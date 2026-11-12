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पटना में सिरफिरे की करतूत, 4 किशोरों की हत्या कर शव कुएं में फेका

पटना में सिरफिरे ने 4 किशोरों की हत्या की ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक सिरफिरे ने 4 किशोरों की हत्या कर कुएं में फेक दिया. वारदात की जानकारी मिलते ही बरहरपुर गांव में हड़कंप मच गया. मामला मोकामा थाना क्षेत्र के बरहरपुर गांव का है. दो शवों को निकाल लिया गया है जबकि 2 की तलाश की जा रही है.

चार किशोरों की हत्या कर कुएं में फेका

स्थानीय गोताखोरों ने दो किशोर का शव कुएं से बाहर निकाल लिया गया है. जिसकी पहचान रजनीश कुमार और अनमोल कुमार के तौर पर हुई है. दो अन्य की तलाश की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार और बाढ़ अनुमंडलीय एसडीपीओ राम कृष्णा मौके पर पहुंच घटना की पुष्टि करते हुए मामले की जांच में जुट चुके हैं. मोकामा के बरहपुर में 4 किशोरों की हत्या कर कुएं में फेका (ETV Bharat) कुएं से निकाला जा रहा पानी