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माथे पर तिलक, आंखों पर काला चश्मा, अनंत सिंह का फिर दिखा वही 'रॉबिनहुड' स्वैग!

अनंत सिंह का रॉबिनहुड स्वैग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजनीति में अपने खास अंदाज और दबंग तेवरों के लिए मशहूर मोकामा के विधायक अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने उसी पुराने और बेफिक्र 'स्वैग' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनका एक बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में छोटे सरकार का वही पुराना रसूखदार और ठेठ अंदाज देखने को मिल रहा है,