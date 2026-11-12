पटना में सिरफिरे की करतूत, 4 किशोरों की हत्या कर शव कुएं में फेका
पटना में एक साइको किलर की करतूत उजागर हुई है. आरोप है कि सिरफिरे ने चार किशोरों की हत्या कर कुएं में फेक दिया.
Published : November 12, 2026 at 5:30 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक सिरफिरे ने 4 किशोरों की हत्या कर कुएं में फेक दिया. वारदात की जानकारी मिलते ही बरहरपुर गांव में हड़कंप मच गया. मामला मोकामा थाना क्षेत्र के बरहरपुर गांव का है. दो शवों को निकाल लिया गया है जबकि 2 की तलाश की जा रही है.
चार किशोरों की हत्या कर कुएं में फेका
स्थानीय गोताखोरों ने दो किशोर का शव कुएं से बाहर निकाल लिया गया है. जिसकी पहचान रजनीश कुमार और अनमोल कुमार के तौर पर हुई है. दो अन्य की तलाश की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार और बाढ़ अनुमंडलीय एसडीपीओ राम कृष्णा मौके पर पहुंच घटना की पुष्टि करते हुए मामले की जांच में जुट चुके हैं.
कुएं से निकाला जा रहा पानी
जांच कर रही पुलिस की टीम कुएं से पानी निकाल रही है ताकि कुएं को खाली करके उसके अंदर देखा जा सके कि कोई और लाश तो नहीं है. ट्यूबवेल से कुएं को खाली किया जा रहा है. भारी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है. परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.
सुबह से लापता थे बच्चे
जानकारी के अनुसार, बरहपुर पंचायत के चार किशोर गुरुवार की सुबह अपने घर से निकले थे. दोपहर बाद तक जब वे वापस नहीं लौटे और उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई. इसी बीच स्थानीय लोगों ने गांव के एक निर्जन कुएं में शव देखा. इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए. लोगों ने आनन-फानन में कुएं से शवों को बाहर निकाला.
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