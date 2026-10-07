माथे पर तिलक, आंखों पर काला चश्मा, अनंत सिंह का फिर दिखा वही 'रॉबिनहुड' स्वैग!
मोकामा विधायक अनंत सिंह जो कुछ भी करते हैं, वह वायरल हो जाता है. इस बार उनका स्वैग वाला वीडियो तहलका मचा रहा है-
Published : October 7, 2026 at 11:44 AM IST
पटना : बिहार की राजनीति में अपने खास अंदाज और दबंग तेवरों के लिए मशहूर मोकामा के विधायक अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने उसी पुराने और बेफिक्र 'स्वैग' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनका एक बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में छोटे सरकार का वही पुराना रसूखदार और ठेठ अंदाज देखने को मिल रहा है,
कैमरा देखते ही मंगाया 'काला चश्मा'
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अनंत सिंह अपने चिर-परिचित बेफिक्र अंदाज में बिस्तर पर लेटे हुए हैं. इसी दौरान एक पंडित जी उनके माथे पर विधि-विधान से विजय का बड़ा सा लाल तिलक लगा रहे हैं. पहले तो वे बेहद शांत मुद्रा में लेटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने रिकॉर्ड कर रहे कैमरे पर पड़ती है, उनका 'रॉबिनहुड' वाला स्वैग तुरंत बाहर आ जाता है. कैमरे को देखते ही वे तुरंत पास खड़े अपने समर्थक से अपना पसंदीदा काला चश्मा मंगवाते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
चश्मा पहनते ही अनंत सिंह का लुक पूरी तरह बदल जाता है. इसके बाद वे कैमरे की तरफ देखते हुए अपनी उंगलियों से अपना 'सिग्नेचर विक्ट्री पोज' (जीत का संदेश) देते हैं. उनका यह अंदाज यह बताने के लिए काफी था कि हालात चाहे जो भी हों, 'छोटे सरकार' का रुतबा आज भी मोकामा से लेकर पटना तक बरकरार है. अनंत सिंह के वायरल वीडियो में लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
सियासी गलियारों में भी बढ़ा रखा है पारा
अनंत सिंह का यह स्वैग सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार की मौजूदा राजनीति में भी उनका यही बेखौफ अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है. पटना स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने जेडीयू का विधायक होने के बावजूद अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.
नीरज कुमार के खिलाफ फूंक रखा है बिगुल
अनंत सिंह खुलेआम जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह की गाड़ियों के काफिले में खुली जीप पर सवार होकर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए हैं. जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उन्हें मनाने पहुंचे, तो अनंत सिंह ने दोटूक कह दिया कि जो विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ था, उसके लिए वे कभी वोट नहीं मांगेंगे.
ललन सिंह भी नहीं कर पाए कंट्रोल
इससे पहले सोमवार को अनंत सिंह के मुद्दे पर ललन सिंह ने कहा था कि, मैंने आज अनंत सिंह से बात की है और उनके भी कुछ मुद्दे हैं और शिकायते हैं. उनका ये कहना है कि जब सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय जेडीयू के कई नेताओं ने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने सरकार का समर्थन किया था. उन्होंने इसलिए समर्थन किया था क्योंकि वो नीतीश जी का सम्मान करते हैं.
ललन सिंह ने भी नीरज को दिया था संदेश
उन्होंने आगे कहा कि, जब वो (अनंत सिंह) नीतीश जी से मिलने गए तो नीतीश जी ने उनसे कहा कि आप ही मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़िए, फिर वह चुनाव लड़े और जब वह चुनाव लड़े तो उनके चुनाव में भी कई तरह की बातें होने लगी. अब कोई क्रिया अगर होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है. जब उनके खिलाफ प्रचार हो रहा था. तो उस समय पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी.
''अब जब बैठक बुलाई गई उस बैठक मैं भी गया था और मैंने एक-एक शिकायत पार्टी के सामने रख दी. जब मेरी उम्मीदवारी के विरोध में लोग थे तो पार्टी का अनुशासन खत्म हो गया. इसलिए हम उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे और फिर भी आग्रह किया है कि आप कोई सर्वाजनिक बयान अब नहीं देंगे. जिस पर वो सहमत हुए हैं. हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और रहेंगे." - ललन सिंह, नेता, जेडीयू
ललन-नीरज विवाद पर बोले विजय चौधरी?
इस बीच, एमएलसी चुनाव को लेकर हुए टकराव और बयानों को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूरे विवाद को पार्टी के संज्ञान में ला दिया है. मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है. पार्टी इन सब चीजों को देख रही है. हम उम्मीद करते हैं कि समय रहते हम सुलझा लेंगे.
फुल टशन में अनंत सिंह
फिलहाल अनंत सिंह का रॉबिनहुड स्वैग वाला वीडियो बता रहा है कि वह अभी भी अपनी सोच पर अड़िग हैं और नीरज कुमार के खिलाफ हैं. उसमें उनको काफी हद तक सफलता मिल गई है. अब तक पार्टी की ओर से कार्रवाई न होना भी बता रहा है कि अनंत सिंह के आगे जेडीयू भी लाचार खड़ी है. अपनी उसी छिपी जीत पर अनंत सिंह फुल स्वैग और टशन में नजर आ रहे हैं.
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