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‘पैसा फिल्म के टाइटल की तरह गायब हो गया’, चेक बाउंस मामले में CJI ने राजपाल यादव से मजाक किया

अभिनेता राजपाल यादव ( IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में राजपाल यादव से कहा – जो अपनी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लोन के चेक बाउंस होने के मामले में फंसे हैं, फिल्म के टाइटल की तरह पैसा भी गायब हो गया है. कोर्ट ने उनसे अच्छा सिनेमा बनाने और लोगों का मनोरंजन करने के लिए कहा.

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे, ने यादव का अनुरोध मान लिया, जब वह कोर्टरूम में मौजूद थे, कि वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर 2012 की एक फिल्म के लिए लिए गए लोन से जुड़े चेक-बाउंस केस का बकाया चुकाएं. पीठ ने यह भी कहा कि अभिनेता ने तुरंत 2 करोड़ रुपये देने का इंतजाम कर लिया था. यादव ने 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया, जबकि यादव की संपत्ति के होने वाले खरीदार अगले हफ्ते तक 85 लाख रुपये और देंगे. यादव के वकील ने कहा, "हमारे पास पैतृक संपत्ति के लिए एक खरीदार भी है. मुश्किल बस इतनी है कि पितृ पक्ष चल रहा है, और लोग (इस दौरान) रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते. खरीदार भी कोर्ट में मौजूद है.” वकील ने कहा कि खरीदार 2 करोड़ रुपये तक पहुंचने के लिए 85 लाख रुपये देने को तैयार है, लेकिन वह इस समय सेल डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता और वह चाहता है कि नवरात्रि शुरू हो जाए, जो सोमवार से शुरू हो रही है. सुनवाई के दौरान पीठ ने यादव के व्यवहार पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और चेतावनी दी कि वह उनकी सजा बढ़ा सकती है. पीठ ने कहा कि बार-बार एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि यह पक्का हो सके कि शिकायत करने वाले को पैसे मिल जाएं. सीजेआई ने मजाक में कहा कि फिल्म का टाइटल यादव के व्यवहार से मिलता-जुलता है. उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म की तरह आपका पैसा भी “अता पता लापता” है.