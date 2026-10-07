‘पैसा फिल्म के टाइटल की तरह गायब हो गया’, चेक बाउंस मामले में CJI ने राजपाल यादव से मजाक किया
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव से कहा, फिल्म बनाइए, लोगों का मनोरंजन कीजिए.
By Sumit Saxena
Published : October 7, 2026 at 3:54 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में राजपाल यादव से कहा – जो अपनी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लोन के चेक बाउंस होने के मामले में फंसे हैं, फिल्म के टाइटल की तरह पैसा भी गायब हो गया है. कोर्ट ने उनसे अच्छा सिनेमा बनाने और लोगों का मनोरंजन करने के लिए कहा.
सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे, ने यादव का अनुरोध मान लिया, जब वह कोर्टरूम में मौजूद थे, कि वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर 2012 की एक फिल्म के लिए लिए गए लोन से जुड़े चेक-बाउंस केस का बकाया चुकाएं.
पीठ ने यह भी कहा कि अभिनेता ने तुरंत 2 करोड़ रुपये देने का इंतजाम कर लिया था. यादव ने 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया, जबकि यादव की संपत्ति के होने वाले खरीदार अगले हफ्ते तक 85 लाख रुपये और देंगे.
यादव के वकील ने कहा, "हमारे पास पैतृक संपत्ति के लिए एक खरीदार भी है. मुश्किल बस इतनी है कि पितृ पक्ष चल रहा है, और लोग (इस दौरान) रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते. खरीदार भी कोर्ट में मौजूद है.”
वकील ने कहा कि खरीदार 2 करोड़ रुपये तक पहुंचने के लिए 85 लाख रुपये देने को तैयार है, लेकिन वह इस समय सेल डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता और वह चाहता है कि नवरात्रि शुरू हो जाए, जो सोमवार से शुरू हो रही है.
सुनवाई के दौरान पीठ ने यादव के व्यवहार पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और चेतावनी दी कि वह उनकी सजा बढ़ा सकती है. पीठ ने कहा कि बार-बार एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि यह पक्का हो सके कि शिकायत करने वाले को पैसे मिल जाएं.
सीजेआई ने मजाक में कहा कि फिल्म का टाइटल यादव के व्यवहार से मिलता-जुलता है. उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म की तरह आपका पैसा भी “अता पता लापता” है.
यादव ने पीठ का अभिवादन करते हुए कहा, “प्रणाम करता हूं,” और बताया कि कैसे उन्हें फिल्म की वजह से 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
सीजेआई ने मजाकिया लहजे में यादव से पूछा, "क्या आप कोई नई फिल्म बना रहे हैं?" यादव ने कहा कि उनके पास 200-250 फिल्में थीं और पिछले 13 सालों में, 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' के कारण उन्हें 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यादव ने कहा कि उन्हें 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और शिकायतकर्ता को 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
उन्होंने कहा, ‘‘पांच करोड़ रुपये में मुझे 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 2013 से मुझे एक भी रुपया कमाने नहीं दिया गया...मेरे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई.
यादव ने पीठ के सामने कहा, “मेरी फिल्म पर स्टे था, जिसे 1200 थिएटर में रिलीज होना था. लेकिन यह एक भी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी….”
सीजेआई ने मजाकिया अंदाज में उनसे कहा कि एक अच्छी फिल्म बनाइए और लोगों का मनोरंजन कीजिए. पीठ दो दिन बाद इस मामले की सुनवाई कर सकती है. पीठ यादव की 2012 की फिल्म अता पता लापता के लिए लिए गए लोन से उत्पन्न लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यह मामला यादव और उनकी पत्नी द्वारा फिल्म के सिलसिले में मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी से लिए गए 5 करोड़ रुपये से जुड़ा है.
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