससे लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिलेगी. हालांकि, कुछ इलाकों में भारी बौछारें पड़ने और जलभराव की समस्या भी हो सकती है.

दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले कम बारिश होगी. इसका मुख्य कारण यह है कि मानसून का बारिश लाने वाला सिस्टम दिल्ली के ऊपर ज्यादा समय तक नहीं टिका है. मानसून ट्रफ अक्सर हिमालयी क्षेत्र की तरफ खिसक जाता है, जिससे भारी बारिश दिल्ली-एनसीआर से दूर चली जाती है. इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम भारत की तरफ बढ़ने वाले मजबूत कम दबाव के सिस्टम भी इस बार कम बने हैं.

नतीजतन, दिल्ली को लंबे समय तक बिना बारिश के भारी उमस का सामना करना पड़ा है. यदि मानसून ट्रफ दोबारा इस क्षेत्र की तरफ लौटता है, तो बारिश बढ़ने की संभावना है.

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पंजाब के जालंधर जिले में गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को भारी बारिश के बीच पानी से भरी सड़क पर मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहा परिवार. (IANS)

दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान

केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और अंदरूनी कर्नाटक में व्यापक रूप से भारी बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु, कर्नाटक और इनके आस-पास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

जनता के लिए सलाह

मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों के निवासियों को भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण होने वाले जलभराव, अचानक आने वाली बाढ़ और रास्तों के बंद होने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. लोगों से अपील की गई है कि वे अपने जिले के मौसम के अलर्ट का पालन करें, खराब मौसम में गैर-जरूरी यात्राओं से बचें और जलभराव वाली सड़कों व निचले इलाकों से दूर रहें.

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