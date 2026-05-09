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उत्तराखंड: बंदर लंगूर भी पहाड़ों में पलायन के लिए कसूरवार, फसल ही नहीं, इंसानों के लिए भी बने खतरा

देहरादून: पहाड़ों पर पलायन (माइग्रेशन) की चिंता राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर भी केंद्रित रही है. अक्सर इसके पीछे सुविधाओं की कमी को बड़ी वजह माना जाता रहा है, लेकिन जंगली जानवर भी माइग्रेशन के लिए कम जिम्मेदार नहीं रहे. खासतौर पर बंदरों ने तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर दोहरा संकट पैदा कर दिया, जिसमें बंदर और लंगूर न केवल फसलों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा बन गए हैं. पढ़िए ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

उत्तराखंड के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में जीवन हमेशा से चुनौतियों से भरा रहा है. ऊंचे पहाड़, सीमित संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान नहीं बनने देती. यही कारण है कि बीते कई सालों से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है.

आमतौर पर जब पलायन की बात होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को इसका मुख्य कारण माना जाता है. लेकिन अब एक और ऐसी समस्या तेजी से सामने आ रही है जिसने ग्रामीणों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं. यह समस्या जंगली जानवरों खासतौर पर बंदरों और लंगूरों के बढ़ते आतंक की है.

बंदर न सिर्फ खेती बर्बाद कर रहा है बल्कि लोगों पर हमला भी कर रहा है. (PHOTO-ETV Bharat)

बंदर-लंगूर भी बने पालयन का कारण: अबतक उत्तराखंड में इंसानों और वन्यजीवों के संघर्ष की चर्चा में अक्सर टाइगर (बाघ), लेपर्ड (गुलदार) और भालू जैसे जानवरों का जिक्र होता रहा है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा परेशानी बंदरों और लंगूरों से हो रही है. ये न केवल किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि इंसानों पर हमले कर उन्हें घायल भी कर रहे हैं. यही वजह है कि अब बंदरों का आतंक केवल वन्यजीव प्रबंधन का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह सीधे तौर पर पलायन, आजीविका और जनसुरक्षा से जुड़ा बड़ा सामाजिक संकट बन चुका है.

खेती बाड़ी बना घाटे का सौदा: उत्तराखंड के कई पर्वतीय गांवों में खेती पहले ही सीमित संसाधनों के सहारे चलती है. यहां के किसान छोटी-छोटी जोतों (खेती बाड़ी) पर मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं. लेकिन बंदरों और लंगूरों के बढ़ते हमलों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है. हालात ऐसे हैं कि कई गांवों में लोग खेतों में फसल बोने से भी बचने लगे हैं, क्योंकि महीनों की मेहनत कुछ घंटों में बंदरों के झुंड द्वारा बर्बाद कर दी जाती है.

पहले नहीं था व्यवस्थित रिकॉर्ड: बंदरों के आतंक को लेकर सबसे गंभीर बात यह है कि अब यह केवल फसलों तक सीमित नहीं रहा. इंसानों पर हमले की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं. उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में बंदरों और लंगूरों के हमले में 221 लोग घायल हो चुके हैं. यह वे लोग हैं जिन्हें गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल तक पहुंचना पड़ा. हालांकि, इससे पहले वन विभाग द्वारा इस तरह के मामलों का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, लेकिन साल 2024 से इन घटनाओं का डेटा सही तरीके से संकलित किया जाने लगा है. यही कारण है कि वन विभाग के मुताबिक, 2013 से 2023 तक 11 साल में मात्र 7 मामले रिकॉर्ड किए गए.

पर्वतीय इलाकों में बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा. (PHOTO-ETV Bharat)

2024 से बंदर लंगूर हमले में 214 लोग घायल: आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में बंदरों और लंगूरों ने 102 लोगों पर हमला किया. इन घटनाओं में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों तक जाना पड़ा. वहीं साल 2025 में यह आंकड़ा और बढ़ गया. इस दौरान कुल 112 लोग बंदरों और लंगूरों के हमले में घायल हुए. यह बढ़ती संख्या साफ संकेत दे रही है कि समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है.

घातक हुए बंदर और लंगूर: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कहना है कि बंदरों के झुंड अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं. खेतों में काम करने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. कई बार बंदर घरों तक में घुस जाते हैं और खाने-पीने का सामान उठा ले जाते हैं. इससे लोगों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है.

दूसरी तरफ, बंदरों की वजह से फसलों को होने वाला नुकसान भी बेहद चिंताजनक है. उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि,