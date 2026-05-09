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उत्तराखंड: बंदर लंगूर भी पहाड़ों में पलायन के लिए कसूरवार, फसल ही नहीं, इंसानों के लिए भी बने खतरा

पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पहाड़ी इलाकों में पलायन के लिए बंदर और लंगूर भी जिम्मेदार हैं. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

MONKEY LANGUR INCREASED MIGRATION
उत्तराखंड: बंदर लंगूर भी पहाड़ों में पलायन के लिए कसूरवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 9, 2026 at 3:41 PM IST

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देहरादून: पहाड़ों पर पलायन (माइग्रेशन) की चिंता राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर भी केंद्रित रही है. अक्सर इसके पीछे सुविधाओं की कमी को बड़ी वजह माना जाता रहा है, लेकिन जंगली जानवर भी माइग्रेशन के लिए कम जिम्मेदार नहीं रहे. खासतौर पर बंदरों ने तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर दोहरा संकट पैदा कर दिया, जिसमें बंदर और लंगूर न केवल फसलों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा बन गए हैं. पढ़िए ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

उत्तराखंड के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में जीवन हमेशा से चुनौतियों से भरा रहा है. ऊंचे पहाड़, सीमित संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान नहीं बनने देती. यही कारण है कि बीते कई सालों से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है.

आमतौर पर जब पलायन की बात होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को इसका मुख्य कारण माना जाता है. लेकिन अब एक और ऐसी समस्या तेजी से सामने आ रही है जिसने ग्रामीणों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं. यह समस्या जंगली जानवरों खासतौर पर बंदरों और लंगूरों के बढ़ते आतंक की है.

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बंदर न सिर्फ खेती बर्बाद कर रहा है बल्कि लोगों पर हमला भी कर रहा है. (PHOTO-ETV Bharat)

बंदर-लंगूर भी बने पालयन का कारण: अबतक उत्तराखंड में इंसानों और वन्यजीवों के संघर्ष की चर्चा में अक्सर टाइगर (बाघ), लेपर्ड (गुलदार) और भालू जैसे जानवरों का जिक्र होता रहा है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा परेशानी बंदरों और लंगूरों से हो रही है. ये न केवल किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि इंसानों पर हमले कर उन्हें घायल भी कर रहे हैं. यही वजह है कि अब बंदरों का आतंक केवल वन्यजीव प्रबंधन का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह सीधे तौर पर पलायन, आजीविका और जनसुरक्षा से जुड़ा बड़ा सामाजिक संकट बन चुका है.

खेती बाड़ी बना घाटे का सौदा: उत्तराखंड के कई पर्वतीय गांवों में खेती पहले ही सीमित संसाधनों के सहारे चलती है. यहां के किसान छोटी-छोटी जोतों (खेती बाड़ी) पर मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं. लेकिन बंदरों और लंगूरों के बढ़ते हमलों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है. हालात ऐसे हैं कि कई गांवों में लोग खेतों में फसल बोने से भी बचने लगे हैं, क्योंकि महीनों की मेहनत कुछ घंटों में बंदरों के झुंड द्वारा बर्बाद कर दी जाती है.

पहले नहीं था व्यवस्थित रिकॉर्ड: बंदरों के आतंक को लेकर सबसे गंभीर बात यह है कि अब यह केवल फसलों तक सीमित नहीं रहा. इंसानों पर हमले की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं. उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में बंदरों और लंगूरों के हमले में 221 लोग घायल हो चुके हैं. यह वे लोग हैं जिन्हें गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल तक पहुंचना पड़ा. हालांकि, इससे पहले वन विभाग द्वारा इस तरह के मामलों का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, लेकिन साल 2024 से इन घटनाओं का डेटा सही तरीके से संकलित किया जाने लगा है. यही कारण है कि वन विभाग के मुताबिक, 2013 से 2023 तक 11 साल में मात्र 7 मामले रिकॉर्ड किए गए.

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पर्वतीय इलाकों में बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा. (PHOTO-ETV Bharat)

2024 से बंदर लंगूर हमले में 214 लोग घायल: आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में बंदरों और लंगूरों ने 102 लोगों पर हमला किया. इन घटनाओं में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों तक जाना पड़ा. वहीं साल 2025 में यह आंकड़ा और बढ़ गया. इस दौरान कुल 112 लोग बंदरों और लंगूरों के हमले में घायल हुए. यह बढ़ती संख्या साफ संकेत दे रही है कि समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है.

घातक हुए बंदर और लंगूर: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कहना है कि बंदरों के झुंड अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं. खेतों में काम करने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. कई बार बंदर घरों तक में घुस जाते हैं और खाने-पीने का सामान उठा ले जाते हैं. इससे लोगों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है.

दूसरी तरफ, बंदरों की वजह से फसलों को होने वाला नुकसान भी बेहद चिंताजनक है. उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि,

राज्य में लगभग 37 प्रतिशत फसलों के खराब होने की सबसे बड़ी वजह बंदर हैं. यानी खेती को सबसे ज्यादा नुकसान बंदरों द्वारा पहुंचाया जा रहा है. जंगली सूअर भी किसानों के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं, लेकिन बंदरों की तुलना में उनका प्रभाव कम माना गया है.

पलायन आयोग ने इस मुद्दे पर सर्वे करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि,

जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों और फसलों को होने वाले नुकसान के कारण ग्रामीण खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. खेती से आय कम होने के कारण लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं.

