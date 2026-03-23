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जमानत पर जेल से बाहर आए बाहुबली विधायक अनंत सिंह, समर्थकों में जश्न

अनंत सिंह के सरकारी आवास पर जश्न : विधायक के पटना स्थित आवास पर स्वागत को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. समर्थकों द्वारा खाने-पीने की भी व्यापक व्यवस्था की गई है. मौके पर रसगुल्ला, समोसा, पूरी-सब्जी, पुलाव समेत कई तरह के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं. सुबह से ही समर्थकों का जुटान शुरू हो गया था. उनके जेल से बाहर आने पर मोकामा और पटना के सरकारी आवास के आसपास हलचल बढ़ गई है.

जमानत के बाद बाहर आए अनंत सिंह : जानकारी के अनुसार अनंत सिंह करीब चार महीने से राजद नेता दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बेउर जेल में बंद थे. हाल ही में पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली, जिसके बाद आज उनकी रिहाई सुनिश्चित हुई है. रिहाई की खबर मिलते ही उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई.

पटना : बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं. बड़ी संख्या में छोटे सरकार के समर्थक बेऊर जेल के बाहर बैठे हुए थे. अपने नेता को बाहर आता देख समर्थकों में उत्साह भर गया. अनंत सिंह जेल से सीधे अपने पटना स्थित सरकारी आवास की ओर जा रहे हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारी की गई है.

अनंत सिंह के आवास पर भव्य तैयारी (ETV Bharat)

मोकामा में रोड शो करेंगे अनंत सिंह : समर्थकों का कहना है कि अनंत सिंह की रिहाई उनके लिए खुशी का बड़ा मौका है. एक समर्थक ने बताया कि विधायक के पटना पहुंचने के बाद मंगलवार को वे मोकामा जाएंगे. इस दौरान मोकामा में उनका रोड शो प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के शामिल होने की संभावना है. इसके साथ ही वे बड़हिया स्थित महारानी स्थान मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद भी लेंगे.

जेल से बाहर आने की खुशी में बन रहे पकवान (ETV Bharat)

"हमारे नेता आज पटना के सरकारी आवास जाएंगे जहां स्वागत कार्यक्रम है. फिर मंगलवार को वह मोकामा जाएंगे. वहां पर उनका एक रोड शो प्रस्तावित है. इसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के शामिल होने की संभावना है. बड़हिया में महारानी स्थान मंदिर में आशीर्वाद भी लेंगे."- अनंत सिंह का समर्थक

दुलारचंद हत्याकांड में मिली जमानत : बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही पिछले साल 30 अक्टूबर 2025 को दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 नवंबर को पटना के मोकामा स्थित आवास से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 2 नवंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बेउर जेल भेज दिया गया था. अनंत सिंह जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़े और जीते थे.

फिर चर्चा में अनंत सिंह : मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई बिंदुओं पर पड़ताल की और इस हत्याकांड को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई थी. अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनंत सिंह की रिहाई के साथ ही एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है. फिलहाल अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.

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