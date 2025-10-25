ETV Bharat / bharat

रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए निगरानी और प्रबंधन मॉड्यूल जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: भारत में रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक खास निगरानी मॉड्यूल जारी किया है. यह मॉड्यूल देश में रासायनिक आपात स्थितियों को रोकने और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. मॉड्यूल में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सीमाओं जैसे प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी के पांच तरीके बताए गए हैं.

कंटेनरों की जांच: खतरनाक रसायनों से भरे सभी कंटेनरों की प्रवेश द्वार पर जांच और निरीक्षण किया जाता है. इसमें एक्स-रे स्कैन, भौतिक निरीक्षण और रासायनिक परीक्षण शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्री की सही घोषणा की गई है.

दस्तावेजों की जांच: खतरनाक रसायनों के सभी शिपमेंट में उचित दस्तावेज़ होने चाहिए, जिनमें सुरक्षा डेटा शीट, उत्पत्ति प्रमाणपत्र और आयात/निर्यात परमिट शामिल हैं. भारतीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और यह सत्यापित करने के लिए कि शिपमेंट परिवहन के लिए सुरक्षित है, इन दस्तावेज़ों की जांच की जाती है.

सीमा शुल्क निरीक्षण: सीमा शुल्क अधिकारी खतरनाक रसायनों के सभी शिपमेंट का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आयात/निर्यात नियमों का पालन करते हैं और अवैध पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके.

शिपमेंट की निगरानी: एक बार जब खतरनाक रसायन भारत में प्रवेश कर जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी की जाती है कि उनका भंडारण, संचालन और परिवहन सुरक्षित रूप से किया जाए. इसमें सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भंडारण सुविधाओं और परिवहन वाहनों का नियमित निरीक्षण शामिल है.

अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय: प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी में औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (DISH), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) सहित अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है. ये एजेंसियां ​​मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि खतरनाक रसायनों का सुरक्षित प्रबंधन किया जाए और रासायनिक आपात स्थिति में उचित उपाय किए जाएं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मॉड्यूल में कहा गया है, "कुल मिलाकर, रासायनिक आपात स्थितियों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में खतरनाक रसायनों का सुरक्षित प्रबंधन किया जाए, प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी महत्वपूर्ण है. शिपमेंट की जांच और निरीक्षण, भंडारण और परिवहन की निगरानी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके, भारत सरकार खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिमों से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकती है."

मॉड्यूल के अनुसार, समुदाय-आधारित निगरानी एक सक्रिय दृष्टिकोण है जिसमें रासायनिक घटनाओं सहित स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी शामिल है. केवल स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा संचालित पारंपरिक निगरानी विधियों के विपरीत, यह दृष्टिकोण समुदायों के भीतर व्यक्तियों को संभावित स्वास्थ्य खतरों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए शामिल करता है.

तमिलनाडु का शिवकाशी हादसाः

शिवकाशी स्थित एक फैक्ट्री में 5 सितंबर 2012 को हुए विस्फोट में ओम शक्ति फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में 40 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे. यह फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित थी. यह विस्फोट आतिशबाजी उत्पादन के लिए रसायनों के मिश्रण के दौरान हुआ था, जो 69°C (156°F) के उच्च परिवेशीय तापमान के कारण और भी गंभीर हो सकता था.

घटना के बाद, अधिकारियों ने नियम लागू किए, जिसके परिणामस्वरूप 150 आतिशबाजी उत्पादन इकाइयां बंद कर दी गईं. फैक्ट्री प्रबंधक सहित 12 लोगों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि मालिक फरार हो गया.

मंत्रालय ने रासायनिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल-पूर्व प्रबंधन और चिकित्सा प्रबंधन पर दो और मॉड्यूल भी शुरू किए हैं. ये मॉड्यूल रासायनिक घटनाओं से उत्पन्न होने वाली जन स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के महत्व को समझते हुए विकसित किए गए हैं. भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है और रासायनिक आपातकालीन तैयारियों की क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) के साथ तालमेल बिठा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि IHR कार्यान्वयन के राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), रासायनिक आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु क्षमताएँ बढ़ाने के लिए संबंधित क्षेत्रों के साथ समन्वय करता है और सभी संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की पहल करता है.

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा विकसित मॉड्यूल का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों और प्रत्युत्तरदाताओं को रासायनिक घटनाओं के समय पर और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है.

