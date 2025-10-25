रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए निगरानी और प्रबंधन मॉड्यूल जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने रासायनिक आपदाओं से बचाव के लिए निगरानी, प्री-हॉस्पिटल और मेडिकल प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किए
Published : October 25, 2025 at 4:51 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भारत में रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक खास निगरानी मॉड्यूल जारी किया है. यह मॉड्यूल देश में रासायनिक आपात स्थितियों को रोकने और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. मॉड्यूल में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सीमाओं जैसे प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी के पांच तरीके बताए गए हैं.
कंटेनरों की जांच: खतरनाक रसायनों से भरे सभी कंटेनरों की प्रवेश द्वार पर जांच और निरीक्षण किया जाता है. इसमें एक्स-रे स्कैन, भौतिक निरीक्षण और रासायनिक परीक्षण शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्री की सही घोषणा की गई है.
दस्तावेजों की जांच: खतरनाक रसायनों के सभी शिपमेंट में उचित दस्तावेज़ होने चाहिए, जिनमें सुरक्षा डेटा शीट, उत्पत्ति प्रमाणपत्र और आयात/निर्यात परमिट शामिल हैं. भारतीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और यह सत्यापित करने के लिए कि शिपमेंट परिवहन के लिए सुरक्षित है, इन दस्तावेज़ों की जांच की जाती है.
सीमा शुल्क निरीक्षण: सीमा शुल्क अधिकारी खतरनाक रसायनों के सभी शिपमेंट का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आयात/निर्यात नियमों का पालन करते हैं और अवैध पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके.
शिपमेंट की निगरानी: एक बार जब खतरनाक रसायन भारत में प्रवेश कर जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी की जाती है कि उनका भंडारण, संचालन और परिवहन सुरक्षित रूप से किया जाए. इसमें सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भंडारण सुविधाओं और परिवहन वाहनों का नियमित निरीक्षण शामिल है.
अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय: प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी में औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (DISH), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) सहित अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है. ये एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि खतरनाक रसायनों का सुरक्षित प्रबंधन किया जाए और रासायनिक आपात स्थिति में उचित उपाय किए जाएं.
स्वास्थ्य मंत्रालय के मॉड्यूल में कहा गया है, "कुल मिलाकर, रासायनिक आपात स्थितियों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में खतरनाक रसायनों का सुरक्षित प्रबंधन किया जाए, प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी महत्वपूर्ण है. शिपमेंट की जांच और निरीक्षण, भंडारण और परिवहन की निगरानी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके, भारत सरकार खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिमों से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकती है."
मॉड्यूल के अनुसार, समुदाय-आधारित निगरानी एक सक्रिय दृष्टिकोण है जिसमें रासायनिक घटनाओं सहित स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी शामिल है. केवल स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा संचालित पारंपरिक निगरानी विधियों के विपरीत, यह दृष्टिकोण समुदायों के भीतर व्यक्तियों को संभावित स्वास्थ्य खतरों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए शामिल करता है.
तमिलनाडु का शिवकाशी हादसाः
शिवकाशी स्थित एक फैक्ट्री में 5 सितंबर 2012 को हुए विस्फोट में ओम शक्ति फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में 40 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे. यह फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित थी. यह विस्फोट आतिशबाजी उत्पादन के लिए रसायनों के मिश्रण के दौरान हुआ था, जो 69°C (156°F) के उच्च परिवेशीय तापमान के कारण और भी गंभीर हो सकता था.
घटना के बाद, अधिकारियों ने नियम लागू किए, जिसके परिणामस्वरूप 150 आतिशबाजी उत्पादन इकाइयां बंद कर दी गईं. फैक्ट्री प्रबंधक सहित 12 लोगों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि मालिक फरार हो गया.
मंत्रालय ने रासायनिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल-पूर्व प्रबंधन और चिकित्सा प्रबंधन पर दो और मॉड्यूल भी शुरू किए हैं. ये मॉड्यूल रासायनिक घटनाओं से उत्पन्न होने वाली जन स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के महत्व को समझते हुए विकसित किए गए हैं. भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है और रासायनिक आपातकालीन तैयारियों की क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) के साथ तालमेल बिठा रहा है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि IHR कार्यान्वयन के राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), रासायनिक आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु क्षमताएँ बढ़ाने के लिए संबंधित क्षेत्रों के साथ समन्वय करता है और सभी संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की पहल करता है.
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा विकसित मॉड्यूल का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों और प्रत्युत्तरदाताओं को रासायनिक घटनाओं के समय पर और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है.
आपात स्थिति का प्रबंधनः
- सभी रासायनिक खतरों के लिए परिशोधन आवश्यक है, जिसमें पीड़ित के शरीर से अवशोषित न हुए संदूषक को शीघ्रता से हटाना और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बड़ी संख्या में घायलों का उपचार करना शामिल है.