बंजर हो रही खेती: उत्तराखंड में खेती पहले ही लागत और उत्पादन के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रही है. ऐसे में यदि किसानों की फसलें लगातार नष्ट होती रहेंगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा. यही कारण है कि कई गांवों में खेती योग्य भूमि धीरे-धीरे बंजर होती जा रही है.

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बंदरों के बाद लंगूरों ने खेती बाड़ी को बर्बाद करने में भूमिका निभाई है. (PHOTO-ETV Bharat)

सरकार भी अब इस समस्या को गंभीरता से लेने लगी है. ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग मिलकर इसके समाधान की दिशा में काम करने की बात कर रहे हैं. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव धीराज गर्ब्याल का कहना है कि,

विभाग, वन विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समाधान तलाशने में जुटा है. इसके तहत खेतों के चारों ओर फेंसिंग लगाने जैसे उपायों पर काम किया जा रहा है ताकि फसलों को बंदरों और दूसरे जंगली जानवरों से बचाया जा सके.
- धीराज गर्ब्याल, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग -

हालांकि, धीराज गर्ब्याल यह भी मानते हैं कि, केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे. ग्रामीणों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे. कई क्षेत्रों में सामूहिक फेंसिंग, निगरानी और खेती के तरीके बदलने जैसे सुझाव भी दिए जा रहे हैं.

वन विभाग का दावा: उधर, वन विभाग का दावा है कि वह इस समस्या पर लंबे समय से काम कर रहा है. विभाग के मुताबिक, साल 2021 में बंदरों और लंगूरों की संख्या नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था. वन विभाग का कहना है कि इस अभियान के जरिए करीब एक लाख बंदरों की संख्या नियंत्रित करने में सफलता मिली है. इसके अलावा लगभग 22 हजार लंगूरों की संख्या में भी कमी लाई गई.

बंदरों की संख्या में आई कमी: साल 2021 में बंदरों की गिनती हुई थी, जिसमें बंदरों और लंगूरों की राज्यभर में गणना की गई. साल 2021 में हुई गणना में बंदरों की संख्या 1,10,481 और लंगूरों की संख्या 37,735 दर्ज की गई. जबकि साल 2015 में बंदरों की संख्या 1,46,432 थी, जबकि लंगूरों की संख्या 54,804 थी. कुल मिलाकर बंदरों की संख्या में 24.55 फीसदी की कमी 2021 में पाई गई थी.

बंदरों की नसबंदी पर प्रति बंदर करीब 1500 रुपये से ज्यादा खर्च किया जा रहा है. इसके लिए विशेष टीमें और संसाधन लगाए गए हैं. लेकिन सवाल यह है कि यदि इतने बड़े स्तर पर नसबंदी अभियान चलाया गया तो फिर जमीन पर हालात में सुधार क्यों नहीं दिख रहा.

पलायन आयोग के आंकड़े और ग्रामीणों की शिकायतें संकेत दे रही हैं कि बंदरों की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है. कई इलाकों में ग्रामीणों का कहना है कि बंदरों की संख्या पहले से ज्यादा महसूस हो रही है. किसानों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं और दावों का फायदा धरातल पर नजर नहीं आ रहा.

वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि,

राज्य में बंदरों की समस्या को लेकर पहले भी अभियान चलाए गए और उनका असर भी देखने को मिला वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. हालांकि, किसानों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है.
- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

मिशन बंदर के तहत कार्रवाई:

  • साल 2015 -16 में 528 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 334 बंदरों की नसबंदी की गई.
  • साल 2016 -17 में 418 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 226 बंदरों की नसबंदी की गई.
  • साल 2017 -18 में 1632 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 1319 बंदरों की नसबंदी की गई.
  • साल 2018 -19 में 4066 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 3274 बंदरों की नसबंदी की गई.
  • साल 2019 -20 में 15,178 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 12,696 बंदरों की नसबंदी की गई.
  • साल 2020-21 में 19961 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 18,501 बंदरों की नसबंदी की गई.
  • साल 2021 -22 में 9943 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 7976 बंदरों की नसबंदी की गई.
  • साल 2022 -23 में सितंबर महीने तक 7771 बंदरों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2647 बंदरों की नसबंदी की गई.

जंगलों में प्राकृतिक भोजन की कमी: बंदरों की बढ़ती संख्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जंगलों में प्राकृतिक भोजन की कमी, मानव बस्तियों का जंगलों के करीब विस्तार और लोगों द्वारा बंदरों को खाने की चीजें देना भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है. इसके अलावा कई क्षेत्रों में खेती कम होने के कारण खाली पड़े खेत और गांव भी बंदरों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनते जा रहे हैं.

उत्तराखंड में पलायन पहले ही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. हजारों गांव आंशिक या पूरी तरह खाली हो चुके हैं. ऐसे में यदि बंदरों और दूसरे जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले समय में यह समस्या और गंभीर हो सकती है.

लगातार बढ़ती घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि अब बंदरों की समस्या को केवल वन्यजीव प्रबंधन के नजरिए से नहीं देखा जा सकता. यह जनसुरक्षा, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पलायन से जुड़ा बहुआयामी संकट बन चुका है. ऐसे में सरकार, वन विभाग और ग्रामीणों को मिलकर दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान तलाशने होंगे, ताकि पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सके.

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