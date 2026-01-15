ETV Bharat / bharat

ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के पास ‘पैसे खत्म हो गए’, माता-पिता ने निकालने की अपील की

ईरान में 100 से अधिक भारतीय स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने केंद्र सरकार से अशांति के बीच तुरंत निकालने का इंतजाम करने की अपील की.

Kashmir students evacuated from Iran during Operation Sindhu in June 2025
जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु के दौरान ईरान से निकाले गए कश्मीर के छात्र (प्रतीकात्मक फोटो-file photo-ANI)
author img

By Moazum Mohammad

Published : January 15, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: भारत सरकार ने जारी की गई एडवाइजरी में अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है, इसके बाद ईरान में पढ़ रहे भारत के स्टूडेंट्स के माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और उन्हें निकालने की मांग कर रहे हैं.

नई एडवाइज़री में, तेहरान में भारतीय दूतावास ने स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों समेत भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे कमर्शियल फ्लाइट्स समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद साधनों का इस्तेमाल करके ईरान से निकलें. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने वाले 2000 से अधिक स्टूडेंट उस देश में पढ़ाई कर रहे हैं.

श्रीनगर की रहने वाली आफरोजा शफी, जिनकी बेटी अराक यूनिवर्सिटी में है, ने कहा कि वह अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, जो अपने कोर्स के तीसरे साल में है, क्योंकि उसके पैसे भी खत्म हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “मेरी बेटी ने कल पांच दिन बाद मुझे कॉल किया. स्टूडेंट्स देश के बाहर कॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कॉल्स ब्लॉक कर दी हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "मनी एक्सचेंज काम नहीं कर रहा है और वे डॉलर एक्सचेंज करने में असमर्थ हैं, जिससे उनके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा है." उन्होंने कहा कि ईरान से नई दिल्ली का हवाई किराया आसमान छू रहा है और टिकट की कीमत 70,000-80,000 रुपये के बीच पहुंच गई है, जबकि आम किराया 20,000-2,50,00 रुपये है.

उनकी तरह, एक और अभिभावक सुहैल मुज़म्मिल काजमी ने कहा कि नई एडवाइजरी जारी होने के बाद वे परेशान हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से ईरान से स्टूडेंट्स को निकालने का अनुरोध किया है.

उन्होंने कहा, “किराने का सामान तो मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को शाम 6 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर न निकलने को कहा गया है. वहीं कल तेहरान में भारतीय दूतावास की तरफ से एक एडवाइज़री जारी की गई, जिसमें भारतीय लोगों से जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा गया है, जिसके बाद हम परेशान हैं."

उन्होंने कहा, "हम उनके टिकट का भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से अपील करते हैं कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए उन्हें खाली कराया जाए."

ईरान में पूरे देश में अशांति फैली हुई है, क्योंकि 28 दिसंबर से महंगाई और ईरान की करेंसी में भारी गिरावट को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे. अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA) ने बताया कि उसने अब तक नौ बच्चों समेत 1,850 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और 16,700 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है.

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और ईरान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी अधिकारियों ने देश के एयरस्पेस को बंद करने का आदेश दिया. इससे एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कई भारतीय एयरलाइन कंपनियों को अपनी उड़ानें बदलने या कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

जम्मू-कश्मीर में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें विदेश मंत्री (EAM) एस जयशंकर से ईरान में केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा मिला है, उन्होंने कहा कि 'स्टूडेंट्स के हितों और जान की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे.'

“ईरान में बदलते हालात के बारे में अभी विदेश मंत्री से बात की. उन्होंने जमीनी हालात और विदेश मंत्रालय जिन प्लान पर काम कर रहा है, उनके बारे में अपनी बात से अवगत कराया." उन्होंने कहा, "मैं उनके इस भरोसे के लिए आभारी हूं कि ईरान में जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों के हितों और जान की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे."

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ-साथ नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय से भी बात की है और ईरान से स्टूडेंट्स को निकालने में उनकी मदद मांगी है. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के अभिभावक टिकट के लिए पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर बदलते हालात के डर से वे सुरक्षा चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- ईरान में पढ़ने वाले कश्मीर के स्टूडेंट से माता-पिता को फोन कॉल का नहीं मिलता जवाब, चिंता बढ़ी

TAGGED:

IRAN PROTESTS
IRAN
PARENTS URGE EVACUATION
ईरान में भारतीय छात्र फंसे
INDIAN STUDENTS STUCK IN IRAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.