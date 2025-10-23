ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: सरकारी अस्पताल के शौचालय में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी शख्स पर पॉक्सो अधिनियम, 2012 की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

molestation-of-a minor-girl-in-state-run-hospital-in-west-bengal-accused-arrested
प्रतीकात्मतक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है.

शहर के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यह अपराध बुधवार दोपहर अस्पताल परिसर में हुआ और पुलिस ने उसी रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी शख्स पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को गुरुवार को कोलकाता की एक निचली अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सरकारी वकील उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे.

minor-girl
प्रतीकात्मतक तस्वीर (IANS)

हालांकि पुलिस ने अदालत में पेश किए जाने तक गिरफ्तार युवक की सही पहचान बताने से इनकार कर दिया है. वहीं, शहर के पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी कोलकाता के एक अन्य सरकारी अस्पताल, एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, में संविदा पर कार्यरत एक कर्मचारी है.

पता चला है कि आरोपी युवक पहले एसएसकेएम से जुड़ा था और अस्पताल में उसका आना-जाना लगा रहता था. उस पर मुख्य आरोप एसएसकेएम परिसर के एक शौचालय में 15 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का है. पीड़िता इलाज के सिलसिले में एसएसकेएम के बाह्य रोगी विभाग (Outpatient Department ) में आई थी.

पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी ने खुद को डॉक्टर बताया और पीड़िता को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के शौचालय में ले गया और वहाँ उसके साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता सदमे की हालत में शौचालय से बाहर निकली और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई.

उसके बाद भवानीपुर पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने उसी रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी एसएसकेएम में खुलेआम कैसे घूम सकता था, जबकि वह अब अस्पताल से जुड़ा नहीं था.

इस हफ्के की शुरुआत में, पश्चिम बंगाल पुलिस के एक ट्रैफिक होमगार्ड को कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के उलुबेरिया स्थित एक सरकारी अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्का किया गया था. आरोपी होमगार्ड ने महिला जूनियर डॉक्टर को बलात्कार की धमकी भी दी थी.

ये भी पढ़ें: West Bengal: मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर पर हमला, रेप की धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

WEST BENGAL
SSKM MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
MOLESTATION OF MINOR GIRL
नाबालिग से छेड़छाड़
MOLESTATION OF MINOR GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.