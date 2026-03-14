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महाराजपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में ले जाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज

साहिबगंज:जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है. दुष्कर्म का आरोप तालझारी के नया टोला निवासी परमेश महतो पर लगा है. जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार युवक ने नाबालिग लड़की को झांसे में लेकर स्टेशन ले गया और खड़ी ट्रेन की बोगी में ले जाकर दुष्कर्म किया.

वहीं पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि वह अपने घर के पास अपने जीजा की चाय दुकान में झाडू लगा रही थी. इसी दौरान युवक परमेश ने उसे बुलाया और झांसा देकर महाराजपुर रेलवे स्टेशन ले गया. स्टेशन पहुंचकर पहले आरोपी ने 10 से 15 मिनट तक नाबालिग को शादी का झांसा देकर बरगलाया और दबाव बनाने लगा. इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या एक के सेंटरिंग में खड़ी ट्रेन की बोगी में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

जीआरपी की जांच पदाधिकारी शिवानी हांसदा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों ने जीआरपी थाना पहुंचकर पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी. शिकायत मिलने के बाद जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज