ETV Bharat / bharat

वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पिता रामकृष्ण देव...मां शारदा देवी, मुश्किल में फंसे स्वामी राघवानंद पुरी!

स्वामी राघवानंद पुरी के मामले को लेकर टीएमसी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

monk lands in trouble for naming Ramakrishna as father and Sarada as Mother
स्वामी राघवानंद पुरी इस कारण मुश्किल में... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. वहीं, दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में स्वामी राघवानंद पुरी नाम के एक साधु मुश्किल में फंस गए हैं. खबर के मुताबिक, उन्होंने अपने वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पिता का नाम रामकृष्ण देव और माता का नाम शारदा देवी बताया है. इसी वजह से उन्हें मंगलवार को सिलीगुड़ी में सुनवाई के लिए चुनाव आयोग के सामने पेश होना पड़ा.

स्वामी राघवानंद पुरी शहर के प्रधाननगर में बाघाजतिन कॉलोनी में रामकृष्ण वेदांत आश्रम में दो दशक से ज्यादा समय से रह रहे हैं. संबंधित पोलिंग बूथ नंबर 27 है, जो सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है.

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, साधु ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) पर रामकृष्ण देव को अपना पिता और सरदा देवी को अपनी मां बताया था. इसी वजह से उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन हियरिंग (सुनवाई) के लिए बुलाया गया था. बुधवार दोपहर को, वे एक शिष्य के साथ सब-डिविजनल ऑफिसर के ऑफिस गए.

स्वामी जी ने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे. इन सभी डॉक्यूमेंट्स में भी रामकृष्ण देव को अपना पिता और शारदा देवी को अपनी मां बताया गया था. सुनवाई के बाद स्वामी राघवानंद पुरी ने कहा कि, उन्होंने कमीशन को सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं. अब, अगर वे मेरा नाम वोटर लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो डाल देंगे. अगर नहीं, तो वे कुछ नहीं कर सकते.

वहीं, उनके शिष्य, वेदब्रत दत्ता ने कहा कि, सांसारिक जीवन छोड़ने के बाद, उन्होंने विराज होम की रस्म की और संन्यासी व्रत लिए. उन्होंने अपना अंतिम संस्कार खुद किया. उसके बाद, उन्होंने स्वामी राघवानंद पुरी नाम अपना लिया और रामकृष्ण देव को अपना पिता और शारदा देवी को अपनी मां मानते हैं. वे 2002 से यहां रह रहे हैं. शिष्य ने बताया कि, स्वामी राघवानंद पुरी यहां चार बार वोट दिया है. उन्होंने कहा कि, कमीशन ने उन्हें सुनवाई के लिए बुलाकर परेशान किया है जो उन्हें मंज़र नहीं है.

बता दें कि, स्वामी राघवानंद पुरी इन सब परेशानियों की वजह से सब-डिविजनल ऑफिसर के ऑफिस में पेश हुए. इस विषय पर संबंधित बूथ की बीएलओ मनीषा गोस्वामी ने कहा कि, साधु ने गिनती के फॉर्म में 2002 की जानकारी नहीं दी थी. इसलिए उनका नाम मैप नहीं किया गया. हालांकि, उनका जन्म 1981 में हुआ था. उन्होंने कमीशन द्वारा बताए गए 13 डॉक्यूमेंट्स में से एक दिखाया है. उन्होंने कहा कि, उम्मीद है कि उनकी समस्या हल हो जाएगी.

तृणमूल नेता बेदब्रत ने कहा कि, केंद्र सरकार ने बंगाल के महान विचारकों, क्रांतिकारियों, देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान किया है. अब, भाजपा के 'कठपुतले' हमारे रामकृष्ण और शारदा मां को भी नहीं पहचानते.

टीएमसी नेता ने कहा कि, साधु को सुनवाई के लिए बुलाकर उनका अपमान किया गया है, जो बेहद निंदनीय है. इससे साफ पता चलता है कि भले ही वे (भाजपा) धर्म और सनातन धर्म की बातें करते हों, लेकिन भगवा पार्टी असल में हिंदू साधुओं के खिलाफ है.

हालांकि, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी से भाजपा विधायक आनंदमय बर्मन ने कहा कि, भाजपा का चुनाव आयोग से कोई लेना-देना नहीं है. चूंकि उनका पतन तय है, इसलिए तृणमूल को हर जगह भाजपा ही दिख रही है. उन्होंने आगे कहा कि, आयोग ने कानून के मुताबिक साधु को सुनवाई के लिए बुलाया है. इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है.

ये भी पढ़ें: प. बंगाल के CEO ऑफिस को शिफ्ट करने पर विचार कर रहा चुनाव आयोग, पुलिस को फोन किया

TAGGED:

MONK LANDS IN TROUBLE
ELECTION COMMISSION
WEST BENGAL SIR
SWAMI RAGHAVANANDA PURI
MONK LANDS IN TROUBLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.