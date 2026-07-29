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मूंग खरीदी पर मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, 25% की जगह 60% उपज MSP पर खरीदी जाएगी

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की सीमा समेत कई मांगों को लेकर मंगलवार से भोपाल में आंदोलन कर रहे किसानों के हित में मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया, "अब मध्य प्रदेश सरकार ने 25% की जगह 60% मूंग की उपज एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया है, जो नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले."

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया था. इस समूह की किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 29 जुलाई को मंत्रालय में बैठक हुई. बैठक में कई किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बाद मूंग खरीदी पर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब मध्य प्रदेश सरकार 25% की जगह 60% मूंग की उपज एमएसपी पर खरीदेगी. वहीं स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है. इसके अलावा उपार्जन की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है.

मूंग खरीदी के उपार्जन की अंतिम तारीख 20 अगस्त तक बढ़ाई

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया, "किसानों के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है. वहीं मूंग खरीदी की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है. इसके अलावा ई-टोकन व्यवस्था पर उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. वहीं ई-टोकन से खाद वितरण व्यवस्था भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है."

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा, "भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्यप्रदेश को 4.52 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. भारत सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत उपार्जन किए जाने का प्रावधान है. भारत सरकार के इसी नियम के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों से उनकी उपज का 25 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित किया जाएगा."

किसानों के लिए नई व्यवस्था

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा, "चूंकि यह एक नई व्यवस्था है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त, की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है. यह समिति ई-टोकन व्यवस्था से जुड़ी सभी समस्याओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी. समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक सुधार तत्काल किए जाएंगे. सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक ई-टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है."

मंत्री समूह ने 16 किसान संगठनों के साथ की वार्ता

मध्य प्रदेश में किसानों की मांगों को लेकर 3 मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की वार्ता चल रही थी. इस वार्ता में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शामिल थीं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर मंत्री समूह ने बैठक बुलाई गई थी. मंत्री समूह की 16 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में बैठक चल रही थी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर मंत्री समूह गठित किया गया था.

मंत्री समूह ने 16 किसान संगठनों के साथ की वार्ता (ETV Bharat)

कई किसान संगठन माने, कई शत प्रतिशत खरीदी पर अड़े

मंत्रियों के समूह से बातचीत के दौरान अधिकांश किसान संगठन सरकार की मूंग खरीदी की शर्तों से सहमत हो गए हैं. वहीं ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कई किसान संगठन सरकार की मांगों से सहमत नहीं है. वे अभी भी चाहते हैं कि मूंग की उपज की शत-प्रतिशत खरीदी हो.