- रासायनिक आपात स्थिति के अस्पताल-पूर्व प्रबंधन पर मॉड्यूल में कहा गया है, "सफलता की कुंजी शीघ्रता और सही उपचार है. घायलों को आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए दुर्घटना स्थल पर ही प्रारंभिक देखभाल प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि आवश्यक हो, तो मुख्य उपचार केंद्र में ले जाने से पहले उनकी स्थिति स्थिर रहे.
- सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को खतरनाक पदार्थ(पदार्थों) के आगे के संपर्क से बचाना है. इसके बाद शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का समाधान किया जा सकता है.
रासायनिक दुर्घटना के पीड़ितों का प्राथमिक उपचारः
बुनियादी प्राथमिक उपचार का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और घायल व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से रोकना या सीमित करना है. यदि दुर्घटनाएं रसायनों से संबंधित हैं, तो आगे की क्षति को रोकने के लिए पीड़ित को बिना किसी देरी के कीटाणुरहित करना आवश्यक है. अधिकांश रासायनिक संदूषकों से निपटने के लिए सरल प्राथमिक उपचार बिना किसी विशेष अनुभव के किया जा सकता है.
इस मॉड्यूल के अनुसार, रासायनिक आपात स्थितियों के लिए प्राथमिक उपचार किट (FACE-किट) सभी खतरनाक स्थलों, कार्यालयों और आसपास के छोटे स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
आंध्र प्रदेश में गैस पाइपलाइन विस्फोट:
27 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी ज़िले के नगरम में गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (GAIL) की 18 इंच लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी. यह हादसा राज्य की राजधानी विजयवाड़ा से लगभग 180 किलोमीटर दूर स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की तातीपाका रिफ़ाइनरी के पास हुआ था.
इस दुर्घटना में 23 लोगों की मौत और लगभग 40 लोगों के घायल होने की खबर थी. घायलों को तुरंत अमलापुरम और काकीनाडा के अस्पतालों में ले जाया गया.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) की जांच से पता चला कि पाइपलाइन संचालक गेल, डिज़ाइन, रखरखाव, संचालन, निरीक्षण, अखंडता प्रबंधन और गैस गुणवत्ता मानकों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा.
रासायनिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा प्रबंधनः
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार, रासायनिक आपात स्थिति में प्रारंभिक प्रतिक्रिया में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करना शामिल है, जिसमें उपयुक्त स्थानीय आपातकालीन नंबर पर कॉल करना शामिल है.
इसके बाद डिस्पैचर ईएमएस और खतरनाक पदार्थों से निपटने वाली टीमों सहित उपयुक्त एजेंसियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा. घटनास्थल पर पहुंचने पर, प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता स्थिति का आकलन करेंगे और उचित कार्रवाई का निर्णय लेंगे. इसमें प्रभावित क्षेत्र की परिधि की स्थापना या उसे खाली कराना शामिल हो सकता है.
मॉड्यूल में कहा गया है, "रासायनिक आपात स्थिति में चिकित्सा प्रतिक्रिया में खतरनाक पदार्थ से प्रभावित लोगों की पहचान और उपचार शामिल है. पहली प्राथमिकता प्रतिक्रियाकर्ताओं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसमें खतरनाक पदार्थ के प्रसार को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल हो सकता है. प्रभावित लोगों का चिकित्सा उपचार संपर्क के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करेगा."
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर क्लोरीन गैस रिसावः
14 जुलाई 2010 की सुबह, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी), शिवड़ी स्थित हाजी बंदर खतरनाक माल गोदाम में क्लोरीन रिसाव की घटना की सूचना मिली. लीक हो रहे सिलेंडर से क्लोरीन गैस सांस लेने के कारण लगभग 103 लोग बीमार पड़ गए. प्रभावितों में कॉलेज के छात्र, बीपीटी कर्मचारी और अग्निशमन कर्मी शामिल थे.
इस घटना के बाद बीपीटी, पुलिस और बृहन्मुंबई नगर निगम ने संयुक्त जांच की. यह पता चला कि क्लोरीन सिलेंडर लगभग एक दशक पहले 1997 में एक आयातक द्वारा छोड़ दिए गए थे और एमपीटी इन सिलेंडरों को बेचने में असफल रहा है.
इस घटना के बाद, नियामक अनुपालन के महत्व और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक उपकरणों की निरंतर निगरानी और रखरखाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञः
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत तीनों मॉड्यूल की सराहना करते हुए, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता अतुल सती ने कहा कि ऐसे मॉड्यूल सभी संभावित नैदानिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.
सती ने कहा कि इन मॉड्यूल में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि रासायनिक आपात स्थितियों के दौरान निगरानी, चिकित्सा प्रबंधन और अस्पताल-पूर्व प्रबंधन कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. सती के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ऐसे मॉड्यूल का पालन और कार्यान्वयन करना चाहिए.
