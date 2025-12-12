ETV Bharat / bharat

बिहार में ट्यूशन से लौट रही बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या

आखिर बिहार में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? दुष्कर्म कर हत्या जैसी वारदात को वो अंजाम दे रहे हैं. पढ़ें

ROHTAS GIRL MURDER
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
Published : December 12, 2025 at 1:26 PM IST

रोहतास : बिहार के रोहतास में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. दरअसल यहां नाबालिक बच्ची के साथ हैवानियत के बाद उसकी बेहरमी से हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

12 साल की बच्ची की हत्या : मिली जानकारी के मुताबिक, जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है. लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई व जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं. इधर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल पहुंची है.

''घटना की जानकारी मिली है. तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है. मामले में प्रत्यक्षदर्शियों तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी.''- संकेत कुमार, एएसपी, बिक्रमगंज

ट्यूशन से लौटने के दौरान वारदात : ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची कल अपने छोटे भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी. खुद का क्लास खत्म करने के बाद वह लौट आयी थी. कुछ देर बाद अपने छोटे भाई को कोचिंग से लेने गई. उसे पता चला कि भाई पहले ही कोचिंग से घर चला गया है. इसके बाद वह अकेले ही देर शाम घर लौट रही थी

'दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए' : इसी बीच सुनसान और अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. फिर गला दबाकर हत्या कर दी. मृतका के पिता का कहना है कि दोषियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे. जिसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है उसपर कठोर कार्रवाई की जाए.

मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम : सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर बी पुष्कर ने बताया कि नासरीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया है. ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई है. सभी पहलुओं को देखते हुए मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी.

