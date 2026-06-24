मुंबई में भारी बारिश से हाल-बेहाल, ऑरेंज अलर्ट जारी, जगह-जगह जलजमाव
पहली बारिश से ही मुंबई की हालत बिगड़ गई है. अभी पूरी बारिश का मौसम बाकी है. देखना होगा कि क्या सुधार होते हैं.
Published : June 24, 2026 at 9:51 AM IST
मुंबई: मायानगरी मुंबई में मानसून 2026 के चलते भारी बारिश हो रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात काफी बारिश हुई है. इस वजह से कई जगह जलजमाव हो गया है. जगहों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हालात को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
बता दें, आज बुधवार सुबह-सुबह जारी अलर्ट में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सिंधुदुर्ग में कुछ समय के लिए हल्की से तेज बारिश की चेतावनी के साथ-साथ लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने भी चेतावनी जारी की है, क्योंकि शहर और आस-पास के इलाकों में रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही थी. वहीं, आज भी आसमान में बादल छाए हैं और बिजली कड़कने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.
#WATCH | Maharashtra | Waterlogging witnessed in parts of the Mumbai city as a result of continuous heavy rainfall since last night. Orange Warning issued for moderate to intense spells of rain in Mumbai, Thane, Raigad, Palghar, and Sindhudurg districts: BMC— ANI (@ANI) June 24, 2026
(Visuals from Dadar… pic.twitter.com/Dk8AyZ6vkK
तेज बारिश के बावजूद, वेस्टर्न रेलवे ने कन्फर्म किया कि हार्बर लाइन और चर्चगेट-दहानू कॉरिडोर समेत खास रूट पर सबअर्बन ट्रेन सर्विस सुबह के रश आवर्स में नॉर्मल चल रही थीं. हालांकि, रात भर लगातार बारिश से मुंबई और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है. बीएमसी (BMC) के अनुसार, लगातार बारिश के कारण भारी जलभराव के कारण अंधेरी सबवे में पानी भर गया था, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई. 23 जून को सुबह 8:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच दर्ज BMC बारिश के डेटा के अनुसार, शहर में औसतन 56 मिमी. बारिश हुई, जबकि पूर्वी उपनगरों में 23 मिमी. और पश्चिमी उपनगरों में 33 मिमी. बारिश हुई.
#WATCH | Maharashtra: Waterlogged railway tracks witnessed at Dadar Station in Mumbai as heavy rainfall continues in the city— ANI (@ANI) June 24, 2026
Mumbai has recorded over 300 mm of rainfall in the last 24 hours as per BMC records between 8.00 am yesterday and 7.00 am today. pic.twitter.com/KgDVc0QvGV
बुधवार देर रात 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच एक घंटे के दौरान, पश्चिमी उपनगरों में कई जगहों पर काफी बारिश दर्ज की गई, जिसमें कांदिवली में चारकोप सेक्टर 1 म्युनिसिपल स्कूल (32 मिमी.), मलाड में MHB म्युनिसिपल स्कूल (28 मिमी.), गजधरबंध स्टॉर्म वॉटर पंपिंग स्टेशन (26 मिमी.), बनाना लीफ और जुहू डिस्पेंसरी (22 मिमी.), और सांताक्रूज़ में नारियलवाड़ी स्कूल (21 मिमी.) शामिल हैं.
#WATCH | Maharashtra | A retaining wall, adjacent to a residential building, collapsed last night in Mumbai's Vikhroli West. More details are awaited pic.twitter.com/1aJcctbNiZ— ANI (@ANI) June 24, 2026
बीएमसी (BMC) ने कहा कि अंधेरी अंडरपास में पानी भर जाने के अलावा सभी सबवे चालू हैं, जबकि पूरे शहर में रेलवे ट्रैफिक नॉर्मल चलता रहा. हालात पर बात करते हुए, BMC के एक अधिकारी, ऋतिक ने कहा कि सिविक अधिकारियों को अभी भी साइट पर भारी पानी भरने का कोई टेम्पररी हल निकालना बाकी है.
#WATCH | Maharashtra | Waterlogging witnessed in parts of the Mumbai city as a result of continuous heavy rainfall since last night.— ANI (@ANI) June 24, 2026
(Visuals from Dadar Railway Station) pic.twitter.com/80QPynb6nO
आईएमडी के अलर्ट पर डालें नजर
मौसम विभाग ने आज बुधवार 24 जून से लेकर मंगलवार 30 जून तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बिजली चमकने के साथ-साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, शुक्रवार 26 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
#WATCH | Mumbai | A local says, " ...all the manholes that could drain the excess water have been jammed. we are struggling to reach the college..." https://t.co/1vBO2Xeb5f pic.twitter.com/uZMJBkadMo— ANI (@ANI) June 24, 2026
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