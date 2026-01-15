ETV Bharat / bharat

ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के पास ‘पैसे खत्म हो गए’, माता-पिता ने निकालने की अपील की

जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु के दौरान ईरान से निकाले गए कश्मीर के छात्र ( प्रतीकात्मक फोटो-file photo-ANI )

श्रीनगर: भारत सरकार ने जारी की गई एडवाइजरी में अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है, इसके बाद ईरान में पढ़ रहे भारत के स्टूडेंट्स के माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और उन्हें निकालने की मांग कर रहे हैं.

नई एडवाइज़री में, तेहरान में भारतीय दूतावास ने स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों समेत भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे कमर्शियल फ्लाइट्स समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद साधनों का इस्तेमाल करके ईरान से निकलें. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने वाले 2000 से अधिक स्टूडेंट उस देश में पढ़ाई कर रहे हैं.

श्रीनगर की रहने वाली आफरोजा शफी, जिनकी बेटी अराक यूनिवर्सिटी में है, ने कहा कि वह अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, जो अपने कोर्स के तीसरे साल में है, क्योंकि उसके पैसे भी खत्म हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “मेरी बेटी ने कल पांच दिन बाद मुझे कॉल किया. स्टूडेंट्स देश के बाहर कॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कॉल्स ब्लॉक कर दी हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "मनी एक्सचेंज काम नहीं कर रहा है और वे डॉलर एक्सचेंज करने में असमर्थ हैं, जिससे उनके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा है." उन्होंने कहा कि ईरान से नई दिल्ली का हवाई किराया आसमान छू रहा है और टिकट की कीमत 70,000-80,000 रुपये के बीच पहुंच गई है, जबकि आम किराया 20,000-2,50,00 रुपये है.

उनकी तरह, एक और अभिभावक सुहैल मुज़म्मिल काजमी ने कहा कि नई एडवाइजरी जारी होने के बाद वे परेशान हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से ईरान से स्टूडेंट्स को निकालने का अनुरोध किया है.

उन्होंने कहा, “किराने का सामान तो मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को शाम 6 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर न निकलने को कहा गया है. वहीं कल तेहरान में भारतीय दूतावास की तरफ से एक एडवाइज़री जारी की गई, जिसमें भारतीय लोगों से जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा गया है, जिसके बाद हम परेशान हैं."

उन्होंने कहा, "हम उनके टिकट का भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से अपील करते हैं कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए उन्हें खाली कराया जाए."